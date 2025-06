ETV Bharat / bharat

बेटी के जन्मदिन से 2 दिन पहले कोंटा में शहीद हुए ASP आकाश राव गिरिपुंजे, आज अंतिम संस्कार - AKASH RAO GIRIPUNJE MARTYRED

आकाश राव गिरिपुंजे का अंतिम संस्कार ( ETV Bharat Chhattisgarh )

रायपुर\दुर्ग: सुकमा जिले में सोमवार को नक्सलियों के लगाए आईईडी विस्फोट में शहीद अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आकाश राव गिरिपुंजे ने 11 जून को अपनी 6 वर्षीय बेटी का जन्मदिन मनाने के लिए अपने ससुराल जाने की योजना बनाई थी. उन्होंने अपनी बेटी से वादा किया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह उसके जन्मदिन पर जरूर पहुंचेंगे. लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था. आकाश घर जरूर पहुंचे लेकिन तिरंगे में लिपटे हुए. शहीद एएसपी के छोटे भाई आदर्श गिरिपुंजे ने बताया "भैया को पूरे विभाग में एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जाना जाता था जो खतरों से कभी पीछे नहीं हटते थे. सोमवार को सुबह करीब 9.30 बजे उनके भाई के गनमैन (सुरक्षा कर्मचारी) का फोन आया, जिसने उन्हें आईईडी विस्फोट में अधिकारी के घायल होने की सूचना दी. हालांकि इस बात का अहसास बिल्कुल नहीं था कि उनके भाई की चोटें जानलेवा होने वाली हैं. " आदर्श गिरिपुंजे ने आगे बताया"आधे घंटे बाद करीब 10 बजे फिर से बंदूकधारी का फोन आया जिसने मुझे बताया कि सर (एएसपी) अब नहीं रहे और दो अन्य अधिकारी घायल हो गए हैं. भाभी और उनके दो बच्चे पड़ोसी महाराष्ट्र के भंडारा में अपने मायके में थे. मैंने भैया से आखिरी बार रविवार रात को बात की थी जब उन्होंने कहा था कि वह 11 जून को अपनी बेटी के जन्मदिन समारोह के लिए भंडारा के पौनी जा रहे हैं. वह अपने बेटे का जन्मदिन मनाने के लिए 20 मई को एक दिन के लिए रायपुर आए थे. हमने कभी नहीं सोचा था कि यह आखिरी बार होगा जब हम उन्हें जीवित देखेंगे."

