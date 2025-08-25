श्रीनगर: होकरसर वेटलैंड, जिसे प्यार से "कश्मीर की रानी वेटलैंड" के रूप में भी जाना जाता है. यहां पर इस बार सर्दियों में चार लाख से अधिक प्रवासी पक्षी पहुंचे. यह जानकारी एशियाई जलपक्षी जनगणना (AWC) 2025 में दी गई है.

होकरसर में की गई गणना के अनुसार 4 लाख से अधिक जलपक्षी पाए गए, जिनमें से अधिकांश यूरेशियन टील थे, जिनकी संख्या 1,36,088 थी, जो कुल संख्या का 33.79 प्रतिशत थी.

होकरसर वेटलैंड में सैकड़ों के हुजूम में कलरव करते विदेशी पक्षी (ETV Bharat and Reyan Sofi Bird Watcher)

इसके बाद यूरेशियन कूट (63,712) और यूरेशियन विगॉन (58,800) का स्थान रहा, अन्य रोज़मर्रा की प्रजातियों में मल्लार्ड (52,374), नॉर्दर्न शॉवलर (50,851), गैडवॉल्स (18,437), नॉर्दर्न पिनटेल (16,666) और स्वैम्प हेन्स जैसी कुछ अन्य प्रजातियां शामिल थीं.

जनगणना से जुड़े एक अधिकारी ने इन निष्कर्षों के महत्व पर जोर दिया. अधिकारी ने कहा, "होकरसर के आंकड़े प्रवासी पक्षियों के लिए एक महत्वपूर्ण पड़ाव और शीतकालीन प्रवास स्थल के रूप में इसके वैश्विक महत्व की पुष्टि करते हैं."

"होकरसर वेटलैंड को सुरक्षित रखने के लिए संरक्षण के प्रयास जारी रखने होंगे." होकरसर पक्षियों के लिए एक अभयारण्य मात्र नहीं है, यह क्षेत्र की पारिस्थितिकी और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है.

श्रीनगर से सिर्फ 10 किलोमीटर पश्चिम में स्थित, 1,375 हेक्टेयर में फैले इस होकरसर वेटलैंड का एक समृद्ध इतिहास है. कभी महाराजा हरि सिंह का शाही शिकारगाह रहा यह क्षेत्र 1945 में राख (RAKH) घोषित किया गया था और बाद में 2005 में इसे रामसर स्थल के रूप में अंतरराष्ट्रीय मान्यता प्राप्त हुई. आज, जम्मू और कश्मीर वन्यजीव संरक्षण विभाग इसके संरक्षण का प्रबंधन करता है. इसे दूधगंगा नदी और सुखनाग धारा से पानी मिलता है.

हालांकि जल स्तर मौसम के अनुसार बदलता रहता है. लेकिन वसंत ऋतु में बर्फ पिघलने के दौरान यह 2.5 मीटर तक और शरद ऋतु में लगभग 0.7 मीटर तक नीचे चला जाता है. टाइफा, फ्राग्माइट्स, ट्रापा और निम्फोइड्स जैसी जलीय वनस्पतियां इसके दलदलों में पाई जाती हैं तथा समीपवर्ती चावल के खेत प्रवासी झुंडों के लिए महत्वपूर्ण चारागाह हैं.

होकरसर वेटलैंड में विदेशी पक्षी मेहमानों की रही आवक (ETV Bharat and Reyan Sofi Bird Watcher)

पारिस्थितिकीविदों का कहना है कि होकरसर सिर्फ एक पक्षी अभयारण्य नहीं है. यह एक प्राकृतिक बाढ़ बेसिन है जो दूधगंगा और सुखनाग नदियों के अतिरिक्त पानी को ग्रहण करता है और श्रीनगर को बाढ़ से बचाता है.

यह भूजल को रिचार्ज करता है, प्रदूषकों को साफ करता है तथा जलीय जीवन को सहारा देता है और कार्बन सिंक के रूप में कार्य करता है. साथ ही जलवायु को नियंत्रित करता है.

इतना ही नहीं स्थानीय निवासी मछली पकड़ने, सरकंडे काटने, पशु चराने और चावल की खेती के लिए होकरसर पर निर्भर हैं. संरक्षणवादियों का मानना ​​है कि आर्द्रभूमि के संरक्षण से पारिस्थितिक संतुलन के साथ-साथ आजीविका सुरक्षा भी बनी रहती है.

होकरसर महत्वपूर्ण होते हुए भी अतिक्रमण, गाद और प्रदूषण से गंभीर रूप से खतरे में है. इस बारे में स्थानीय संरक्षणवादी आदिल अहमद ने कहा, "होकरसर न केवल पक्षियों के लिए स्वर्ग है बल्कि यह श्रीनगर की जीवनरेखा भी है.

होकरसर वेटलैंड में भारी संख्या में विदेशी पक्षी पहुंचे (ETV Bharat and Reyan Sofi Bird Watcher)

इसे बचाना लोगों, पानी और संस्कृति को बचाना है." इस वर्ष फरवरी में आयोजित एशियाई जल पक्षी जनगणना जम्मू और कश्मीर के 25 वेटलैंड में की गई थी, जिसमें रामसर वेटलैंड होकरसर, हैगाम, शालबुघ और वुलर झील शामिल हैं.

संपूर्ण डेटा संग्रह सुनिश्चित करने के लिए 50 से ज़्यादा जनगणना केंद्र स्थापित किए गए थे. इसमें छात्रों, पेशेवरों और प्रकृति प्रेमियों की रिकॉर्ड उच्च भागीदारी देखी गई, जो नागरिक विज्ञान में बढ़ती जनरुचि का संकेत है.

कश्मीर के वेटलैंड में हर साल हजारों प्रवासी पक्षी आते हैं, जैसे टफ्टेड डक्स, ब्राह्मिनी डक्स, ग्रेलैग गीज़, कॉमन मेर्गेन्सर्स, पोचर्ड्स, रूडी शेल्डक्स और यूरेशियन वैगटेल्स आदि शामिल हैं. वे मध्य एशिया, यूरोप और साइबेरिया की ठण्डी सर्दियों से बचकर आते हैं, और होकरसर और उसके आसपास के वेटलैंड मध्य एशियाई फ्लाईवे पर अपरिहार्य शरणस्थल हैं.

