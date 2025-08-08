Essay Contest 2025

ETV Bharat / bharat

एशिया की सबसे लंबी मालगाड़ी! 354 बोगी और 7 इंजन, पलामू के रास्ते हुआ सफल ट्रायल - ASIA LONGEST FREIGHT TRAIN

एशिया की सबसे लंबी मालगाड़ी का पलामू के रास्ते सफल ट्रायल हुआ. इसमें 354 बोगी हैं.

Asia longest freight train successfully trialled via Palamu
एशिया की सबसे लंबी मालगाड़ी (ईटीवी भारत)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : August 8, 2025 at 9:54 PM IST

2 Min Read

पलामूः एशिया की सबसे बड़े लंबी मालगाड़ी रूद्रास्त का सफल ट्रायल किया गया है. शुक्रवार की शाम एशिया की सबसे लंबी मालगाड़ी पलामू के रास्ते से होकर गुजरी है. दीनदयाल उपाध्याय रेल मंडल के गंजख्वाजा से एशिया की सबसे बड़ी मालगाड़ी का परिचालन शुरू हुआ था और यह धनबाद रेल डिवीजन के टोरी शिवपुरी रेल लाइन तक गई है.

सबसे लंबी मालगाड़ी का परिचालन सात इंजन के सहारे किया गया है, जिसमें 354 बोगी शामिल थी. मालगाड़ी की लंबाई 4.5 किलोमीटर है. ट्रायल सफल होने के बाद जल्दी इसके परिचालन को लेकर हरी झंडी मिल जाएगी.

पलामू के कजरी रेलवे स्टेशन पर रूद्रास्त रुकी, जहां ट्रेन के गार्ड एवं ड्राइवर को चेंज किया गया था. जबकि डालटनगंज रेलवे स्टेशन पर शुक्रवार की शाम 7:30 बजे मालगाड़ी गुजरी है. डालटनगंज रेलवे स्टेशन से मालगाड़ी को गुजरने में करीब 10 मिनट का वक्त लगा है.

एशिया की सबसे लंबी मालगाड़ी को लेकर रेलवे के हाजीपुर जोन की तरफ से एक प्रेस रिलीज भी जारी किया गया है, जिसमें डीआरएम उदय सिंह मीणा ने रूद्रास्त मालगाड़ी के एशिया की सबसे लंबी ट्रेन होने की जानकारी दी है. उनकी तरफ से बताया गया है कि यह भारतीय रेलवे के एक बड़ी उपलब्धि है. रेलवे की तरफ से बताया गया है कि यह बड़ी उपलब्धि है और तीन लॉन्ग हॉल मालगाड़ी को आपस में जोड़कर रूद्रास्त बनाया गया है.

गुरूवार को दीनदयाल उपाध्याय के गंज ख्वाजा से 2:20 पर यह मालगाड़ी रवाना हुई थी. पलामू के सिगसिगी रेलवे स्टेशन के पास से दीनदयाल उपाध्याय रेल डिवीजन और धनबाद रेल डिवीजन आपस में मिलते हैं. धनबाद रेल डिवीजन में एशिया की सबसे बड़े मालगाड़ी के प्रवेश करते ही हाई अलर्ट जारी किया गया था.

पलामूः एशिया की सबसे बड़े लंबी मालगाड़ी रूद्रास्त का सफल ट्रायल किया गया है. शुक्रवार की शाम एशिया की सबसे लंबी मालगाड़ी पलामू के रास्ते से होकर गुजरी है. दीनदयाल उपाध्याय रेल मंडल के गंजख्वाजा से एशिया की सबसे बड़ी मालगाड़ी का परिचालन शुरू हुआ था और यह धनबाद रेल डिवीजन के टोरी शिवपुरी रेल लाइन तक गई है.

सबसे लंबी मालगाड़ी का परिचालन सात इंजन के सहारे किया गया है, जिसमें 354 बोगी शामिल थी. मालगाड़ी की लंबाई 4.5 किलोमीटर है. ट्रायल सफल होने के बाद जल्दी इसके परिचालन को लेकर हरी झंडी मिल जाएगी.

पलामू के कजरी रेलवे स्टेशन पर रूद्रास्त रुकी, जहां ट्रेन के गार्ड एवं ड्राइवर को चेंज किया गया था. जबकि डालटनगंज रेलवे स्टेशन पर शुक्रवार की शाम 7:30 बजे मालगाड़ी गुजरी है. डालटनगंज रेलवे स्टेशन से मालगाड़ी को गुजरने में करीब 10 मिनट का वक्त लगा है.

एशिया की सबसे लंबी मालगाड़ी को लेकर रेलवे के हाजीपुर जोन की तरफ से एक प्रेस रिलीज भी जारी किया गया है, जिसमें डीआरएम उदय सिंह मीणा ने रूद्रास्त मालगाड़ी के एशिया की सबसे लंबी ट्रेन होने की जानकारी दी है. उनकी तरफ से बताया गया है कि यह भारतीय रेलवे के एक बड़ी उपलब्धि है. रेलवे की तरफ से बताया गया है कि यह बड़ी उपलब्धि है और तीन लॉन्ग हॉल मालगाड़ी को आपस में जोड़कर रूद्रास्त बनाया गया है.

गुरूवार को दीनदयाल उपाध्याय के गंज ख्वाजा से 2:20 पर यह मालगाड़ी रवाना हुई थी. पलामू के सिगसिगी रेलवे स्टेशन के पास से दीनदयाल उपाध्याय रेल डिवीजन और धनबाद रेल डिवीजन आपस में मिलते हैं. धनबाद रेल डिवीजन में एशिया की सबसे बड़े मालगाड़ी के प्रवेश करते ही हाई अलर्ट जारी किया गया था.

ये भी पढ़ेंः

डालटनगंज रेलवे स्टेशन का ऐतिहासिक फुट ओवरब्रिज काट कर हटाया गया, 80 के दशक में हुआ था निर्माण

गढ़वा से रांची तक चलेगी मेमू पैसेंजर ट्रेन, पलामू सांसद ने केंद्रीय रेल मंत्री से की मुलाकात


For All Latest Updates

TAGGED:

FREIGHT TRAIN TRIALLED VIA PALAMUएशिया की सबसे लंबी मालगाड़ीसबसे लंबी मालगाड़ी का ट्रायलपलामू में सबसे लंबी मालगाड़ीASIA LONGEST FREIGHT TRAIN

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

श्रावणी मेला 2025: देवघर में कैसे स्थापित हुआ ज्योतिर्लिंग, शिव को क्यों प्रिय है जलार्पण, जनिए वह सब कुछ जो जानना है जरूरी

झारखंड के इस जिले में पाए जाते हैं '21 रहस्मयी शिवलिंग', नागवंशी इतिहास से है जुड़ा, जो स्वर्णरेखा नदी की बहती धारा के बीच है विराजमान

पौराणिक है पावेश्वर धाम, यहां के शिवलिंग पर कभी रावण ने की थी पूजा! जानें, इस पावन मंदिर की कहानी

400 एकड़ में फैले जंगल का है अपना रखवाला, सरकार से नहीं लेता सैलेरी, 100 साल से चली आ रही है परंपरा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.