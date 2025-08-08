पलामूः एशिया की सबसे बड़े लंबी मालगाड़ी रूद्रास्त का सफल ट्रायल किया गया है. शुक्रवार की शाम एशिया की सबसे लंबी मालगाड़ी पलामू के रास्ते से होकर गुजरी है. दीनदयाल उपाध्याय रेल मंडल के गंजख्वाजा से एशिया की सबसे बड़ी मालगाड़ी का परिचालन शुरू हुआ था और यह धनबाद रेल डिवीजन के टोरी शिवपुरी रेल लाइन तक गई है.

सबसे लंबी मालगाड़ी का परिचालन सात इंजन के सहारे किया गया है, जिसमें 354 बोगी शामिल थी. मालगाड़ी की लंबाई 4.5 किलोमीटर है. ट्रायल सफल होने के बाद जल्दी इसके परिचालन को लेकर हरी झंडी मिल जाएगी.

पलामू के कजरी रेलवे स्टेशन पर रूद्रास्त रुकी, जहां ट्रेन के गार्ड एवं ड्राइवर को चेंज किया गया था. जबकि डालटनगंज रेलवे स्टेशन पर शुक्रवार की शाम 7:30 बजे मालगाड़ी गुजरी है. डालटनगंज रेलवे स्टेशन से मालगाड़ी को गुजरने में करीब 10 मिनट का वक्त लगा है.

एशिया की सबसे लंबी मालगाड़ी को लेकर रेलवे के हाजीपुर जोन की तरफ से एक प्रेस रिलीज भी जारी किया गया है, जिसमें डीआरएम उदय सिंह मीणा ने रूद्रास्त मालगाड़ी के एशिया की सबसे लंबी ट्रेन होने की जानकारी दी है. उनकी तरफ से बताया गया है कि यह भारतीय रेलवे के एक बड़ी उपलब्धि है. रेलवे की तरफ से बताया गया है कि यह बड़ी उपलब्धि है और तीन लॉन्ग हॉल मालगाड़ी को आपस में जोड़कर रूद्रास्त बनाया गया है.



गुरूवार को दीनदयाल उपाध्याय के गंज ख्वाजा से 2:20 पर यह मालगाड़ी रवाना हुई थी. पलामू के सिगसिगी रेलवे स्टेशन के पास से दीनदयाल उपाध्याय रेल डिवीजन और धनबाद रेल डिवीजन आपस में मिलते हैं. धनबाद रेल डिवीजन में एशिया की सबसे बड़े मालगाड़ी के प्रवेश करते ही हाई अलर्ट जारी किया गया था.

