एशिया कप 2025: पाकिस्तान के खिलाफ टी20 मैच का बहिष्कार क्यों नहीं कर रहा भारत ? BJP मंत्रियों ने समझाया

नई दिल्ली: एशिया कप 2025 में रविवार को दुबई में होने वाले भारत बनाम पाकिस्तान मैच ने तीखी राजनीतिक बहस छेड़ दी है और जनमत विभाजित हो गया है. विपक्षी दलों और पहलगाम हमले के पीड़ितों के परिवारों ने मैच के बहिष्कार की मांग की है, जबकि भाजपा और केंद्रीय मंत्रियों ने अंतरराष्ट्रीय नियमों के तहत मैच को कहा कि उन्हें मैच खेलना ही होगा.

यह मैच जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकवादी हमले के कुछ ही महीने बाद हो रहा है, जिसमें पाकिस्तान स्पॉन्सर आतंकवादियों ने 26 भारतीय पर्यटकों की हत्या कर दी थी. इस घटना ने पाकिस्तान के साथ किसी भी तरह के खेल संबंध रखने के खिलाफ गुस्से को और बढ़ा दिया है.

केंद्रीय मंत्रियों ने मैच का बचाव किया
केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने एशिया कप मैच को सुरक्षा मुद्दों से अलग करने की कोशिश की. उन्होंने कहा, "दोनों मुद्दे अलग हैं. जहां तक खेल का सवाल है, खेल की अपनी भावनाएं होती हैं और खिलाड़ियों ने भी इसके लिए कड़ी मेहनत की है, ऐसे में इसका विरोध करना उचित नहीं है. इसलिए जो भी फैसला लिया गया है, सोच-समझकर लिया गया है."

वहीं, पूर्व खेल मंत्री और भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने भी बताया कि भारत की भागीदारी टूर्नामेंट के नियमों के कारण हो रही है. उन्होंने स्पष्ट किया, "जब एसीसी या आईसीसी द्वारा बहुराष्ट्रीय टूर्नामेंट आयोजित किए जाते हैं, तो यह एक मजबूरी बन जाती है. अगर भारत नहीं खेलता है, तो उसे मैच छोड़ना होगा और अंक गंवाने होंगे. हालांकि, भारत पाकिस्तान के साथ द्विपक्षीय टूर्नामेंट नहीं खेलता है और यह नीति तब तक नहीं बदलेगी जब तक पाकिस्तान आतंकवाद को प्रायोजित करना बंद नहीं कर देता."

ओवैसी ने BJP के रुख पर सवाल उठाए
AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने BJP पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि वह क्रिकेट से होने वाली कमाई को जान गंवाने वालों से ज़्यादा तरजीह दे रही है. उन्होंने पूछा, "जब प्रधानमंत्री ने कहा कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते, तो बीसीसीआई को एक क्रिकेट मैच से कितना पैसा मिलेगा? क्या पैसा 26 नागरिकों की जान से अधिक कीमती है?"

पीड़ितों के परिवारों ने की बहिष्कार की मांग
पीड़ितों के परिवारों ने भी यही भावना व्यक्त की. हमले में मारे गए लोगों में से एक की विधवा ऐशन्या द्विवेदी ने देशव्यापी बहिष्कार का आग्रह किया. उन्होंने कहा, "बीसीसीआई को यह मैच स्वीकार नहीं करना चाहिए था. पाकिस्तान इस पैसे का इस्तेमाल किस कमाई के लिए करेगा—फिर से आतंकवाद के लिए? अपने टीवी चालू मत करो, इस मैच का बहिष्कार करो."

विपक्ष ने विरोध प्रदर्शन तेज कर दिए
विपक्ष ने इस मैच की अनुमति देने के लिए भाजपा और बीसीसीआई की आलोचना की है. शिवसेना (यूबीटी) नेता आदित्य ठाकरे ने कहा, "खून और क्रिकेट एक साथ नहीं बह सकते." वहीं, महाराष्ट्र कांग्रेस ने इसे आतंकवाद पीड़ितों और सैनिकों का अपमान बताया. शरद पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी (SP) ने सरकार पर दोहरे मानदंड अपनाने का आरोप लगाया.

फैंस बंटे
प्रशंसकों के बीच राय बंटी हुई है. कुछ का तर्क है कि खेल और राजनीति अलग-अलग रहने चाहिए, जबकि कुछ का मानना ​​है कि भारत को पाकिस्तान के साथ सभी क्रिकेट संबंध तोड़ देने चाहिए. बता दें कि भारतीय क्रिकेट टीम रविवार को दुबई अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में पाकिस्तान से भिड़ेगी, जो न केवल एक खेल प्रतियोगिता बन गई है, बल्कि भारत के राजनीतिक और भावनात्मक विमर्श का एक महत्वपूर्ण बिंदु भी बन गई है.

