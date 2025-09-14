ETV Bharat / bharat

एशिया कप 2025: पाकिस्तान के खिलाफ टी20 मैच का बहिष्कार क्यों नहीं कर रहा भारत ? BJP मंत्रियों ने समझाया

नई दिल्ली: एशिया कप 2025 में रविवार को दुबई में होने वाले भारत बनाम पाकिस्तान मैच ने तीखी राजनीतिक बहस छेड़ दी है और जनमत विभाजित हो गया है. विपक्षी दलों और पहलगाम हमले के पीड़ितों के परिवारों ने मैच के बहिष्कार की मांग की है, जबकि भाजपा और केंद्रीय मंत्रियों ने अंतरराष्ट्रीय नियमों के तहत मैच को कहा कि उन्हें मैच खेलना ही होगा. यह मैच जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकवादी हमले के कुछ ही महीने बाद हो रहा है, जिसमें पाकिस्तान स्पॉन्सर आतंकवादियों ने 26 भारतीय पर्यटकों की हत्या कर दी थी. इस घटना ने पाकिस्तान के साथ किसी भी तरह के खेल संबंध रखने के खिलाफ गुस्से को और बढ़ा दिया है. केंद्रीय मंत्रियों ने मैच का बचाव किया

केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने एशिया कप मैच को सुरक्षा मुद्दों से अलग करने की कोशिश की. उन्होंने कहा, "दोनों मुद्दे अलग हैं. जहां तक खेल का सवाल है, खेल की अपनी भावनाएं होती हैं और खिलाड़ियों ने भी इसके लिए कड़ी मेहनत की है, ऐसे में इसका विरोध करना उचित नहीं है. इसलिए जो भी फैसला लिया गया है, सोच-समझकर लिया गया है." वहीं, पूर्व खेल मंत्री और भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने भी बताया कि भारत की भागीदारी टूर्नामेंट के नियमों के कारण हो रही है. उन्होंने स्पष्ट किया, "जब एसीसी या आईसीसी द्वारा बहुराष्ट्रीय टूर्नामेंट आयोजित किए जाते हैं, तो यह एक मजबूरी बन जाती है. अगर भारत नहीं खेलता है, तो उसे मैच छोड़ना होगा और अंक गंवाने होंगे. हालांकि, भारत पाकिस्तान के साथ द्विपक्षीय टूर्नामेंट नहीं खेलता है और यह नीति तब तक नहीं बदलेगी जब तक पाकिस्तान आतंकवाद को प्रायोजित करना बंद नहीं कर देता."