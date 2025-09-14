भारत-पाक मैच से पहले सोशल मीडिया बना बहस का अखाड़ा, विजेता बनकर उभरे मीम्स
9 सितंबर से शुरू हुए एशिया कप 2025 के खिताब के लिए आठ देशों के बीच मुकाबले शुरू हो चुके हैं.
Published : September 14, 2025 at 9:51 AM IST
नई दिल्ली: करीब पांच महीने पहले पहलगाम में हुए दुखद आतंकी हमले के बाद राजनीतिक तनाव और सुरक्षा चिंताओं के बावजूद, बहुप्रतीक्षित भारत बनाम पाकिस्तान एशिया कप 2025 मुकाबला रविवाप को दुबई अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार खेला जाएगा.
यह हाई-वोल्टेज मुकाबला, जो आमतौर पर भारतीय फैन का पूरा ध्यान आकर्षित करता है. इसको लेकर साल मिली-जुली प्रतिक्रिया मिल रही है, जहां कुछ नेताओं ने मैच के समय पर सवाल उठाए हैं. वहीं, सोशल मीडिया पर कई फैंस ने भी अपनी असहमति जताई है और कहा है कि वे इसे नहीं देखेंगे.
बहस का अखाड़ा बना सोशल मीडिया
दूसरी ओर समर्थकों का एक बड़ा वर्ग उत्साहित है और एक बार फिर भारतीय जीत की भविष्यवाणी कर रहा है. ये फेन हमेशा की तरह अपने उत्साह को ऑनलाइन शेयर कर रहे हैं. हालांकि, भारत-पाक मैच को लेकर सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म प्रतिक्रियाओं, मीम्स और बहसों का अखाड़ा बन गया है, जो दर्शाता है कि कैसे यह प्रतिष्ठित प्रतिद्वंद्विता मैदान से कहीं आगे तक भावनाओं को उभारती रहती है.
मीम्स विजेता बनकर उभरे
जैसे-जैसे टीमें आमने-सामने की तैयारी कर रही हैं, यह मुकाबला एक बार फिर साबित करता है कि भारत बनाम पाकिस्तान मैच सिर्फ़ क्रिकेट नहीं हैं - ये जुनून, पहचान और दशकों पुरानी मज़बूत प्रतिद्वंद्विता है. गंभीर क्रिकेट और राजनीतिक बहसों से परे, मीम्स असली विजेता बनकर उभरे हैं. बहिष्कार की अपीलों से लेकर खिलाड़ियों के आमने-सामने होने पर मजाकिया अंदाज तक, सोशल मीडिया वायरल हो रहे पोस्ट से भर गया.
Yes Nation First🇮🇳, how @BCCI allowed #INDvsPAKMatch #indvspak2025 I’m not going to watch this match at all.— Shubham Nagpure (@3ShubhamNagpure) September 13, 2025
मैच को लेकर नेटिजंस की प्रतिक्रिया
मैच को लेकर एक यूजर ने लिखा एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, "मैं भारत-पाक मैचों का बहुत बड़ा प्रशंसक रहा हूं. दशकों से एक भी मैच नहीं छोड़ा, लेकिन मुझे लगता है कि पहलगाम में जो हुआ, उसके लिए मैं कल का मैच न देखूं, मुझे लगता है कि यही सही होगा."
I have been a huge fan of all india vs pak matches ever since I know. Haven't missed a single match in decades.— JJ🍁 (@jayeshjain24) September 13, 2025
But I think, I will skip the match tommorow for what happened in Pahalgam. Feels the right thing to do.#INDvsPAKMatch #AsiaCup2025
वहीं, एक अन्य यूजर ने कहा, "हां, पहले देश, BCCI ने कैसे अनुमति दी. मैं यह मैच बिल्कुल नहीं देखूंगा. एक तीसरे यूजर ने पोस्ट किया, " 𝐁𝐁𝐁—बॉर्डर, बैट और बॉल हम भारतीयों ने हमेशा पाकिस्तान पर दबदबा बनाया है. सूर्यकुमार और गिल दुबई के आसमान में छक्के उड़ाने के लिए तैयार हैं."
𝐁𝐁𝐁—𝐁𝐨𝐫𝐝𝐞𝐫, 𝐁𝐚𝐭 & 𝐁𝐚𝐥𝐥, we Indians always Dominated Pakistan! 😎 Suryakumar & Gill ready to blast sixes into the Dubai sky! 🇮🇳💥 @BCCI, let’s keep the domination rolling! 🏏🔥 @GautamGambhir #AsiaCup2025 #INDvsPAK #BleedBlue @sherryontopp @ShuklaRajiv https://t.co/DTRNUPAh45— 🥇𝐓𝐡𝐞 𝐏𝐫𝐨𝐟𝐞𝐬𝐬𝐨𝐫 🇮🇳 (@makerz_king) September 13, 2025
उ्न्होंने आगे लिखा, "अरे, बहिष्कार ब्रिगेड फिर से आ गई है! एशिया कप 2025 में भारत-पाक के बीच कोई द्विपक्षीय मुकाबला नहीं है—यह एक ICC इवेंट है. भारत ने 2013 से कोई सीधी सीरीज नहीं खेली है, लेकिन प्रतिबंधों से बचने के लिए बहु-देशीय टूर्नामेंट खेलता है. यूएई तटस्थ स्थल है, दोस्तों. शांत हो जाओ."
एक यूजर ने लिखा कि BCCI और सरकार चाहे जो भी स्पष्टीकरण या औचित्य दें, लेकिन तथ्य तो यही है कि एशिया कप 2025 में भारत-पाक मैच का शक्तिशाली BCCI द्वारा बहिष्कार किया जा सकता था या इसे रद्द किया जा सकता था, लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा नहीं हो रहा है।
Whatever might be explanation or justification from #BCCI and government, but the fact still remains that the #INDvsPAK match in #AsiaCup2025 could have been boycotted or cancelled by the mighty #BCCI. But unfortunately that's not happening.— Rohit (@Roh_Adii) September 13, 2025
तीन बार भिड़ सकती हैं भारत- पाक टीम
बता दें कि 9 सितंबर से शुरू हुए एशिया कप 2025 के खिताब के लिए आठ देशों के बीच मुकाबले शुरू हो चुके हैं. क्रिकेट जगत की सबसे कड़ी प्रतिद्वंद्विता रविवार रात 8 बजे मुकाबले के साथ फिर से शुरू होगी. दोनों टीमों के सुपर फोर में पहुंचने की प्रबल संभावना है, जहां वे दोबारा आमने-सामने हो सकती हैं. टूर्नामेंट का फॉर्मेट इस बात की रोमांचक संभावना भी रखता है कि अगर दोनों टीमें फाइनल में पहुंचती हैं तो उनके बीच तीसरा, निर्णायक मुक़ाबला भी खेला जा सकता है.
