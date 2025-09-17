ETV Bharat / bharat

Asia Cup 2025: UAE मैच से पहले पाकिस्तान का ड्रामा, पहले भी कर चुका है टूर्नामेंट का बहिष्कार

नई दिल्ली: एशिया कप 2025 के 10वें मैच में बुधवार को पाकिस्तान का सामना UAE से होना है. ये मैच एक घंटे देरी से शुरू होगा. इससे पहले यह मैच भारतीय समयानुसार रात 8 बज दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाना था. हालांकि, पाकिस्तान की टीम अपने होटल से बाहर निकली.

दरअसल, पाकिस्तान मैच रेफरी एंडी पाइक्राफ्ट को बदलने की अपनी मांग कर रहा है. इस बीच पाकिस्तान की टीम स्टेडियम की ओर रवाना हो गई है. बता दें कि इससे पहले पाकिस्तान ने यूएई के खिलाफ मैच से पहले होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस और ट्रेनिंग सेशन रद्द कर दिया था. हालांकि, यह पहला मौका नहीं है जब पाकिस्तान इस तरह का कदम उठाएगा, वह इससे पहले भी कई बार टूर्नामेंट से अलग हो चुका है या फिर मैच का बहिष्कार कर चुका है.

पाकिस्तान ने 1990-91 में एशिया कप का किया बहिष्कार

इससे पहले 1990-91 में एशिया कप के चौथे एडिशन में पाकिस्तान ने बायकॉट किया था. इसकी मेजबानी भारत भारत कर रहा था. भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते राजनीतिक तनाव के कारण, पाकिस्तानी क्रिकेट टीम ने इस टूर्नामेंट से हटने का फैसला किया. नतीनजन एशिया कप भारत, श्रीलंका और बांग्लादेश के बीच खेला गया. इस एडिशन में भारत विजयी रहा

हीरो कप से हटा पाकिस्तान

इसके अलावा पाकिस्तान 1993 में होने वाले हीरो कप से भी हट गया था. इसमें छह देशों को भाग लेना था. हालांकि, टूर्नामेंट शुरू होने से ठीक चार दिन पहले, भारत और पाकिस्तान के बीच तनावपूर्ण राजनीतिक संबंधों के कारण पाकिस्तान ने टूर्नामेंट से नाम वापस ले लिया. हालांकि, पाकिस्तान के भाग न लेने के बावजूद भी टूर्नामेंट जारी रहा. इस दौरान भारत, श्रीलंका, वेस्टइंडीज, दक्षिण अफ्रीका और ज़िम्बाब्वे ने टूर्नामेंट खेला और भारत ने फाइनल में वेस्टइंडीज को हराकर जीत हासिल की.