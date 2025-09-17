ETV Bharat / bharat

Asia Cup 2025: UAE मैच से पहले पाकिस्तान का ड्रामा, पहले भी कर चुका है टूर्नामेंट का बहिष्कार

पाकिस्तान ने यूएई के खिलाफ मैच से पहले होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस और ट्रेनिंग सेशन रद्द कर दिया था

नई दिल्ली: एशिया कप 2025 के 10वें मैच में बुधवार को पाकिस्तान का सामना UAE से होना है. ये मैच एक घंटे देरी से शुरू होगा. इससे पहले यह मैच भारतीय समयानुसार रात 8 बज दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाना था. हालांकि, पाकिस्तान की टीम अपने होटल से बाहर निकली.

दरअसल, पाकिस्तान मैच रेफरी एंडी पाइक्राफ्ट को बदलने की अपनी मांग कर रहा है. इस बीच पाकिस्तान की टीम स्टेडियम की ओर रवाना हो गई है. बता दें कि इससे पहले पाकिस्तान ने यूएई के खिलाफ मैच से पहले होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस और ट्रेनिंग सेशन रद्द कर दिया था. हालांकि, यह पहला मौका नहीं है जब पाकिस्तान इस तरह का कदम उठाएगा, वह इससे पहले भी कई बार टूर्नामेंट से अलग हो चुका है या फिर मैच का बहिष्कार कर चुका है.

पाकिस्तान ने 1990-91 में एशिया कप का किया बहिष्कार
इससे पहले 1990-91 में एशिया कप के चौथे एडिशन में पाकिस्तान ने बायकॉट किया था. इसकी मेजबानी भारत भारत कर रहा था. भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते राजनीतिक तनाव के कारण, पाकिस्तानी क्रिकेट टीम ने इस टूर्नामेंट से हटने का फैसला किया. नतीनजन एशिया कप भारत, श्रीलंका और बांग्लादेश के बीच खेला गया. इस एडिशन में भारत विजयी रहा

हीरो कप से हटा पाकिस्तान
इसके अलावा पाकिस्तान 1993 में होने वाले हीरो कप से भी हट गया था. इसमें छह देशों को भाग लेना था. हालांकि, टूर्नामेंट शुरू होने से ठीक चार दिन पहले, भारत और पाकिस्तान के बीच तनावपूर्ण राजनीतिक संबंधों के कारण पाकिस्तान ने टूर्नामेंट से नाम वापस ले लिया. हालांकि, पाकिस्तान के भाग न लेने के बावजूद भी टूर्नामेंट जारी रहा. इस दौरान भारत, श्रीलंका, वेस्टइंडीज, दक्षिण अफ्रीका और ज़िम्बाब्वे ने टूर्नामेंट खेला और भारत ने फाइनल में वेस्टइंडीज को हराकर जीत हासिल की.

टेस्ट सीरीज से हटा पाकिस्तान
इसी तरह 1993-94 में, पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को तीन मैचों की टेस्ट सीरीज के लिए भारत का दौरा करना था. हालांकि, सुरक्षा चिंताओं का हवाला देते हुए पाकिस्तान ने इस दौरे से नाम वापस ले लिया. पाकिस्तान के हटने के बाद श्रीलंका को भारत दौरे के लिए आमंत्रित किया गया. उल्लेखनीय रूप से, भारत ने वह सीरीज जीत ली

2006 में ओवल टेस्ट विवाद
2006 में लंदन के द ओवल मैदान पर पाकिस्तान और इंग्लैंड के बीच खेले जा रहे टेस्ट मैच में भी ऐसा ही कुछ देखने को मिला था. उस समय अंपायर डेरेल हेयर और बिली डॉक्ट्रोव ने पाकिस्ता टीम पर बॉल की शेप को लेकर शक जताया और गेंद बदली दी साथ ही इंग्लैंड को पेनल्टी के रूप में 5 रन भी दिए गए. इससे पाकिस्तानी बॉलर इंजमाम उल हक नाराज हो गए. टेस्ट मैच के चौथे दिन टी ब्रेक के बाद जब दोबारा खेल शुरू हुआ, तो पाकिस्तान की टीम मैदान पर लौटी ही नहीं.

