'Must Try'! अश्विनी वैष्णव ने की स्वदेशी ऐप Mappls यूज करने की अपील, कहा-रेलवे MoU करेगी साइन

October 13, 2025

नई दिल्ली: वॉट्सऐप का स्वदेशी राइवल ऐप Arattai पिछले हफ्ते से लगातार सुर्खियों में बना हुआ है. इस बीच गूगल मैप को टक्कर देने के लिए MapMyIndia ने भारत में Mappls की को लॉन्च किया है. इसके लेकर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट एक्स पर एक पोस्ट किया है. इस पोस्ट में उन्होंने लिखा है 'स्वदेशी Mappls बाय MapmyIndia, गुड फीचर्स... मस्ट ट्राई!'. वीडियो में कह रहे हैं कि वह Mappls की टीम से मिले हैं और इस मैप में कई खासियते हैं. इस दौरान उन्होंने ऐप के फीचर्स के बारे में बताया. केंद्रीय मंत्री ने की Mappls की तारीफ

अश्विनी वैष्णव वीडियो में Mapmyindia यूज करते हुए देखा जा सकता है. इस वीडियो में वह ऐपल कार प्ले में Mapmyindia यूज कर रहे हैं. इस दौरान वह ऐप की खासियत भी बताते हैं. केंद्रीय मंत्री ने कहा कि Mappls की तारीफ करते हुए अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ओवरब्रीज और अडंरपास आता है तो वहां पे एक थ्री डायमेंशनल जंक्शन व्यू आ जाता है.