'Must Try'! अश्विनी वैष्णव ने की स्वदेशी ऐप Mappls यूज करने की अपील, कहा-रेलवे MoU करेगी साइन
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने स्वदेशी ऐप Mappls को यूज करते हुए वीडियो शेयर किया है और लोगों से इसे इस्तेमाल करने की अपील की.
Published : October 13, 2025 at 3:49 PM IST
नई दिल्ली: वॉट्सऐप का स्वदेशी राइवल ऐप Arattai पिछले हफ्ते से लगातार सुर्खियों में बना हुआ है. इस बीच गूगल मैप को टक्कर देने के लिए MapMyIndia ने भारत में Mappls की को लॉन्च किया है. इसके लेकर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट एक्स पर एक पोस्ट किया है.
इस पोस्ट में उन्होंने लिखा है 'स्वदेशी Mappls बाय MapmyIndia, गुड फीचर्स... मस्ट ट्राई!'. वीडियो में कह रहे हैं कि वह Mappls की टीम से मिले हैं और इस मैप में कई खासियते हैं. इस दौरान उन्होंने ऐप के फीचर्स के बारे में बताया.
केंद्रीय मंत्री ने की Mappls की तारीफ
अश्विनी वैष्णव वीडियो में Mapmyindia यूज करते हुए देखा जा सकता है. इस वीडियो में वह ऐपल कार प्ले में Mapmyindia यूज कर रहे हैं. इस दौरान वह ऐप की खासियत भी बताते हैं. केंद्रीय मंत्री ने कहा कि Mappls की तारीफ करते हुए अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ओवरब्रीज और अडंरपास आता है तो वहां पे एक थ्री डायमेंशनल जंक्शन व्यू आ जाता है.
लोगों से इस्तेमाल करने की अपील
किसी बिल्डिंग में मल्टिपल फ्लोर्स हैं तो भी ये मैप बताता है कि किस शॉप में जाना है. लोगों को भी इसे ट्राई करना चाहिए. अश्विनी वैष्णव ने बताया कि जल्दी ही रेलवे और Mappls के बीच समझौता ज्ञापन भी साइन किया जाएगा ताकि इसमें दिए गए सभी फीचर को इस्तेमाल किया जा सके.
सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में, कंपनी ने कहा कि, "हमें वाकई गर्व है कि आपने @mappls ऐप का इस्तेमाल किया, जो MapmyIndia मैप्स द्वारा संचालित वाहनों में पहले से इंस्टॉल आता है और जंक्शन व्यू जैसे फीचर्स की सराहना की, जिसे भारत में ड्राइविंग को सुरक्षित, सुगम और स्मार्ट बनाने के लिए बनाया गया है."
मैजिकस और हेल्पफुल!
इस संबंध में उद्यमी रोहन वर्मा ने भी एक्स पर एक पोस्ट शेयर किया है. इस पोस्ट में उन्होंने लिखा, "क्या आप Mappls ऐप पर लाइव ट्रैफिक सिग्नल टाइमिंग देख सकते हैं? जैसे ही रियल ट्रैफ़िक सिग्नल उल्टी गिनती करता है, आपको Mappls ऐप के अंदर मैप पर भी वही दिखाई देता है. मैजिकल और हेल्पफुल!
