'हमारा साथ नहीं लोगे तो नुकसान में रहोगे', तेजस्वी यादव को असदुद्दीन ओवैसी की चेतावनी
असदुद्दीन ओवैसी ने बिहार चुनाव में गठबंधन के लिए आरजेडी को फाइनल अल्टीमेटम दिया है. उन्होंने कहा, 'तेजस्वी यादव को अपरिपक्वता भारी पड़ेगी.' पढ़ें खबर..
Published : October 6, 2025 at 8:58 PM IST
दरभंगा: ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने तेजस्वी यादव को चेतावनी देते हुए कहा कि बिहार विधानसभा चुनाव में हमारे साथ गठबंधन नहीं कर उन्होंने बहुत बड़ी गलती की है, जिसका उनको भारी खामियाजा उठाना पड़ेगा. एआईएमआईएम चीफ ने कहा कि बिहार की जनता समझ गई है कि कौन मोदी-नीतीश को सत्ता में आने से रोक रहा है और कौन उनकी मदद कर रहा है?
तेजस्वी को ओवैसी की चेतावनी: दरभंगा में जनसभा को संबोधित करते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमाम ने गठबंधन के लिए हाथ बढ़ाया लेकिन आरजेडी ने ठुकरा दिया. अगर तेजस्वी यादव को लगता है कि वह अकेले ही नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार को हरा सकते हैं तो वह गलतफहमी के शिकार हैं.
"आरजेडी हमसे बात करने को तैयार नहीं है. अब बिहार की जनता समझ गई है कि कौन मोदी-नीतीश को सत्ता में आने से रोक रहा है और कौन उनकी मदद कर रहा है. तेजस्वी यादव को समझना चाहिए कि उनकी अपरिपक्वता उन्हें भारी पड़ेगी और उनका अहंकार उन्हें कमजोर कर देगा. अगर उन्हें लगता है कि वे अकेले सब कुछ कर सकते हैं, तो वे गलतफहमी में हैं."- असदुद्दीन ओवैसी, अध्यक्ष, एआईएमआईएम
VIDEO | Darbhanga: Addressing a public meeting, AIMIM chief Asaduddin Owaisi says, " rjd is not ready to talk to us. now, the people of bihar understand who is trying to stop modi-nitish from coming to power and who is helping them. tejashwi yadav must realise that his immaturity… pic.twitter.com/C1CsQk8Hfs— Press Trust of India (@PTI_News) October 6, 2025
मुसलमानों को किया आगाह: वहीं, बिहार के मुसलमानों को नसीहत देते हुए कहा कि स्थानीय नेता केवल चुनाव के समय मुसलमानों को याद करते हैं. उन्होंने कहा, 'तुम्हारा नेता तो लफ्जे मुसलमान बोलने को तैयार नहीं है. यह ड्रामा कब तक चलेगा? चुनाव आ गया तो ए भाई, हमें वोट दे दे. वोट मिलने के बाद पलटकर मत पूछो.'
'मुसलमानों की स्थिति काफी खराब': एआईएमआईएम चीफ ने कहा कि पिछले 50-60 सालों में मुसलमानों को जो आशाएं थीं, वे बेकार साबित हुई हैं और अब अपनी सच्ची हालत दिखने लगी है. ओवैसी ने दावा किया कि हमारी पार्टी ने बिहार के मुसलमानों के लिए 5 साल पहले एक रिपोर्ट बनवाई थी, जिसे रिलीज करवाकर लोगों को अपनी गलतियों का आईना दिखाया गया.
नीतीश सरकार पर हमला: नीतीश सरकार की ओर से महिलाओं को बैंक खातों में 10 हजार रुपये देने पर भी ओवैसी ने तीखा हमला बोला. उन्होंने कहा कि अगर सच्चा प्रेम होता तो अस्पताल और लड़कियों के कॉलेज बनवा दिए जाते लेकिन यहा केवल चुनावी घोषणा-बाजी हो रही है. महाराष्ट्र के चुनावी वादों का उदाहरण देते हुए कहा कि चुनाव के बाद कई नाम तो खातों से ही गायब कर दिए गए हैं.
इंशा'अल्लाह! आप सभी की दुआओं और वोटों से इस बार बिहार की सरज़मीं पर AIMIM का परचम लहराएगा।— AIMIM (@aimim_national) October 6, 2025
मिथिलांचल के जाले विधानसभा, दरभंगा में आयोजित AIMIM की ऐतिहासिक जनसभा की कुछ ख़ास तस्वीरें।@asadowaisi pic.twitter.com/ENbxHuv7Hy
आरएसएस पर साधा निशाना: रैली को संबोधित करते हुए असदुद्दीन ओवैसी आरएसएस पर भी हमला बोला. उन्होंने कहा कि पीएम मोदी कहते हैं कि आरएसएस का आजादी में बड़ा योगदान रहा, जबकि इतिहास ऐसा नहीं बोलता. उन्होंने पूछा कि अगर किसी ने जान दी तो उसका नाम बताइए.
