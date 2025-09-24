ETV Bharat / bharat

RJD से 6 सीट चाहता है AIMIM, असदुद्दीन ओवैसी ने कहा- तेजस्वी भी हैदराबाद आकर लड़ लें चुनाव

किशनगंज: ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी इन दिनों बिहार के दौरे पर हैं. वह 'सीमांचल न्याय यात्रा' के जरिए मुस्लिम बहुल इलाके में जनता की नब्ज टटोलने की कोशिश कर रहे हैं. इसी बीच किशनगंज में उन्होंने मीडिया से मुखातिब होते हुए एक बार फिर राष्ट्रीय जनता दल के साथ गठबंधन की ख्वाहिश जाहिर की. एआईएमआईएम चीफ ने कहा कि महागठबंधन से हम सिर्फ 6 सीट चाहते हैं, अब फैसला आरजेडी को करना होगा.

'6 सीट ही चाहिए हमें': महागठबंधन में शामिल करने को लेकर पूछे गए सवाल पर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि बिहार की जनता देख रही है कि 'बीजेपी की बी टीम' कौन है? उन्होंने कहा कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को पत्र लिखा. मीडिया के जरिए पैगाम भेजा कि हम गठबंधन में शामिल होना चाहते है और सिर्फ 6 सीट की मांग की गई लेकिन कोई जवाब नहीं दिया. बिहार की जनता देख रही है कि कौन बीजेपी को कामयाब कराना चाहता है.

एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी (ETV Bharat)

कितनी सीटों पर लड़ेगा एआईएमआईएम?: वहीं बिहार में एआईएमआईएम पार्टी कितनी सीट पर चुनाव लड़ेगी? इस सवाल पर ओवैसी ने किनारा करते हुए कहा कि जब लिस्ट जारी होगी तो आपलोगों को पता चल जाएगा. साथ ही गठबंधन को लेकर भी उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया. उन्होंने कहा कि 'सीमांचल न्याय यात्रा' के माध्यम से हम यहां के लोगों के हक और अधिकार की बात कर रहे हैं.