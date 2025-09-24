RJD से 6 सीट चाहता है AIMIM, असदुद्दीन ओवैसी ने कहा- तेजस्वी भी हैदराबाद आकर लड़ लें चुनाव
एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने खुलकर आरजेडी से गठबंधन की इच्छा जाहिर की है. उन्होंने तेजस्वी यादव से 6 सीटों की मांग की है. पढ़ें..
Published : September 24, 2025 at 2:19 PM IST
किशनगंज: ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी इन दिनों बिहार के दौरे पर हैं. वह 'सीमांचल न्याय यात्रा' के जरिए मुस्लिम बहुल इलाके में जनता की नब्ज टटोलने की कोशिश कर रहे हैं. इसी बीच किशनगंज में उन्होंने मीडिया से मुखातिब होते हुए एक बार फिर राष्ट्रीय जनता दल के साथ गठबंधन की ख्वाहिश जाहिर की. एआईएमआईएम चीफ ने कहा कि महागठबंधन से हम सिर्फ 6 सीट चाहते हैं, अब फैसला आरजेडी को करना होगा.
'6 सीट ही चाहिए हमें': महागठबंधन में शामिल करने को लेकर पूछे गए सवाल पर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि बिहार की जनता देख रही है कि 'बीजेपी की बी टीम' कौन है? उन्होंने कहा कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को पत्र लिखा. मीडिया के जरिए पैगाम भेजा कि हम गठबंधन में शामिल होना चाहते है और सिर्फ 6 सीट की मांग की गई लेकिन कोई जवाब नहीं दिया. बिहार की जनता देख रही है कि कौन बीजेपी को कामयाब कराना चाहता है.
कितनी सीटों पर लड़ेगा एआईएमआईएम?: वहीं बिहार में एआईएमआईएम पार्टी कितनी सीट पर चुनाव लड़ेगी? इस सवाल पर ओवैसी ने किनारा करते हुए कहा कि जब लिस्ट जारी होगी तो आपलोगों को पता चल जाएगा. साथ ही गठबंधन को लेकर भी उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया. उन्होंने कहा कि 'सीमांचल न्याय यात्रा' के माध्यम से हम यहां के लोगों के हक और अधिकार की बात कर रहे हैं.
"मीडिया के जरिये हमने इस बात को कहा है कि एमआईएम पार्टी गठबंधन के लिए तैयार है. अख्तरुल ईमान साहब ने अपने आखिरी पत्र में ये भी कहा है कि हमको आप 6 सीट दे दीजिए. अब ये उनको (आरजेडी) फैसला करना है. अगर वो नहीं करेंगे तो बिहार की जनता देख लेगी कि कौन बीजेपी को कामयाब कराना चाहता है या रोकना चाहता है?"- असदुद्दीन ओवैसी, अध्यक्ष, एआईएमआईएम
'हैदराबाद में तेजस्वी आकर लड़ें': आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के हैदराबाद में सीट मांगने के सवाल पर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि वहां तो कांग्रेस पार्टी की सरकार है. तेजस्वी आएं और सीट लेकर चुनाव लड़ें, हमें कोई दिक्कत नहीं है. उन्होंने कहा कि वो हैदराबाद आएं, हम उनका स्वागत करेंगे.
2020 में 5 सीटों पर जीत: 2020 बिहार विधानसभा चुनाव में ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने बहुजन समाज पार्टी और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के साथ मिलकर 24 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे. 5 सीटों पर उनके प्रत्याशियों की जीत हुई थी. हालांकि 2022 में प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान को छोड़कर बाकी सभी चारों विधायक आरजेडी में शामिल हो गए.
