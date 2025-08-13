हैदराबाद: एआईएमआईएम अध्यक्ष व सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने स्वतंत्रता दिवस पर मांस की दुकानों और बूचड़खानों को बंद करने के आदेश के लिए हैदराबाद नगर निगम (GHMC) की आलोचना की है.
मांस पर प्रतिबंध और स्वतंत्रता दिवस मनाने के पीछे के तर्क पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि यह आदेश लोगों की स्वतंत्रता, गोपनीयता, आजीविका, संस्कृति, पोषण और धर्म के अधिकार का उल्लंघन करता है.
#WATCH | Hyderabad, Telangana | On reports of many municipal corporations allegedly ordering slaughterhouses and meat shops to remain closed on 15th August, AIMIM MP Asaduddin Owaisi says, " ... this is an unconstitutional order. it is independence day, a happy occasion. our… pic.twitter.com/vnXJBXDsLv— ANI (@ANI) August 13, 2025
ओवैसी ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, "लगता है भारत भर के कई नगर निगमों ने आदेश दिया है कि 15 अगस्त को बूचड़खाने और मांस की दुकानें बंद रखी जाएं। दुर्भाग्य से, @GHMCOnline ने भी ऐसा ही आदेश दिया है."
उन्होंने कहा, "यह कठोर और असंवैधानिक है. मांस खाने और स्वतंत्रता दिवस मनाने के बीच क्या संबंध है? तेलंगाना के 99 प्रतिशत लोग मांस खाते हैं. ये मांस प्रतिबंध लोगों के स्वतंत्रता, निजता, आजीविका, संस्कृति, पोषण और धर्म के अधिकार का उल्लंघन करते हैं."
ओवैसी की यह टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब कई नगर पालिकाओं ने आगामी त्योहारों के दौरान मांस की दुकानों और बूचड़खानों को बंद करने के संबंध में इसी तरह के निर्देश जारी किए हैं.
बता दें कि मंगलवार को महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर नगर निगम ने 15 और 20 अगस्त को शहर की सीमा के भीतर पशुओं के वध और मांस की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है.
15 अगस्त को बंद गोकुल अष्टमी के दिन हो रहा है, जो भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव का एक हिंदू त्योहार है, जबकि 20 अगस्त को 'पर्यूषण पर्व' की शुरुआत होगी, जो उपवास और प्रार्थना के साथ मनाया जाने वाला एक प्रमुख जैन त्योहार है. नगर निगम ने उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है.
यह आदेश मुंबई के निकट ठाणे जिले में कल्याण डोंबिवली नगर निगम (KDMC) द्वारा जारी इसी तरह के आदेश के बाद आया है, जिसमें 15 अगस्त को मांस की दुकानें बंद रखने का आदेश दिया गया था. मालेगांव नगर निगम ने भी इसी तरह का निर्देश जारी किया है.
