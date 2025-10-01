ETV Bharat / bharat

प्री-मैट्रिक स्कॉलरशिप को लेकर भिड़े ओवैसी और किरेन रिजिजू, जानें पूरा मामला

एनडीए सरकार ने छात्रवृत्ति को कक्षा 9 और 10 तक सीमित कर दिया है, जिसकी ओवैसी ने आलोचना की थी.

Asaduddin Owaisi
ओवेसी और किरेन रिजिजू (ANI)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 1, 2025 at 8:34 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने सोशल मीडिया पर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी के साथ प्री-मैट्रिक स्कॉलरशिप और अल्पसंख्यक छात्रों के कल्याण के लिए अन्य योजनाओं को लेकर तीखी बहस की.

ओवैसी द्वारा मंगलवार को की गई इस आलोचना का जवाब देते हुए कि एनडीए सरकार ने छात्रवृत्ति को कक्षा 9 और 10 तक सीमित कर दिया है, जबकि मुसलमानों में ड्रॉपआउट कक्षा 5 से ही शुरू हो जाते हैं.

रिजिजू ने एक्स एक पोस्ट में कहा कि प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति को इसलिए प्रतिबंधित किया गया है क्योंकि शिक्षा का अधिकार (RTE) अधिनियम कक्षा 1 से 8 तक के छात्रों के लिए मुफ्त और अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करना अनिवार्य बनाता है. केंद्रीय मंत्री ने यह भी कहा कि मौलाना आजाद राष्ट्रीय फेलोशिप योजना को बंद कर दिया गया है क्योंकि यह अन्य मंत्रालयों और विभागों की समान योजनाओं के साथ ओवरलैप होती है.

रिजिजू ने कहा, "इसके अलावा, यूजीसी और सीएसआईआर फेलोशिप योजनाएं अल्पसंख्यकों सहित सभी सामाजिक श्रेणियों और समुदायों के उम्मीदवारों के लिए खुली हैं. PMJVK, पीएम विकास जैसी योजनाएं अधिकतम समावेशिता और सामाजिक-आर्थिक उत्थान के लिए लागू की जा रही हैं."

असदुद्दीन ओवैसी ने किरेन रिजिजू पर फिर किया पलटवार
असदुद्दीन ओवैसी ने बुधवार को किरेन रिजिजू पर पलटवार करते हुए आरोप लगाया कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम (RTE) का इस्तेमाल प्री-मैट्रिक स्कॉलरशिप को सीमित करने के लिए एक छलावा के तौर पर किया जा रहा है, जो ड्रॉपआउट दर को कम करने में मदद करती है.

न्य समुदायों के लिए प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति पर भी प्रतिबंध लगाया?
ओवैसी ने एक्स पर जवाब दिया, "प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति का उद्देश्य ड्रॉपआउट दरों को कम करना था, जो कक्षा 9वीं-10वीं से बहुत पहले शुरू हो जाती हैं. इससे अल्पसंख्यक परिवारों पर वित्तीय बोझ कम करने में मदद मिलती थी. RTE का इस्तेमाल सिर्फ एक छलावा के तौर पर किया जा रहा है. मोदी सरकार ने अन्य समुदायों के लिए प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति पर भी प्रतिबंध लगा दिया था, है ना?"

मौलाना आजाद नेशनल फेलोशिप योजना को बंद किए जाने पर उन्होंने कहा कि इसका उद्देश्य छात्रवृत्ति और उच्च शिक्षा में अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व बढ़ाना था क्योंकि अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व कम है. उन्होंने दावा किया कि एक ओपन कैटेगरी होने से इस योजना की जरूरत कम नहीं हो जाती. उन्होंने यह भी दावा किया कि अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के बजट में 2023-24 में बड़ी कमी देखी गई और मुद्रास्फीति के बावजूद तब से यह लगभग समान ही बना हुआ है.

यह भी पढ़ें- बिहार में भाजपा का 'MP मॉडल', विधानसभा चुनाव में यही फायर पावर' की जरूरत!

For All Latest Updates

TAGGED:

KIREN RIJIJUASADUDDIN OWAISI AND KIREN RIJIJUPRE MATRIC SCHOLARSHIPSCHOLARSHIPASADUDDIN OWAISI

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

फिलीपींस में भूकंप के जोरदार झटके, रिक्टर स्केल पर तीव्रता 6.9, 60 लोगों की मौत

बुधवार को छाई हरियाली, बीएसई का सेंसेक्स 143 अंक ऊपर खुला, निफ्टी में भी दिखी 51 अंकों की तेजी

तिलक वर्मा की तेलंगाना के मुख्यमंत्री से मुलाकात, दिया ये खास गिफ्ट

आरबीआई ने नहीं किया रेपो रेट में बदलाव, 5.5 फीसदी बरकरार रहेगा रेपो रेट

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.