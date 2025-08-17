ETV Bharat / bharat

झारखंड के पूर्व गवर्नर सीपी राधाकृष्णन बने एनडीए के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार, कहे जाते हैं तमिलनाडु के मोदी

महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को NDA ने अपना उपराष्ट्रपति उम्मीदवार बनाया है. वे झारखंड के राज्यपाल रह चुके हैं.

CP RADHAKRISHNAN NDA CANDIDATE
राष्ट्रपति के साथ सीपी राधाकृष्णन (Etv Bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : August 17, 2025 at 8:57 PM IST

रांची: झारखंड का राजभवन एक और इतिहास का गवाह बनने जा रहा है. झारखंड की पूर्व गवर्नर रही द्रौपदी मुर्मू के देश की राष्ट्रपति बनने के बाद झारखंड के पूर्व गवर्नर रहे सीपी राधाकृष्णन को एनडीए ने उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया है. वर्तमान में महाराष्ट्र के गवर्नर हैं. इन्हें 'मोदी ऑफ तमिलनाडु' भी कहा जाता है. इन्होंने कोयंबटूर सीट से 1998 और 1999 का लोकसभा चुनाव बीजेपी की टिकट पर जीता था. 1998 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष लालकृष्ण आडवाणी खुद उनके लिए चुनाव प्रचार करने कोयंबटूर आए थे. लेकिन आतंकियों ने कुछ और तैयारी कर रखी थी.

इनके चुनाव प्रचार में कोयंबटूर ब्लास्ट की साजिश

दक्षिण भारत के बीजेपी नेता सीपी राधाकृष्णन को फरवरी 2023 में झारखंड का राज्यपाल नियुक्त किया गया था. वे तमिलनाडु के प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष भी रहे हैं. 1998 के लोकसभा चुनाव के दौरान इनके लिए चुनाव प्रचार करने तमिलनाडु गए बीजेपी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष लालकृष्ण आडवाणी को आतंकियों ने निशाना बनाने की कोशिश की थी. कोयंबटूर विस्फोट में 58 लोगों की जान गई थी. लालकृष्ण आडवाणी के आरएसपुरम में होने वाली चुनावी बैठक में पहुंचने से पहले ही सीरियल ब्लास्ट हो गया था. इसमें ज्यादातर बीजेपी के कार्यकर्ताओं की मौत हुई थी. उस समय के मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक तत्कालीन केंद्रीय गृह मंत्री ने इसके पीछे आईएसआई की साजिश करार दिया था. उस सीरियल धमाकों की साजिश कट्टरपंथी मुस्लिम संगठन अल-उम्मा और तमिलनाडु मुस्लिम मुनेत्र कषगम ने रची थी. तब आरोप लगा था कि राज्य सरकार चाहती तो सीरियल विस्फोट रोक सकती थी. लेकिन बाद में उसकी नींद खुली. घटना के बाद संगठन पर प्रतिबंध लगाया गया था.

शिव के उपासक हैं 'सीपी राधाकृष्णन'

राधाकृष्णन को करीब से जानने वाले वरिष्ठ पत्रकार उमेश चतुर्वेदी ने उनके झारखंड के गवर्नर बनने के वक्त ईटीवी भारत को बताया था कि वे शिव के उपासक हैं. शुद्ध शाकाहारी हैं. पूजा-पाठ के लिए ज्यादा समय निकालते हैं. इनके चाचा कोयंबटूर से कांग्रेस सांसद थे. लेकिन इनका लगाव आरएसएस और जनसंघ से रहा. वह कारोबारी ओबीसी समुदाय से आते हैं. थोड़ी बहुत हिन्दी समझ लेते हैं लेकिन ठीक से बोल नहीं पाते हैं. सीपी राधाकृष्णन के पिताजी एलआईसी का काम करते थे.

वहीं वरिष्ठ पत्रकार उमेश चतुर्वेदी ने बताया था कि सीपी राधाकृष्णन आम के बेहद शौकीन हैं. उनकी एक और खासियत है कि अगर शाम के वक्त कोई उनके घर आ जाता है तो वह उसे बिना खाना खिलाए बिना नहीं जाने देते हैं. वह एक साधारण इंसान हैं. अपने बूते उन्होंने तिरूपुर में होजीयरी का बड़ा कारोबार खड़ा किया. उनकी स्पिनिंग मिल भी है. फैक्ट्री की देखरेख मैनचेस्टर से टैक्सटाइल इंजानियरिंग पढ़कर आए उनके बेटे संभालते हैं.

तमिलनाडु के मोदी' कहे जाने की वजह

सीपी राधाकृष्णन को तमिलनाडु का मोदी कहा जाता है. उनको करीब से जानने वालों ने बताया कि वह दक्षिण भारत में बीजेपी के मजबूत स्तंभ रहे हैं. वह 16 साल की उम्र में ही आरएसएस और जनसंघ से जुड़ गए थे. उन्होंने अपने बूते तमिलनाडू में बीजेपी का झंडा बुलंद किया था. इसलिए उन्हें तमिलनाडु का मोदी कहा जाता है. उनके चुनावी सफर की बात करें तो उन्होंने कांग्रेस और डीएमके की पैठ के बावजूद 1998 के लोकसभा चुनाव में डीएमके प्रत्याशी केआर सुब्बियन को करीब डेढ़ लाख वोट के अंतर से हराया था.

सीपी राधाकृष्णन को 4.49 लाख वोट मिले थे. जबकि डीएमके प्रत्याशी को 3.04 लाख वोट मिले थे. कांग्रेस प्रत्याशी आर कृष्णन को सिर्फ 40,739 वोट मिले थे. दक्षिण भारत में बीजेपी की यह सबसे बड़ी जीत थी. इसके बाद बहुमत के अभाव में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गिरने से 1999 में फिर लोकसभा का चुनाव हुआ. इसमें भी बीजेपी के सीपी राधाकृष्णन को 49.21 प्रतिशत वोट मिला था. उन्होंने सीपीआई प्रत्याशी आर नल्लाकन्नु को 55 हजार से ज्यादा वोट के अंतर से हराया था.

हालांकि, 2004 के चुनाव में उन्हें सीपीआई के के सुब्बारायां ने 60 हजार वोट के अंतर से हरा दिया था. 2009 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने कोयंबटूर से जीकेएस सेल्वाकुमार को उतारा था. लेकिन वह कहीं नहीं टिक पाए. उस चुनाव में सीपीएम प्रत्याशी पीआर नटराजन की जीत हुई थी. 2014 में मोदी लहर के बीच बीजेपी ने फिर से सीपी राधाकृष्णन को उतारा है. उनका सीधा मुकाबला एडीएमके के पी नागराजन से हुआ था. उस चुनाव में सीपी को 33 प्रतिशत तो नागराजन को 36 प्रतिशत वोट मिले थे.

