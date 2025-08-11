कोटा: डीसीएम इंदिरा गांधी नगर के 18 वर्षीय आर्यन सिंह ने एक बार फिर अपनी प्रतिभा से शहर का नाम देशभर में रोशन किया है. पहले एग्रोबोट बनाकर राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 जीतने वाले आर्यन ने अब गणित के क्षेत्र में अनूठा नवाचार किया है. उन्होंने 9 अंक पर आधारित एक नया सूत्र विकसित किया है, जिसे कॉपीराइट भी कराया गया है और इसका प्रमाणपत्र उन्हें केंद्र सरकार से जारी हुआ है.

गणितीय गणनाओं को आसान बनाने का फॉर्मूला: आर्यन ने बताया कि उन्होंने ऐसा नया गणितीय सूत्र तैयार किया है, जो आज तक गणित में उपलब्ध नहीं था. इस सूत्र की मदद से 9,99,999 अंकों तक के परस्पर गुणा को मेंटल मैथ तकनीक से बहुत आसानी से हल किया जा सकता है. इस खोज को इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडिया ने प्रमाणित किया है और आर्यन को कॉपीराइट सर्टिफिकेट प्रदान किया गया है. यह प्रमाणपत्र उनके सूत्र की मौलिकता और विशिष्टता को मान्यता देता है. इतनी कम उम्र में यह उपलब्धि उनकी गणितीय प्रतिभा और नवाचार क्षमता को दर्शाती है.

बचपन से इनोवेशन की ओर रुझान: आर्यन के पिता जितेंद्र सिंह इंद्रा गांधी नगर में ई-मित्र संचालित करते हैं और मां मनसा देवी गृहिणी हैं. आर्यन के पिता का कहना है कि बेटे में बचपन से ही इनोवेशन की सोच रही है. एसआर पब्लिक स्कूल में पढ़ते समय ही उन्होंने एग्रीकल्चर सेक्टर में इनोवेशन पर काम करना शुरू कर दिया था. वर्तमान में आर्यन गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज बूंदी से कम्प्यूटर साइंस में बीटेक कर रहे हैं और अपने शोध व प्रोजेक्ट्स पर लगातार काम कर रहे हैं.

एग्रोबोट से AI आधारित स्टार्टअप तक का सफर: आर्यन के पास पहले से ही कई उपलब्धियां हैं. उन्हें 5 अंतरराष्ट्रीय और 10 भारतीय अवार्ड मिल चुके हैं, जिनमें राजस्थान राष्ट्रीय नवाचार पुरस्कार भी शामिल है. उनका स्टार्टअप "मेरा साथी एग्रोटेक" एआई और नई तकनीक पर आधारित एक बहुउद्देश्यीय कृषि मशीन है, जो कटाई, सिंचाई और अन्य कृषि कार्यों में मदद करती है. इसके साथ ही उन्होंने "मेरा साथी" एप भी बनाया है, जिसके लिए उन्हें MyGov.in वेबसाइट पर ब्रांड एम्बेसेडर नियुक्त किया गया है.

कम उम्र में मिली बड़ी पहचान: आर्यन का यह नया गणितीय सूत्र न सिर्फ उनके लिए, बल्कि पूरे गणित जगत के लिए एक बड़ी खोज है. कम उम्र में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडिया जैसी संस्था से मान्यता पाना उनकी मेहनत और लगन का परिणाम है. उनकी यह उपलब्धि उन युवाओं के लिए प्रेरणा है, जो कम उम्र में ही किसी क्षेत्र में नया और अनूठा योगदान देना चाहते हैं.

