हिंदी दिवस 2025: अरविंद कुमार- जिन्होंने शब्दों को दी एक नई आत्मा, जानिए इनके सफर की रोचक कहानी ...

1976 से शुरू हुआ थिसारस बनाने का सिलसिला: उनकी बेटी मिता लाल ने बताया कि 26 दिसंबर 1976 की रात अर​विंद कुमार किसी फिल्मा पार्टी में गए थे, पार्टी से लौटने के दौरान उन्हें अफसोस हो रहा था क्या मैं फिल्म की कहानियां लिखने के लिए पैदा हुआ हूं. उसी रात उनके मन में हिंदी ​​​थिसारस लिखने का ख्याल आया. उन्होंने बताया वर्ष 1953 में जब अरविंद कुमार सरिता का संपादन कर रहे थे, तब उन्होंने अंग्रेजी के रोगेट्स थिसारस देखी थी.

समांतर कोश-हिंदी का पहला थिसारस : अरविंद कुमार का जन्म 17 जनवरी 1930 को उत्तर प्रदेश के मेरठ में हुआ था. 13 साल की उम्र में वह दिल्ली में आकर बस गए थे. वर्ष 2021 में 91 साल की उम्र में कोरोना काल में इनका निधन हो गया. अब इस समांतर कोश की यात्रा को उनकी बेटी मिता लाल आगे बढ़ा रही हैं. जिसने अब एक डिजिटल का रूप ले लिया है, जिसे निःशुल्क www.arvindlexicon.com पर देखा जा सकता है. समांतर कोश-हिंदी का पहला थिसारस, जो शब्दों को केवल अर्थ तक सीमित न रखकर उनके भाव, विचार और संदर्भ को भी जोड़ता है.

अरविंद कुमार हिंदी के प्रथम समांतर कोश (थिसारस) के निर्माता के रूप में जाने जाते हैं. यह कोश कितना महत्वपूर्ण है, इसका अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि इसे लिखने में उन्हें 20 साल लग गए. उन्होंने समांतर कोश को वर्ष 1976 में लिखना शुरू किया, जो वर्ष 1996 में पूरा हुआ. अरविंद कुमार ने इसके बाद अद्वितीय द्विभाषी थिसारस भी लिखा जो 11 साल की मेहनत के बाद वर्ष 2007 में पूरा हुआ. इस काम में उन्हें अपनी धर्मपत्नी कुसुम कुमार के साथ परिवार के लोगों की सहायता मिली.

नई दिल्ली/आनंद कुमार गुप्ता: हिंदी भाषा की दुनिया में एक ऐतिहासिक क्रांति की शुरुआत उस दिन हुई, जब लेखक और संपादक अरविंद कुमार ने ठान लिया कि हिंदी को भी एक ऐसा थिसारस (समांतर कोश) मिलेगा, जो न केवल शब्दों के अर्थ बताएगा, बल्कि उनके भाव, विचार और संदर्भ को भी उजागर करेगा। यह कोई साधारण काम नहीं था, इसके लिए उन्होंने अपने जीवन के 20 वर्ष समर्पित कर दिए.

भाषा को समृद्ध और सटीक बनाने के लिए उपयोगी है समानांतर कोश (ETV Bharat)

1973 को ​थिसारस बनाने का लिया फैसला : अरविंद कुमार के दिमाग में आया था कि हिंदी में भी एक ​थिसारस होनी चाहिए.देश तब आजाद हुआ था,उस समय कई लोगों ने हिंदी और इं​​​ग्लिश के लिए ग्रांट दिए थे. वर्ष 1973 तक कोई ​थिसारस सामने नहीं आया था. उन्होंने बताया कि अरविंद कुमार को यह एहसास हुआ कि अगर आज तक नहीं बना है तो ऐसा ​थिसारस बनाने के लिए मैं ही बना हूं. अगली सुबह 27 दिसंबर 1973 में पार्क में अरविंद कुमार ने अपनी पत्नी कुसुम से कहा कि क्यों न मैं हिंदी का ​थिसारस बनाऊं. इसके लिए उन्होंने मुंबई में माधुरी का संपादन छोड़कर दिल्ली आकर बसने का फैसला लिया और दिल्ली आ गए.

​थिसारस पर काम वर्ष 1976 में शुरू हुआ: अरविंद कुमार ने ​थिसारस पर काम वर्ष 1976 में ही शुरू कर दिया था. नासिक से आकर एक कार्ड पर परिवार के सभी लोगों ने अपने-अपने नाम लिखे थे. सामांतर कोश से पहले अरविंद कुमार ने इसका नाम "शब्देश्वरी" दिया था. छोटे से घर में बने दो-छत्ती पर ​थिसारस के कार्ड रखे गए. उन्होंने बताया कि 1976 में अरविंद कुमार ने सोचा था की दो-चार साल में पूरा हो जाएगा, मगर उसे पूरे 20 वर्ष लग गए.

वर्ष 1996 में ​थिसारस बनकर हुआ तैयार : इस दौरान कई उतार-चढ़ाव जैसे बाढ़ आने से मॉडल टाउन का घर पानी में डूब गया. मगर दो-छत्ती पर थिसारस के कार्ड रखने की वजह से वह बच गए. उन्होंने बताया कि अरविंद कुमार के एक मित्र ने कहा था तुम्हारा भ​विष्य बच गया. यही प्रेरणा और उम्मीद लेकर ​थिसारस बनाने में लगे रहे और वर्ष 1996 में ​थिसारस बनकर तैयार हुआ. समांतर कोश की पहली प्रति राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा को भेंट की गई थी.

समांतर कोश और द्विभाषी थिसारस अब डिजिटल प्लेटफॉर्म पर (ETV Bharat)

हिंदी के प्रथम समांतर कोश बनाने में लगे 20 साल (ETV Bharat)

अरविंद यहीं नहीं रुके. 1996 के बाद उन्होंने एक और चुनौती अद्वितीय द्विभाषी थिसारस बनाने स्वीकारी. यह थिसारस हिंदी और अंग्रेजी के बीच एक सेतु बनाता है, जो दोनों भाषाओं के शब्दों को उनके भाव और संदर्भ के साथ जोड़ता है. इस बार अरविंद कुमार को 11 साल की मेहनत लगी.

2007 में द्विभाषी थिसारस बना जो मिल का पत्थर हुआ साबित : 2007 में जब यह थिसारस पूरा हुआ, तो यह हिंदी-अंग्रेजी भाषाई संसार में एक मील का पत्थर साबित हुआ. इसमें इंग्लिश-हिंदी-इंग्लिश डिक्शनरी, थिसारस और मिनी एनसाइक्लोपीडिया, जो काला, पीला और लाल रंग का हैं. जो लाल खंड हैं इंग्लिश-हिंदी, काला खंड हिंदी-इंग्लिश और पीला खंड संदर्भ खंड हैं. जिसमें एक मिलियन से भी ज्यादा एक्सप्रेशन शब्द है.समय बदला और तकनीक ने दुनिया को नया रूप दिया.

समांतर कोश और द्विभाषी थिसारस अब डिजिटल प्लेटफॉर्म पर : अरविंद के इस अनमोल कार्य को डिजिटल युग में लाने की आवश्यकता महसूस हुई. उनकी बेटी मीता लाल और परिवार ने इस दिशा में कदम उठाया. समांतर कोश और द्विभाषी थिसारस को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाने का काम शुरू हुआ. वेबसाइट्स और ऐप्स के जरिए ये कोश अब दुनिया भर के हिंदी प्रेमियों तक पहुंच रहे हैं. डिजिटल रूप में ये कोश न केवल सुलभ हैं, बल्कि नई पीढ़ी के लिए भाषा सीखने और समझने का एक आधुनिक माध्यम भी बन गए हैं.

​थिसारस पर काम वर्ष 1976 में शुरू हुआ (ETV Bharat)



समांतर कोश क्या हैं: समांतर कोश (Thesaurus) एक ऐसा संदर्भ पुस्तक है, जिसमें शब्दों के अर्थ और उच्चारण के बजाय उनके समानार्थक (पर्यायवाची) और विलोम शब्दों का संग्रह होता है. यह शब्दकोश से अलग होता है क्योंकि शब्दकोश शब्दों के अर्थ बताता है पर समांतर कोश में किसी भाव या विचार के लिए सटीक शब्द चुनने में सहायता मिलती है.



समांतर कोश दो भागों में होता है:

अनुक्रम खंड - इसमें शब्दों को वर्णानुक्रम में सूचीबद्ध किया जाता है.

संदर्भ खंड - इसमें हर शीर्षक और उपशीर्षक को एक संख्या दी जाती है जिससे शब्द के पर्यायों और संबंधित शब्दों तक पहुंचा जा सकता है.

2007 में द्विभाषी थिसारस बना जो मिल का पत्थर हुआ साबित (ETV Bharat)

अनुक्रम खंड के बाद संदर्भ खंड में खोजने की है प्रक्रिया : यदि आपके दिमाग में कोई शब्द हो तो आप अनुक्रम खंड में उस शब्द को खोजें, उसके बाद उसके आगे लिखे नंबर से संदर्भ खंड में उस नंबर के स्थान पर जाकर पर्यायवाची और संबंधित शब्द देख सकते हैं. जैसे "विवाह" शब्द के आगे एक नंबर होगा, उसे संदर्भ खंड में ढूंढ़कर उससे जुड़े पर्याय या विलोम शब्द मिलेंगे.

भाषा को समृद्ध और सटीक बनाने के लिए उपयोगी है समानांतर कोश: यह कोश लिखने, विचारों को व्यक्त करने, स्क्रिप्ट बनाने आदि में भाषा को समृद्ध और सटीक बनाने के लिए उपयोगी होता है. हिंदी भाषा में अरविंद कुमार ने हिंदी का पहला समांतर कोश बनाया है, जो शब्दों के पर्यायों, विपरीतार्थक शब्दों व उनसे जुड़े भावों को विस्तार से दर्शाता है. इससे आप अपने विचारों को बेहतर और विविध रूपों में अभिव्यक्त कर सकते हैं.



