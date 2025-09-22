ETV Bharat / bharat

अरविंद केजरीवाल ने PM मोदी पर कसा तंज, कहा- आप ख़ुद स्वदेशी इस्तेमाल करना शुरू कीजिए?

दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पीएम मोदी पर सवाल उठाए.

अरविंद केजरीवाल ने पीएम मोदी पर कसा तंज
अरविंद केजरीवाल ने पीएम मोदी पर कसा तंज (ETV Bharat)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : September 22, 2025 at 1:27 PM IST

नई दिल्ली: आम आदमी पार्टी और केंद्र सरकार के बीच सियासी घमासान जारी है. सोमवार सुबह आम आदमी पार्टी (AAP) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है.

केजरीवाल ने प्रधानमंत्री से अपनी ही स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने की बात को लागू करने की मांग की, जो भारत और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव के बीच आई है. ज्ञात हो कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में भारतीय वस्तुओं पर 50% शुल्क लगा दिया, जिससे द्विपक्षीय व्यापार संबंधों में तनाव बढ़ गया है.

अरविंद केजरीवाल ने अपने पोस्ट में प्रधानमंत्री के "मेक इन इंडिया" और स्वदेशी अभियान के प्रति प्रतिबद्धता पर सवाल उठाए. 21 सितंबर को पीएम मोदी ने अपने संबोधन में लोगों से विदेशी उत्पादों का बहिष्कार कर स्थानीय वस्तुओं का उपयोग करने की अपील की थी. अब केजरीवाल ने प्रधानमंत्री से उस विदेशी उत्पादों को छोड़ने की मांग की, जिसका कथित तौर पर वे उपयोग करते हैं, और अपने दैनिक जीवन में इस्तेमाल होने वाली विदेशी वस्तुओं को छोड़ने की बात कही है.

इसके अलावा, केजरीवाल ने भारत में काम कर रही चार अमेरिकी कंपनियों को बंद करने की मांग की और ट्रंप पर भारत और भारतीयों का लगातार अपमान करने का आरोप लगाया. केजरीवाल ने हिंदी में लिखा, "प्रधानमंत्री जी, आप चाहते हैं कि जनता स्वदेशी इस्तेमाल करे. आप ख़ुद स्वदेशी इस्तेमाल करना शुरू कीजिए? जिस विदेशी जहाज से रोज घूमते हैं, उसे छोड़ दीजिए? सारा दिन जितने विदेशी समान इस्तेमाल करते हैं, उन्हें छोड़ दीजिए.''

केजरीवाल ने आगे लिखा, ''प्रधानमंत्री जी, आप भारत में काम कर रही चार अमेरिकी कंपनियों को बंद कर दीजिए? ट्रम्प रोज भारत और भारतीयों का अपमान कर रहा है. आप भी तो कुछ कीजिए? लोग अपने प्रधानमंत्री से एक्शन की उम्मीद रखते हैं, प्रवचन की नहीं." बता दें कि इस पोस्ट के बाद आप समर्थकों ने केजरीवाल के साहसिक रुख की तारीफ की, जबकि आलोचकों ने उन पर आरोप लगाया, यह कहते हुए कि दिल्ली के मुख्यमंत्री रहते उन्होंने भी सरकारी सुविधाओं का लाभ उठाया था.

