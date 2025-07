ETV Bharat / bharat

गुजरात दौरे पर अरविंद केजरीवाल, किसानों के आंदोलन में होंगे शामिल - ARVIND KEJRIWAL VISIT GUJRAT TOUR

Published : July 23, 2025 at 11:01 AM IST | Updated : July 23, 2025 at 11:56 AM IST

नई दिल्ली: बीते माह गुजरात और पंजाब में संपन्न विधानसभा उपचुनाव में सकारात्मक चुनाव परिणाम आने के बाद आम आदमी पार्टी दोनों ही राज्यों में अपनी पकड़ और मजबूत बनाने में जुटी हुई है. आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल आज और कल गुजरात दौरे पर रहेंगे. उनके साथ पंजाब में मुख्यमंत्री भगवंत मान भी होंगे. दो दिन की गुजरात यात्रा के दौरान केजरीवाल मोडासा और डेडियापाड़ा में गुजरात के लोगों के पक्ष में रैली में शामिल होंगे. इससे पहले इसी माह दो और तीन जुलाई को भी अरविंद केजरीवाल गुजरात के दौरे पर गए थे. अब वे गुजरात में अपने दूध के उचित दाम माँग रहे किसान पशुपालकों के प्रदर्शन पर वहां की सरकार के खिलाफ किसानों का समर्थन करेंगे. आम आदमी पार्टी का आरोप है कि गुजरात में दूध की उचित कीमत की मांग करने वाले किसानों पर बीजेपी सरकार ने लाठी चार्ज के आदेश दिए थे, जिससे एक किसान की मौत हो गई थी. गुजरात दौरे पर अरविंद केजरीवाल (ETV BHARAT) गुजरात दौरे से पहले अरविंद केजरीवाल ने एक्स पर लिखा है कि गुजरात में सरकार के खिलाफ घोर भ्रष्टाचार का आवाज़ उठाने पर आम आदमी पार्टी के नेता चैतर वसावा को गिरफ़्तार कर लिया, 30 साल शासन करने के बाद आज गुजरात में बीजेपी का अहंकार और भ्रष्टाचार चरम पर है. भगवंत मान और वे दो दिनों की यात्रा पर गुजरात जा रहे हैं. बुधवार दोपहर 1 बजे अरविंद केजरीवाल मोडासा में किसानों की महापंचायत में शामिल होंगे उसके बाद डेडियापाड़ा में गुजरात के लोगों के पक्ष में रैली में शामिल होंगे.

