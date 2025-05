ETV Bharat / bharat

केंद्र की राजनीति की ओर बढ़ते अरविंद केजरीवाल! लुधियाना पश्चिम उपचुनाव बना ‘आप’ के लिए अहम पड़ाव - KEJRIWAL MOVING TO CENTRAL POLITICS

By ETV Bharat Delhi Team Published : May 26, 2025 at 12:28 PM IST | Updated : May 26, 2025 at 12:54 PM IST 3 Min Read

नई दिल्ली: दिल्ली की राजनीति में हाल के वर्षों में सबसे बड़े चेहरों में से एक अरविंद केजरीवाल अब शायद राष्ट्रीय राजनीति की ओर निर्णायक कदम बढ़ाने की तैयारी में जुटे हैं. पंजाब की लुधियाना पश्चिम विधानसभा सीट पर होने वाला उपचुनाव आम आदमी पार्टी (आप) के लिए सिर्फ एक उपचुनाव नहीं है, बल्कि पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल के राज्यसभा में प्रवेश का संभावित द्वार माना जा रहा है. लुधियाना गुरप्रीत बस्सी गोगी के निधन के बाद खाली: पंजाब की लुधियाना पश्चिम विधानसभा सीट गुरप्रीत बस्सी गोगी के निधन के बाद खाली हुई थी. आम आदमी पार्टी ने इस सीट से उद्योगपति और राज्यसभा सदस्य संजीव अरोड़ा को मैदान में उतारा है. यदि संजीव अरोड़ा यह सीट जीतते हैं, तो वह राज्यसभा से इस्तीफा देकर यह सीट खाली करेंगे, जिससे आम आदमी पार्टी को इस पर नए सिरे से किसी नेता को राज्यसभा भेजने का मौका मिलेगा. राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज है कि यह चेहरा पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल हो सकते हैं, जो हाल ही में दिल्ली की नई दिल्ली विधानसभा सीट से हार का सामना कर चुके हैं. केंद्र की राजनीति की ओर बढ़ते अरविंद केजरीवाल (ETV BHARAT)

