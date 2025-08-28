ETV Bharat / bharat

राष्ट्रीय मुद्दे आगे रख दिल्ली में एक्टिव हुए अरविंद केजरीवाल, विधायक-पार्षदों से की मन की बात

दिल्ली के कांस्टीट्यूशन क्लब में केजरीवाल ने पार्टी के सभी विधायक, पार्षद, वरिष्ठ नेताओं की एक बैठक बुलाई और उनके साथ संवाद किया.

राष्ट्रीय मुद्दे आगे रख दिल्ली में एक्टिव हुए अरविंद केजरीवाल
राष्ट्रीय मुद्दे आगे रख दिल्ली में एक्टिव हुए अरविंद केजरीवाल (ETV Bharat)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : August 28, 2025 at 8:04 PM IST

नई दिल्ली: आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल दिल्ली विधानसभा चुनाव नतीजे आने के बाद यहां के मामलों पर अधिक ध्यान न देकर पंजाब, गुजरात व संगठन को मजबूत करने पर ज्यादा व्यस्त दिख रहे थे. लेकिन, मंगलवार को जब पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज के यहां दिल्ली के अस्पतालों से संबंधित परियोजनाओं में मनी लांड्रिंग के आरोपों की जांच के लिए ईडी की टीम पहुंची, उसके बाद केजरीवाल सक्रिय हुए और उन्होंने अपने पार्टी नेता की बचाव के लिए कई संदेश दिया.

अब गुरुवार को अचानक लंबे अरसे बाद केजरीवाल ने प्रेस कांफ्रेंस बुलाई और अमेरिका द्वारा लगाए गए टैरिफ के मुद्दे को लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोला. एक सूत्रीय एजेंडा के तहत इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अन्य किसी मुद्दों पर चर्चा नहीं की. जब पत्रकारों ने उनसे सवाल पूछना चाहा तो स्पष्ट कहा कि वे इस मुद्दे से अभी ध्यान भटकना नहीं है. फिर केजरीवाल गुरुवार शाम को दिल्ली के कांस्टीट्यूशन क्लब में पार्टी के सभी विधायक, पार्षद और वरिष्ठ नेताओं की एक बैठक बुलाई और उनके साथ संवाद किया.

दिल्ली से संबंधित मुद्दों पर बात: केजरीवाल ने लंबे अरसे बाद दिल्ली से संबंधित मुद्दों पर बात की. पार्टी के विधायकों, पार्षदों और नेताओं के साथ संवाद की शुरुआत करते हुए केजरीवाल ने पहले सौरभ भारद्वाज के यहां हुई ईडी की रेड का जिक्र किया. बुधवार सुबह 7:15 बजे से लेकर रात 2:30 बजे तक ईडी की टीम ने सौरभ भारद्वाज के साथ उनके घर पर जो भी कार्रवाई की उसे केजरीवाल ने भी संक्षेप में सभी नेताओं को बताया. उनसे कहा कि ईडी की टीम ने सौरभ को तोड़ने की पूरी कोशिश की. लेकिन वह अडिग रहे. हम सभी को देश बचाने के लिए इसी तरह अडिग रहना है. किसी भी सूरत में कंप्रोमाइज नहीं करना है. उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया और मगर कहा कि उन्हें कहा जा रहा है कि तुम भी कंप्रोमाइज कर लो, लेकिन AAP कंप्रोमाइज करने के लिए राजनीति में नहीं आई.

कांग्रेस ने भाजपा के साथ कंप्रोमाइज किया: केजरीवाल ने यह संदेश अपने कार्यकर्ताओं को दिया, साथी कहा कि उन्हें लगता है कांग्रेस ने भाजपा के साथ कंप्रोमाइज कर लिया है, तभी नेशनल हेराल्ड समेत अन्य मामलों में उनके एक भी नेता आज तक जेल नहीं गए. आम आदमी पार्टी को झूठे आरोपों में उनके नेताओं को जेल भेज दिया गया. यह सब बातें कहकर केजरीवाल ने दिल्ली के अपने नेताओं, कार्यकर्ताओं, विधायकों, पार्षदों का मनोबल बढ़ाया.

बीजेपी की चुनी हुई सरकार से जनता परेशान: केजरीवाल ने कहा कि भगवान जो भी करता है अच्छा करता है. दिल्ली में बीजेपी की चुनी हुई सरकार से जनता परेशान हो चुकी है. बिजली- पानी सड़कें कुछ भी ठीक करने में यह सरकार सफल नहीं हो पाई है. वह स्वयं नई दिल्ली इलाके में उस जगह रहते हैं जहां से प्रधानमंत्री आवास, राष्ट्रपति भवन नजदीक है. उनके घर की बिजली पांच-पांच बार कटती है. केजरीवाल ने पार्टी नेताओं से भी पूछा क्या जनता आप सरकार को याद कर रही है या नहीं? बैठक में मौजूद नेताओं में कहा कि बिल्कुल आप सरकार को कार्यों को अब याद कर रही है.

बीजेपी ने 6 महीने में दिल्ली को बर्बाद किया: अरविंद केजरीवाल ने ये भी कहा कि जो दिल्ली का हाल 15 साल में कांग्रेस ने किया था, बीजेपी ने 6 महीने में दिल्ली का वह हाल कर दिया. अब पांच साल बाद ही जनता को चुनाव में चुनने का मौका मिलेगा. इसलिए हम सबको एकजुट होकर देश की जनता के हितों के लिए काम करना है. इसकी तैयारी अभी से शुरू कर देनी है. अंत में केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी गिने-चुने दिनों के मेहमान है. इन्होंने देश की जो दुर्गति करनी शुरू की है, पूरा देश देख रहा है. देश के इतिहास में इनका नाम काले अक्षर में लिखा जाएगा. केजरीवाल ने पार्टी नेताओं से कहा कि यह सभी जनता के बीच में रहे ताकि उन्हें कोई असुविधा ना हो. दिल्ली में बिजली सब्सिडी खत्म करने की योजना है, हो सकता है इन्हें खत्म करें. सभी कार्यकर्ताओं से उन्होंने जनता के सुख-दुख में काम करने की अपील की.

