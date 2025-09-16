ETV Bharat / bharat

पुरी में पुरुष मित्र के सामने युवती के साथ गैंगरेप मामले में तीन गिरफ्तार, पुलिस की जांच तेज

पुरी जिले के ब्रह्मगिरी स्थित बलिहारचंडी पीठ में कथित रूप से युवती के साथ गैंगरेप मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है.

घटनास्थल से साक्ष्य इकट्ठा करती टीम. (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 16, 2025 at 4:43 PM IST

पुरी: ओडिशा के पुरी जिले के ब्रह्मगिरी स्थित बलिहारचंडी पीठ में कथित रूप से एक युवती के साथ गैंगरेप की घटना सामने आयी थी. वह अपने पुरुष मित्र के साथ बलिहारचंडी दर्शन करने आई थी. घटना शनिवार की है, लेकिन सोमवार को इसका खुलासा हुआ. पुलिस ने सदर थाने में मुकदमा दर्ज कर तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया.

बता दें कि बलिहारचंडी पुरी जिले का एक पर्यटन स्थल है. देश के विभिन्न हिस्सों से पर्यटक यहां घूमने आते हैं. सदर पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, घटना 13 सितंबर शनिवार की है. युवती अपने पुरुष मित्र के साथ बलिहारचंडी घूमने आई थी. वे बलिहारचंडी के पास एक जगह पर बैठे थे. मोहल्ले के कुछ युवकों ने उनकी तस्वीरें खींच लीं और ब्लैकमेल करने लगे.

puri gang rape
फोरेंसिक टीम. (ETV Bharat)

उनसे पैसे मांगे, जब नहीं दिए तो छीन लिए. बाद में, दो युवकों ने पीड़िता के पुरुष मित्र को बांधकर उसके साथ बलात्कार किया. युवती ने पहले तो इस बारे में कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई. बाद में, पुलिस को जब इसके बारे में जानकारी मिली तो पीड़िता के पास पहुंची और उसकी शिकायत दर्ज कराई.

पुरी के एसपी प्रतीक सिंह ने घटना को गंभीरता से लेते हुए आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के आदेश दिए हैं. पुरी सदर थाना पुलिस ने पीड़िता के साथ घटनास्थल का मुआयना किया. फोरेंसिक टीम भी घटनास्थल पर पहुंचकर साक्ष्य एकत्र की.

पुरी जैसे पर्यटन स्थल में दुष्कर्म की ऐसी घटना पर जनता में आक्रोश है. बुद्धिजीवियों का कहना है कि बलिहारचंडी एक सुदूरवर्ती इलाका है, और यहां सुरक्षा व्यवस्था का कोई प्रबंध नहीं है. लोगों का कहना है कि वहां पुलिस तैनात होनी चाहिए. अगर पुलिस होती, तो ऐसी घटनाएं नहीं होतीं. सरकार को इस घटना को गंभीरता से लेना चाहिए और पुरी व आसपास के पर्यटन स्थलों की सुरक्षा बढ़ानी चाहिए.

वरिष्ठ वकील शरत कुमार रायगुरु ने इस घटना पर आक्रोश जताते हुए कहा, "बलिहारचंडी एक पर्यटन स्थल है. अगर वहां ऐसी जघन्य घटना घटेगी, तो कोई भी उस पर्यटन स्थल पर नहीं जाएगा. इससे स्थानीय क्षेत्र की अर्थव्यवस्था प्रभावित होगी. पुरी में जितने भी पर्यटन स्थल हैं, वहां रोजाना हजारों पर्यटक आते हैं, इनकी सुरक्षा की व्यवस्था करनी होगी."

