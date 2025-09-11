ETV Bharat / bharat

बीजापुर में नक्सलियों पर बड़ा एक्शन, 13 लाख के इनामी समेत 26 नक्सली गिरफ्तार

संयुक्त सुरक्षा बलों ने बीजापुर के अलग-अलग थाना इलाकों में कार्रवाई की है.

BIJAPUR NAXALITE ARREST
बीजापुर में नक्सलियों पर बड़ा एक्शन (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : September 11, 2025 at 7:07 PM IST

3 Min Read
बीजापुर: जिले में पुलिस और सुरक्षाबलों ने नक्सलियों पर बड़ा एक्शन लिया. संयुक्त कार्रवाई में कुल 26 नक्सली गिरफ्तार किए गए हैं. इनमें 6 इनामी नक्सली भी शामिल हैं जिन पर कुल 13 लाख रुपए का इनाम घोषित था.

IED लगाने की थी योजना: पूछताछ में आरोपियों ने कबूल किया कि वे पुलिस पार्टी को नुकसान पहुंचाने के लिए IED लगाने की योजना बना रहे थे. समय रहते हुए सुरक्षा बलों ने इन्हें पकड़ लिया.

संयुक्त सुरक्षा बलों ने बीजापुर के अलग-अलग थाना इलाकों में कार्रवाई की है (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

जिला के 5 थानों में एक साथ ऑपरेशन: गिरफ्तारी थाना गंगालूर, भैरमगढ़, उसूर, आवापल्ली और तर्रेम क्षेत्र से हुई है. गिरफ्तार नक्सलियों में संगठन के सक्रिय सदस्य, मिलिशिया कमांडर, DAKMS सदस्य और जनताना सरकार के पदाधिकारी शामिल हैं.

13 लाख के इनामी समेत 26 नक्सली गिरफ्तार (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

भारी मात्रा में विस्फोटक और नक्सली प्रचार सामग्री बरामद

  • IED, कुकर बम, टिफिन बम
  • डेटोनेटर, कार्डेक्स वायर, सेफ्टी फ्यूज
  • बैटरी, बिजली के तार, मल्टीमीटर
  • जमीन खोदने के औजार
  • नक्सली पोस्टर, बैनर, पाम्पलेट
संयुक्त सुरक्षा बलों ने बीजापुर के अलग-अलग थाना इलाकों में कार्रवाई की है (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

6 इनामी नक्सली जानिए

  1. मुन्ना पोटाम – 8 लाख का इनामी
  2. अर्जुन अटामी उर्फ गुड्डी – 1 लाख
  3. पायको माड़वी उर्फ सोनी – 1 लाख
  4. कृष्णा पोडियाम – 1 लाख
  5. रामा काका – 1 लाख
  6. मनी मड़कम उर्फ गोला मंडी – 1 लाख

थाना गंगालूर से गिरफ्तार 3 नक्सली: इन तीनों पर IED लगाने की योजना के तहत विस्फोटक सामग्री रखने का आरोप है.

  1. बुधरू डोडी – मिलिशिया सदस्य
  2. सुखराम मिडियम – मिलिशिया सदस्य
  3. भीमा डोडी – मिलिशिया सदस्य
13 लाख के इनामी समेत 26 नक्सली गिरफ्तार (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

थाना भैरमगढ़ से गिरफ्तार 3 नक्सली (2 इनामी): ये सभी नक्सली संगठन के सक्रिय सदस्य हैं और स्थानीय गांवों में नक्सली प्रचार-प्रसार में शामिल थे.

  1. अर्जुन अटामी उर्फ गुड्डी – सेक्शन कमांडर, इनामी ₹1 लाख
  2. पायको माड़वी उर्फ सोनी – पार्टी सदस्य, इनामी ₹1 लाख
  3. मनीराम ओयाम – DAKMS सदस्य

थाना आवापल्ली से गिरफ्तार 8 नक्सली (1 इनामी): इन पर ग्रामीण क्षेत्रों में नक्सली गतिविधियों को चलाने और IED बनाने का आरोप है.

  1. कृष्णा पोडियाम – सेक्शन कमांडर, इनामी ₹1 लाख
  2. काका लच्छा – मिलिशिया सदस्य
  3. मुन्ना गटपल्ली – मिलिशिया सदस्य
  4. लिंगा माड़वी – मिलिशिया सदस्य
  5. पुनेम सोना – मिलिशिया सदस्य
  6. रमेश धुरवा – मिलिशिया सदस्य
  7. काका गणेश – मिलिशिया सदस्य
  8. हरीश पोडियाम – भूमकाल मिलिशिया कमांडर
संयुक्त सुरक्षा बलों ने बीजापुर के अलग-अलग थाना इलाकों में कार्रवाई की है (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

थाना उसूर से गिरफ्तार 8 नक्सली (2 इनामी): इन सभी ने नक्सली संगठन की गतिविधियों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है.

  1. मुन्ना पोटाम – बटालियन नंबर 01 सदस्य, इनामी ₹8 लाख
  2. रामा काका – DAKMS अध्यक्ष, इनामी ₹1 लाख
  3. नारायण पास्के – मिलिशिया सदस्य
  4. आयता पूनेम – GRD सदस्य
  5. विदा पूनेम – एरिया कमेटी सदस्य
  6. रमेश कुंजाम – मिलिशिया सदस्य
  7. गणपत परस्के – मिलिशिया सदस्य
  8. एंका परस्के – मिलिशिया सदस्य

थाना तर्रेम से गिरफ्तार 4 नक्सली (1 इनामी): ये सभी नक्सली संगठन के सामाजिक ढांचे को मजबूत करने में लगे थे.

  1. मनी मड़कम उर्फ गोला मंडी – जनताना सरकार अध्यक्ष, इनामी ₹1 लाख
  2. मोटू ओयाम – मिलिशिया सदस्य
  3. संदीप बाड़से उर्फ सुरेश – जनताना सरकार सदस्य
  4. जोगा पोड़ियाम उर्फ पोडिया – जनताना सरकार कमेटी सदस्य

गिरफ्तारी में इन सुरक्षाबलों की भूमिका: इस संयुक्त कार्रवाई में DRG बीजापुर, थाना गंगालूर, भैरमगढ़, उसूर, आवापल्ली, तर्रेम, और कोबरा 205, केरिपु 196, 62 बटालियन की अहम भूमिका रही.

