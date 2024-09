ETV Bharat / bharat

बस्तर में थल सेना की तैनाती, ''मिलिट्री की एंट्री से नक्सलवाद का नहीं है कोई संबंध'':सीएम - Army will be deployed in Bastar

By ETV Bharat Chhattisgarh Team Published : 13 hours ago | Updated : 12 hours ago

बस्तर में होगी थल सेना की तैनाती ( ETV Bharat )

रायपुर: सालों से बस्तर विकास की राह में पिछड़ा रहा है. बस्तर में सालों से नक्सली विकास की राह में रोड़ा बने रहे हैं. बस्तर में जल्द ही थल सेना की तैनाती होने वाली है. सेना की तैनाती पर जब मुख्यमंत्री विष्णु देव साय से मीडिया ने सवाल किया तो उनका साफ कहना था कि ''बस्तर में मिलिट्री की तैनाती से नक्सलवाद का कोई संबंध नहीं है''. सीएम ने साफ कर दिया कि बस्तर में सेना की तैनाती जरुर हो रही है लेकिन इसका माओवादियों और उनके खिलाफ चल रहे ऑपरेशन से कोई संबंध नहीं है. बस्तर में होगी थल सेना की तैनाती (ETV Bharat)

