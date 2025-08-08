Essay Contest 2025

आज धराली आपदा का चौथा दिन है. चौथे दिन भी पूरे जोर शोर से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है.

DHARALI SATELLITE CALLING CENTER
धराली सेटेलाइट कॉलिंग सेंटर (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : August 8, 2025 at 9:12 PM IST

देहरादून: उत्तरकाशी के धराली में भंयकर जलप्रलय के बाद सब कुछ तबाह हो गया है. धराली में बिजली, पानी के साथ ही नेटवर्क की सुविधा नहीं है. जिसके कारण इस इलाके में फंसे लोगों से संपर्क नहीं हो पा रहा है. इसके साथ ही आपदाग्रस्त इलाकों में फंसे लोग भी अपने परिजनों से बात नहीं कर पा रहे हैं. जिसे देखते हुए भारतीय सेना ने उपग्रह-आधारित कॉलिंग सुविधाएं स्थापित की हैं. जिससे फंसे हुए पर्यटक और निवासी अपने परिवारों से बात कर सकते हैं. इसके जरिये ये लोग अपने परिजनों को अपनी कुशलता का आश्वासन दे रहे हैं.

धराली आपदा भूस्खलन और बुनियादी ढांचे के ढहने के कारण सभी पारंपरिक संचार माध्यम बाधित होने के साथ, यह पहल एक महत्वपूर्ण भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक जीवनरेखा के रूप में काम कर रही है, जो गहरी अनिश्चितता के समय में चिंता को कम कर रही है और लोगों की आवाज़ों को फिर से जोड़ रही है.

इसके साथ ही राज्य सरकार भी लगातार आपदा पीड़ितों की मदद कर रही है. खुद सीएम धामी उनसे मिल रहे हैं. सीेएम धामी ने कहा आपदा की इस घड़ी में स्थानीय नागरिकों और अन्य राज्यों से आए पर्यटकों और श्रद्धालुओं सभी की सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है. इस कठिन समय में हम पूरी निष्ठा, संवेदनशीलता और समर्पण के साथ प्रभावितों के साथ खड़े हैं.आज सीएम धामी ने धराली और हर्षिल के आपदा प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण कर पीड़ितों का हालचाल जाना. इस दौरान भीषण आपदा का डट कर सामना करने वाली स्थानीय लोगों से भी मुलाकात की.

बता दें धराली धराली आपदा रेस्क्यू ऑपरेशन में सेना के दो चिनूक, दो एमआई-17 लगे हैं. इसके साथ ही राज्य सरकार की ओर से यूकाडा के 8 हेलीकॉप्टर्स को रेस्क्यू ऑपरेशन में लगाया गया है. वहीं, अगर जमीनी राहत बचाव कार्यों की बात करें तो इसमें स्थानीय पुलिस प्रशासन के 25 लोग , राजपूताना राइफल्स के 150 जवान, सेना की घातक टीम के 12 जवान, आर्मी की स्पेशल फोर्स के 10 लोग, बीएजी रुड़की आर्मी के 30 जवान, आईटीबीपी के 250 जवान , एनडीआरएफ के 113 जवान, केनाईन डॉग,एसडीआरएफ 33 जवान, मेडिकल और डॉक्टरों की 5 लोग, अग्निशमन विभाग के 10 लोग, पुलिस वायरलैस के 15, प्रशासन, पुलिस के 25 लोग, खाद्य विभाग के 10(5 कैटरिंग टीम), यूपीसीएल के पांच लोग, सिंचाई विभाग के 2 लोग, दूरसंचार के पांच कर्मचारी, राजस्व विभाग के पांच कर्मचारी, पीडब्लूडी के 25, बीआरओ के 20 कर्मचारी लगे हैं. कुल 815 लोग इस समय धराली आपदा के रेस्क्यू ऑपरेशन में घटनास्थल पर काम में लगे हैं.

