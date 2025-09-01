ETV Bharat / bharat

सेना ने क्यों हटाया TMC का धरना मंच? BJP पर भड़कीं ममता, कहा-'यह सत्ता का दुरुपयोग है' - ARMY DISMANTLES TMC DHARNA DAIS

बंगाली भाषियों के उत्पीड़न के विरोध में टीएमसी ने धर्मतला स्थित महात्मा गांधी की प्रतिमा के नीचे धरना मंच बनाया था.

Mamata Banerjee speaks during the inspection of the site of dharna, in Kolkata
कोलकाता में धरना स्थल के निरीक्षण के दौरान ममता बनर्जी बोलती हुईं (ANI)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 1, 2025 at 8:55 PM IST

Updated : September 1, 2025 at 9:01 PM IST

4 Min Read

कोलकाता: पश्चिम बंगाल के कोलकाता में सेना क्षेत्र की सीमा के अंतर्गत मेयो रोड पर स्थापित तृणमूल कांग्रेस (TMC) के विरोध मंच को अनुमति की समाप्ति के बाद हटा दिए जाने पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा. उन्होंने इसे अनैतिक, असंवैधानिक, अलोकतांत्रिक और भाजपा द्वारा सत्ता का दुरुपयोग बताया.

देश के कई राज्यों में बंगाली भाषा के अपमान और बंगाली भाषियों के उत्पीड़न के विरोध में तृणमूल कांग्रेस ने धर्मतला स्थित महात्मा गांधी की प्रतिमा के नीचे धरना मंच बनाया था. खबर है कि, सोमवार दोपहर अचानक सेना ने जाकर मंच को तोड़ना शुरू कर दिया. मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को जैसे ही इसकी जानकारी मिली, वे तुरंत मौके पर पहुंचीं. उन्होंने सीधे तौर पर इस घटना पर राजनीति का आरोप लगाया.

उन्होंने दावा किया कि भाजपा ने सेना का दुरुपयोग करके ऐसा किया है. हालांकि सेना का दावा है कि अनुमति की अवधि समाप्त होने के कारण मंच तोड़ा गया. मंच तोड़ने से पहले संगठन (टीएमसी) को बार-बार इस मामले की जानकारी दी गई थी.

कोलकाता में सेना क्षेत्र की सीमा के अंतर्गत मेयो रोड पर स्थापित टीएमसी के विरोध मंच को अनुमति की समाप्ति के बाद हटा दिए जाने पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा, "यह अनैतिक, असंवैधानिक, अलोकतांत्रिक और भाजपा द्वारा सत्ता का दुरुपयोग है। वे सेना का इस्तेमाल अपने उद्देश्य के लिए करना चाहते हैं। यही आज का संदेश है। उन्हें आंतरिक सुरक्षा और सीमा सुरक्षा की परवाह नहीं है। उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए... हमारे पास कार्यक्रम की अनुमति थी, हमने शुल्क भी चुकाया था..."

इस घटना पर ममता बनर्जी ने कहा कि, सेना ने उनका माइक कनेक्शन काट दिया और मंच तोड़ दिया. उन्होंने आरोप लगाया कि, भाजपा ने सेना के साथ मिलकर पंडाल तोड़ दिया. ममता ने कहा, "उन्हें सेना पर गर्व है, लेकिन जब सेना को भाजपा के आदेश का पालन करना पड़े, तो देश किस दिशा में जा रहा है, इस पर संदेह होता है."

ममता बनर्जी ने आगे कहा, "हमने अनुमति ली थी. शनिवार और रविवार को हमारा कार्यक्रम था. यहां ज्यादा ट्रैफिक नहीं है फिर भी, अगर कोई समस्या होती तो हम पुलिस को बताते. पुलिस हमें सूचित करती तो हम खुद ही मंच हटा देते."ममता ने कहा कि, वह जानती हैं कि, उन्होंने (सेना) ने ऐसा क्यों किया. उन्हें दिल्ली के रक्षा मंत्री के आदेश पर ऐसा करना पड़ा.

ममता ने कहा कि, "कानून-व्यवस्था पुलिस के हाथ में है. इसलिए आप (सेना) पुलिस को बता सकते थे. आप कोलकाता पुलिस कमिश्नर से बात कर सकते थे. अगर हमें पता होता कि यहां कोई समस्या है, तो हम तुरंत मंच हटा सकते थे. लेकिन इसमें सेना की कोई गलती नहीं है. इसके पीछे भाजपा का हाथ है, जिसने सेना का दुरुपयोग किया."

हालांकि, सेना ने एक आधिकारिक बयान में कहा कि, सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार, भारतीय सेना (स्थानीय सैन्य प्राधिकरण, कोलकाता) मैदान क्षेत्र में दो दिनों की अवधि के लिए कार्यक्रमों की अनुमति देती है. तीन दिनों से अधिक के कार्यक्रमों के लिए रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार से अनुमति लेनी होगी. कार्यक्रमों के आयोजन की अनुमति दो दिनों के लिए दी गई थी, लेकिन मंच लगभग एक महीने से लगा हुआ है.

सेना ने अपने आधिकारिक आयोजकों को अस्थायी ढांचे को हटाने के लिए कई बार सूचित किया गया, लेकिन इसे नहीं हटाया गया. इसके बाद, कोलकाता पुलिस को सूचित किया गया और भारतीय सेना द्वारा ढांचे को हटाया जा रहा है.

ये भी पढ़ें: राहुल के 'हाइड्रोजन बम' का भाजपा ने दिया करारा जवाब, कहा- 'समझ ही नहीं आती उनकी बात'

कोलकाता: पश्चिम बंगाल के कोलकाता में सेना क्षेत्र की सीमा के अंतर्गत मेयो रोड पर स्थापित तृणमूल कांग्रेस (TMC) के विरोध मंच को अनुमति की समाप्ति के बाद हटा दिए जाने पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा. उन्होंने इसे अनैतिक, असंवैधानिक, अलोकतांत्रिक और भाजपा द्वारा सत्ता का दुरुपयोग बताया.

देश के कई राज्यों में बंगाली भाषा के अपमान और बंगाली भाषियों के उत्पीड़न के विरोध में तृणमूल कांग्रेस ने धर्मतला स्थित महात्मा गांधी की प्रतिमा के नीचे धरना मंच बनाया था. खबर है कि, सोमवार दोपहर अचानक सेना ने जाकर मंच को तोड़ना शुरू कर दिया. मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को जैसे ही इसकी जानकारी मिली, वे तुरंत मौके पर पहुंचीं. उन्होंने सीधे तौर पर इस घटना पर राजनीति का आरोप लगाया.

उन्होंने दावा किया कि भाजपा ने सेना का दुरुपयोग करके ऐसा किया है. हालांकि सेना का दावा है कि अनुमति की अवधि समाप्त होने के कारण मंच तोड़ा गया. मंच तोड़ने से पहले संगठन (टीएमसी) को बार-बार इस मामले की जानकारी दी गई थी.

कोलकाता में सेना क्षेत्र की सीमा के अंतर्गत मेयो रोड पर स्थापित टीएमसी के विरोध मंच को अनुमति की समाप्ति के बाद हटा दिए जाने पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा, "यह अनैतिक, असंवैधानिक, अलोकतांत्रिक और भाजपा द्वारा सत्ता का दुरुपयोग है। वे सेना का इस्तेमाल अपने उद्देश्य के लिए करना चाहते हैं। यही आज का संदेश है। उन्हें आंतरिक सुरक्षा और सीमा सुरक्षा की परवाह नहीं है। उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए... हमारे पास कार्यक्रम की अनुमति थी, हमने शुल्क भी चुकाया था..."

इस घटना पर ममता बनर्जी ने कहा कि, सेना ने उनका माइक कनेक्शन काट दिया और मंच तोड़ दिया. उन्होंने आरोप लगाया कि, भाजपा ने सेना के साथ मिलकर पंडाल तोड़ दिया. ममता ने कहा, "उन्हें सेना पर गर्व है, लेकिन जब सेना को भाजपा के आदेश का पालन करना पड़े, तो देश किस दिशा में जा रहा है, इस पर संदेह होता है."

ममता बनर्जी ने आगे कहा, "हमने अनुमति ली थी. शनिवार और रविवार को हमारा कार्यक्रम था. यहां ज्यादा ट्रैफिक नहीं है फिर भी, अगर कोई समस्या होती तो हम पुलिस को बताते. पुलिस हमें सूचित करती तो हम खुद ही मंच हटा देते."ममता ने कहा कि, वह जानती हैं कि, उन्होंने (सेना) ने ऐसा क्यों किया. उन्हें दिल्ली के रक्षा मंत्री के आदेश पर ऐसा करना पड़ा.

ममता ने कहा कि, "कानून-व्यवस्था पुलिस के हाथ में है. इसलिए आप (सेना) पुलिस को बता सकते थे. आप कोलकाता पुलिस कमिश्नर से बात कर सकते थे. अगर हमें पता होता कि यहां कोई समस्या है, तो हम तुरंत मंच हटा सकते थे. लेकिन इसमें सेना की कोई गलती नहीं है. इसके पीछे भाजपा का हाथ है, जिसने सेना का दुरुपयोग किया."

हालांकि, सेना ने एक आधिकारिक बयान में कहा कि, सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार, भारतीय सेना (स्थानीय सैन्य प्राधिकरण, कोलकाता) मैदान क्षेत्र में दो दिनों की अवधि के लिए कार्यक्रमों की अनुमति देती है. तीन दिनों से अधिक के कार्यक्रमों के लिए रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार से अनुमति लेनी होगी. कार्यक्रमों के आयोजन की अनुमति दो दिनों के लिए दी गई थी, लेकिन मंच लगभग एक महीने से लगा हुआ है.

सेना ने अपने आधिकारिक आयोजकों को अस्थायी ढांचे को हटाने के लिए कई बार सूचित किया गया, लेकिन इसे नहीं हटाया गया. इसके बाद, कोलकाता पुलिस को सूचित किया गया और भारतीय सेना द्वारा ढांचे को हटाया जा रहा है.

ये भी पढ़ें: राहुल के 'हाइड्रोजन बम' का भाजपा ने दिया करारा जवाब, कहा- 'समझ ही नहीं आती उनकी बात'

Last Updated : September 1, 2025 at 9:01 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

ARMY DISMANTLES TMC DHARNA DAISTRINAMOOL CONGRESSCHIEF MINISTER MAMATA BANERJEEMAMATA TARGETS BJPARMY DISMANTLES TMC DHARNA DAIS

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

SCO Summit 2025: तियानजिन घोषणापत्र में भारत के 'एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य' मंत्र की गूंज

संजू सैमसन ने एशिया कप से पहले उड़ाया गर्दा, फिर खेली तूफानी पारी, कप्तान और कोच की बढ़ाई चिंता

'कपड़े चमकाएगा, मच्छरों को भी मार भगाएगा', IIT Delhi ने बनाया खास किस्म का डिटर्जेंट, जानिए कैसे करता है काम

तीन दशक बाद नए अवतार में दिल्ली की सड़कों पर दौड़ेंगी Double Decker बसें, जानिए क्या है खासियत

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.