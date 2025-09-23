ETV Bharat / bharat

सशस्त्र बल अभ्यास के दौरान ड्रोन और काउंटर-ड्रोन सिस्टम की क्षमताओं का परीक्षण करेंगे

नई दिल्ली में चल रहे सम्मेलन में सैन्य अधिकारी, रक्षा उद्योग की विभिन्न कंपनियों के प्रतिनिधी और क्षेत्र के विशेषज्ञ शामिल हुए

सशस्त्र बल अभ्यास के दौरान ड्रोन और काउंटर-ड्रोन सिस्टम की क्षमताओं का परीक्षण करेंगे (ANI)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 23, 2025 at 4:37 PM IST

नई दिल्ली: एक वरिष्ठ अधिकारी ने मंगलवार को बताया कि सशस्त्र बल अक्टूबर के पहले सप्ताह में हेडक्वार्टर इंटिग्रेटेड डिफेंस स्टाफ (HQ IDS) द्वारा आयोजित एक अभ्यास के दौरान अपने कुछ ड्रोन और काउंटर ड्रोन सिस्टम कैपेलबिलिटी का परीक्षण करेंगे. सूत्रों ने बताया कि यह अभ्यास 6 से 10 अक्टूबर तक मध्य प्रदेश में कहीं आयोजित किया जाएगा.

यहां एयर डिफेंस सिस्टम को लेकर आयोजित एक सम्मेलन के दौरान अपने संबोधन में हेडक्वार्टर इंटिग्रेटेड डिफेंस स्टाफ के उप प्रमुख एयर मार्शल राकेश सिन्हा ने ऑपरेशन सिंदूर से सीखे गए सबक, सैन्य सोच और योजना में प्रतिद्वंद्वी से आगे रहने की आवश्यकता पर भी बात की.

दिल्ली में सम्मेलन
नई दिल्ली में चल रहे सम्मेलन जिसका विषय 'UAV और एयर डिफेंस सिस्टम आधुनिक युद्ध का भविष्य' था. इसमें वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों, रक्षा उद्योग की विभिन्न कंपनियों के प्रतिनिधियों और क्षेत्र के विशेषज्ञों ने भाग लिया. मुख्यालय आईडीएस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि इस अभ्यास का नाम 'कोल्ड स्टार्ट' है.

तीनों सेनाओं की भागीदारी
बाद में कार्यक्रम से इतर पीटीआई से बातचीत करते हुए एयर मार्शल सिन्हा ने कहा कि यह अभ्यास मध्य क्षेत्र में आयोजित किया जाएगा और इसमें तीनों सेनाओं की भागीदारी होगी. इसके अलावा उद्योग भागीदार, अनुसंधान और विकास भागीदार, शिक्षा जगत और अन्य लोग भी आगामी अभ्यास में भाग लेंगे.

एयर मार्शल सिन्हा ने कहा, "हम इस अभ्यास के दौरान अपने कुछ ड्रोन और काउंटर ड्रोन सिस्टम का परीक्षण करेंगे... जिसका उद्देश्य एक अधिक मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम और काउंटर-यूएएस तैयार करना है." काउंटर-यूएएस का अर्थ है मानवरहित हवाई प्रणालियों का मुकाबला. यह अभ्यास 'रण संवाद' के लगभग एक महीने बाद हो रहा है. युद्ध और युद्ध कौशल पर अपनी तरह का पहला त्रि-सेवा सेमिनार मध्य प्रदेश के महू स्थित आर्मी वॉर कॉलेज में आयोजित किया गया था.

अप्रत्याशित चुनौतियों के लिए तैयार रहने पर जोर
27 अगस्त को सैन्य सेमिनार में पूर्ण भाषण देते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नए इनोवेशन और अप्रत्याशित चुनौतियों के लिए तैयार रहने और मौजूदा तकनीकों में महारत हासिल करने की आवश्यकता पर जोर दिया ताकि समय के साथ आगे रह सकें.उन्होंने आधुनिक युद्ध की बढ़ती जटिलता और अप्रत्याशितता के पीछे तकनीक और आश्चर्य के सम्मिश्रण को मुख्य कारण बताया.

सिंह ने कहा, "भविष्य के युद्ध केवल हथियारों की लड़ाई नहीं होंगे. वे तकनीक, खुफिया जानकारी, अर्थव्यवस्था और कूटनीति का संयुक्त खेल होंगे. जो राष्ट्र तकनीक, रणनीति और अनुकूलनशीलता के त्रिकोण में महारत हासिल कर लेगा, वही सच्ची वैश्विक शक्ति के रूप में उभरेगा."

उन्होंने कहा, "यह इतिहास से सीखने और एक नया इतिहास लिखने का समय है. यह भविष्य का अनुमान लगाने और उसे आकार देने का समय है."

