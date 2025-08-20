लखीमपुर खीरी: मध्य प्रदेश के इंदौर से 12 दिन पहले रहस्यमयी तरीके से ट्रेन से लापता हुई कटनी की अर्चना तिवारी आखिरकार मिल गई है. पुलिस ने मंगलवार शाम को लखीमपुर खीरी जिले के पास नेपाल बॉर्डर से सुरक्षित अर्चना तिवारी को बरामद किया है. छात्रा 7 अगस्त की रात ट्रेन में सफर के दौरान अचानक लापता हो गई थी, जिसके बाद से परिवार और पुलिस दोनों ही उसकी खोजबीन में जुटे थे. भोपाल के एसआरपी राहुल कुमार लोढ़ा ने इसकी पुष्टि की है. पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि आखिर अर्चना लखीमपुर खीरी तक कैसे पहुंची?

राहुल कुमार लोढ़ा, एसआरपी, भोपाल (Video Credit; ETV Bharat)

रक्षाबंधन मनाने घर के लिए निकली तो लापता हो गई: गौरतलब है कि कटनी की रहने वाली अर्चना तिवारी इंदौर में रहकर प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करती है. 7 अगस्त की रात को वह रक्षाबंधन मनाने के लिए अपने घर कटनी के लिए नर्मदा एक्सप्रेस से इंदौर से रवाना हुई, लेकिन 8 अगस्त की सुबह कटनी नहीं पहुंची. वह रहस्यमयी तरीके से लापता हो गई और उसका कोई सुराग नहीं मिला. जब अर्चना से परिवार का संपर्क नहीं हुआ, तो चिंता बढ़ गई और गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई गई. मामला संवेदनशील देखते हुए इंदौर पुलिस ने एक विशेष टीम गठित की थी, जिसने मोबाइल लोकेशन, सीसीटीवी फुटेज और रेलवे रिकॉर्ड खंगालने शुरू किए. इस बीच जीआरपी की टीम अर्चना खोज में लखीमपुर खीरी पहुंची.

इसके बाद खीरी पुलिस और एसटीएफ की मदद से तलाशी अभियान चलाया गया. मंगलवार को अर्चना को नेपाल बॉर्डर से बरामद कर लिया गया. फिलहाल, छात्रा को मेडिकल जांच के लिए भेजा गया है. पुलिस छात्रा से पूछताछ कर रही है कि आखिर वह इंदौर से नेपाल बॉर्डर तक कैसे और क्यों पहुंचीं? पुलिस छात्रा को लेकर मध्य प्रदेश के लिए रवाना हो चुकी है.

ग्वालियर के आरक्षक से संपर्क में रही अर्चना: अर्चना तिवारी के रहस्यमयी तरीके से ट्रेन से लापता होने के बाद परिजनों ने जीआरपी थाने में शिकायत की थी. इसके बाद जीआरपी को अर्चना के ग्वालियर में होने का सुराग मिला. असल में अर्चना तिवारी कई दिनों से ग्वालियर के भंवरपुरा थाना में पदस्थ आरक्षक राम तोमर के संपर्क में थीं. उसके कॉल रिकॉर्ड में भी उससे कई बार बात होने की बात सामने आ रही थी.

बता दें कि इंदौर के जिस हॉस्टल में अर्चना तिवारी रहती है, उस हॉस्टल में भी वह अपनी रूममेट से ज्यादा बातचीत नहीं करती थी. वह फोन पर अधिकतर बातचीत करती रहती थी. वहीं साथ में रहने वाली रूममेट भी जब उससे पूछताछ करती थीं तो वह अपने परिजनों से बात करने की बात कह कर उन्हें टाल देती थी. बरामदगी से पहले अर्चना के मुंहबोले भाई दिव्यांशु मिश्रा का कहना था वह पूरी तरह सुरक्षित है. उसकी अपने घरवालों से फोन पर बातचीत हुई है.

इस बीच भोपाल के एसआरपी राहुल कुमार लोढ़ा ने बताया कि अर्चना पिछले 12 दिनों से लापता थी. मंगलवार को उसे लखीमपुर खीरी से बरामद कर लिया गया है. पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि आखिर अर्चना लखीमपुर खीरी तक कैसे पहुंची?



