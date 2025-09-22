ETV Bharat / bharat

EXCLUSIVE: 'जल-जल सर्वेक्षण' पर खुलकर बोले ASI चीफ अमरनाथ रामकृष्ण, द्वारका से साउथ इंडिया तक के समुद्री उत्खनन पर जोर

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के निदेशक अमरनाथ रामकृष्ण ने कहाकि वह तमिलनाडु ASI द्वारा किए जा रहे जलमग्न सर्वेक्षण को एक शानदार शुरुआत मानते हैं.

marine excavations
भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के निदेशक अमरनाथ रामकृष्ण. (ETV Bharat)
Published : September 22, 2025 at 3:58 PM IST

आर शिवकुमार

मदुरै: भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के निदेशक अमरनाथ रामकृष्ण ने तमिलनाडु पुरातत्व विभाग द्वारा किए जा रहे जलमग्न सर्वेक्षण का स्वागत किया है. मदुरै, शिवगंगा और विरुधुनगर जिलों में आयोजित होने वाले विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेने मदुरै आए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के निदेशक अमरनाथ रामकृष्ण ने ईटीवी भारत तमिलनाडु को एक विशेष साक्षात्कार दिया. उस समय हमारे द्वारा उठाए गए सवालों के उनके जवाब यहां दिए गए हैं:

ETB: भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के निदेशक के रूप में, तमिलनाडु पुरातत्व विभाग द्वारा शुरू किए गए जल-जल सर्वेक्षण को आप किस प्रकार देखते हैं? इसके क्या प्रभाव होंगे?

अमरनाथ रामकृष्ण: मैं तमिलनाडु पुरातत्व विभाग की इस पहल को निश्चित रूप से एक सराहनीय कदम मानता हूं, क्योंकि, 1990 के दशक में, तमिलनाडु पुरातत्व विभाग के शोधकर्ता काशीनाथन के नेतृत्व में कावेरीपुमपट्टिनम (पूम्बुहार) में समुद्री सर्वेक्षण किए गए थे. हालांकि उन्हें समुद्र के नीचे एक शहर के संकेत मिले थे, लेकिन सर्वेक्षण पूरा नहीं हुआ था. इसके विपरीत, भारतीय पुरातत्व विभाग केवल उत्तर में द्वारका जैसे क्षेत्रों में ही समुद्री उत्खनन करता है, और दक्षिण भारत में महाबलीपुरम के समुद्री क्षेत्र को छोड़कर कावेरीपुमपट्टिनम में कोई शोध नहीं किया है. ऐसे में, तमिलनाडु पुरातत्व विभाग के लिए अब पूम्पुहार के समुद्री क्षेत्र में शोध करना एक महान कार्य है.

इस क्षेत्र में 1965 में उत्खनन किया गया था. उस समय, पूरा शहर नहीं मिल सका था. उन्होंने यह विचार प्रस्तुत किया कि मेलयूर और कीझायूर के तटीय गांवों में की गई खुदाई में मिले पुरातात्विक अवशेषों के आधार पर यह एक प्राचीन नगर रहा होगा. चूंकि कावेरी नदी समुद्र से मिलने का एक महत्वपूर्ण स्थान है, इसलिए उस अध्ययन में पूर्ण आंकड़े उपलब्ध नहीं थे. कारण यह है कि क्या पूम्पुहार क्षेत्र सुनामी से नष्ट हो गया था? या वह समुद्र में डूब गया था? अभी तक कोई अध्ययन नहीं किया गया है. मुझे आशा है कि इस अध्ययन से हमें बहुत सी जानकारियां मिलेंगी.

ETB: कुमारिकंदम, जिसके बारे में कहा जाता है कि वह समुद्र में डूबा हुआ था, के बारे में दो अलग-अलग राय हैं, लेकिन तमिलनाडु सरकार द्वारा की गई यह पानी के नीचे की खुदाई किससे संबंधित है?

अमरनाथ रामकृष्ण: कुमारिकंदम के बारे में परिकल्पना बिल्कुल अलग है. इसकी तुलना कावेरी पूमपट्टिनम से नहीं की जानी चाहिए. पूमपुहार संगम काल में अस्तित्व में आया एक शहर था. हमारे संगमकालीन तमिल साहित्य में इसके प्रमाण मौजूद हैं. लेकिन वह शहर समुद्र द्वारा नष्ट कर दिया गया था. राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान की ओर से प्रोफेसर राजगुरु ने बंगाल की खाड़ी, अरब सागर सहित समुद्रों में हुए समुद्र विज्ञान संबंधी परिवर्तनों पर एक संपूर्ण अध्ययन किया है और अपने परिणाम प्रकाशित किए हैं.

ये सभी समुद्री क्षेत्र एक या दो किलोमीटर के दायरे में हुए परिवर्तन हैं. अध्ययन में कहा गया है कि इनमें अंतर आया है। उनके अध्ययन के आधार पर, संभावना है कि बंगाल की खाड़ी में समुद्र विज्ञान संबंधी परिवर्तन हुए हैं. इस क्षेत्र में कई बार सुनामी आई होगी, लेकिन वर्तमान भूमि क्षेत्रों में इसके संकेत नहीं मिले हैं. चूँकि ऐसी धारणा है कि यह समुद्र में पाया गया होगा, इसलिए हम इस समुद्र विज्ञान संबंधी अध्ययन को महत्वपूर्ण मानते हैं. मैं यह कहना चाहूंगा कि यदि इस तरह के अध्ययन जारी रखे जाएं, तो बहुत सारी ऐतिहासिक जानकारी प्राप्त होने की संभावना है.

ETB: तमिलनाडु पुरातत्व विभाग वर्तमान में कीझाड़ी, कोरकाई, शिवकाली, वेम्बकोट्टई, मयिलाडुम्पराई सहित कई क्षेत्रों में अध्ययन कर रहा है। इसमें और वर्तमान समुद्री उत्खनन में क्या अंतर है?

अमरनाथ रामकृष्ण: जहां तक भूमि क्षेत्र का संबंध है, अधिकांशतः शवाधान स्थल अध्ययन के लिए हैं. इस संबंध में मेरा अनुरोध है कि शवाधान स्थलों का निर्माण करने वाले लोगों के आवासों की पहचान की जाए और उनका अध्ययन किया जाए. ऐसा होने पर ही इन दोनों स्थानों की तुलना संभव हो पाएगी. इसी प्रकार, यदि हम कावेरीपूम्बट्टिनम का अध्ययन करें, तो यह हमारे संगम संबंध की भी पुष्टि करेगा.

इसलिए, शवाधान स्थलों और बस्तियों को अलग-अलग नहीं देखा जा सकता. इसके विपरीत, हम मध्यपाषाण काल ​​को एक अलग सभ्यता के रूप में देखते हैं. हमारे संगम साहित्य में मध्यपाषाण काल ​​के बारे में बहुत कुछ दर्ज है. इसलिए, इन्हें एक-दूसरे से जोड़ने वाले अध्ययन संपूर्ण आँकड़े तैयार करेंगे और संगम काल के बारे में बात करने के अवसर प्रदान करेंगे.

ETB: आप ही थे, जिन्होंने सबसे पहले अपने नेतृत्व में कीझाड़ी अध्ययन को बड़ी रुचि के साथ शुरू किया और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के माध्यम से इसकी खुदाई का प्रयास किया. इसी प्रकार, क्या यह संभव है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, समुद्री उत्खनन में तमिलनाडु पुरातत्व सर्वेक्षण के साथ शामिल हो?

अमरनाथ रामकृष्ण: मुझे इस बारे में नहीं पता. क्या इसकी कोई संभावना है? मैं पक्के तौर पर भी नहीं कह सकता. लेकिन तमिलनाडु सरकार ने एक अच्छी पहल की है. चूंकि उन्होंने अभी यह अध्ययन शुरू किया है, इसलिए हम इसे पूरा करने के बाद प्रकाशित होने वाली रिपोर्ट के आधार पर ही कुछ कह सकते हैं. लेकिन अगर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यह अध्ययन करता भी है, तो यह हमारे लिए फायदेमंद होगा. ये बातें अमरनाथ रामकृष्ण ने जवाब में कहीं.

