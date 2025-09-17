श्रीनगर-जम्मू हाईवे पर यातायात बहाल, तीन हफ्ते से फंसे सेब लदे ट्रकों को जाने की अनुमति
पिछले तीन हफ्तों से कश्मीर से आने वाले 6000 से ज्यादा भारी वाहन, जिनमें से ज्यादातर सेब से लदे ट्रक हैं, हाईवे पर फंसे थे.
Published : September 17, 2025 at 1:46 PM IST
मीर फरहत
श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर ट्रैफिक पुलिस ने श्रीनगर-जम्मू राष्ट्रीय हाईवे पर सेब से लदे ट्रकों को कश्मीर से जम्मू की ओर जाने की अनुमति दे दी. ये ट्रक हाईवे के क्षतिग्रस्त होने के कारण तीन सप्ताह से फंसे हुए थे. इससे एक दिन पहले केंद्रीय सड़क, परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को ट्रकों की नियमित आवाजाही के बारे में आश्वासन दिया था.
हाईवे के काजीगुंड-उधमपुर खंड पर तैनात एक वरिष्ठ यातायात अधिकारी ने ईटीवी भारत को बताया कि पुलिस ने बुधवार सुबह काजीगुंड टोल प्लाजा से जम्मू की ओर हल्के वाहनों की आवाजाही की अनुमति दे दी है.
उन्होंने बताया कि पिछले तीन हफ्तों से कश्मीर से आने वाले 6000 से ज्यादा भारी मोटर वाहन, जिनमें से ज्यादातर सेब से लदे ट्रक हैं, फंसे हुए हैं. उन्होंने कहा, "ट्रकों को 11.30 बजे जम्मू की ओर रवाना कर दिया गया. हमें उम्मीद है कि ज्यादातर फंसे हुए ट्रक जम्मू की ओर रवाना हो जाएंगे ताकि फल उत्पादकों और व्यापारियों का संकट दूर हो सके."
फल व्यापारी बशीर अहमद बशीर ने ईटीवी भारत को बताया था कि 26 अगस्त से 8000 से अधिक सेब से लदे ट्रक हाईवे पर फंसे हुए हैं, जिसके कारण सेब सड़ रहा है.
एसएसपी ट्रैफिक रविंदर पॉल सिंह ने बताया कि कश्मीर से जम्मू की ओर ट्रकों की आवाजाही आज शाम तक जारी रहेगी. उन्होंने ट्रक चालकों और व्यापारियों से ट्रैफिक पुलिस की सलाह का पालन करने का आग्रह किया ताकि ट्रक हाईवे पर न फंसे.
जम्मू क्षेत्र के उधमपुर के थराद में कई भूस्खलनों के कारण हुए अवरोध के चलते पिछले तीन हफ्तों से ट्रक हाईवे पर फंसे हुए थे. भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ( NHAI) द्वारा भूस्खलन और मार्ग की बहाली का काम 26 अगस्त से चल रहा है, जब राजमार्ग बाधित हो गया था.
जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के साथ बैठक की अध्यक्षता करते हुए केंद्रीय मंत्री गडकरी ने कहा कि दो लेन का अस्थायी मार्ग डायवर्जन किया गया है और श्रीनगर-जम्मू नेशनल हाईवे (एनएच 44) पर यातायात बहाल हो गया है.
गडकरी ने NHAI के प्रयासों की सराहना की
गडकरी ने इस महत्वपूर्ण हाईवे को चालू रखने के लिए अथक परिश्रम करने के लिए NHAI के प्रयासों की सराहना की है. हाईवे के इस हिस्से की मरम्मत में देरी के लिए NHAI को जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री और माकपा के पूर्व विधायक एमवाई तारिगामी की कड़ी आलोचना का सामना करना पड़ा. NHAI ने थराड में कीचड़ भरे हिस्से और बड़े-बड़े पत्थरों के कारण वाहनों की आवाजाही बाधित होने को जिम्मेदार ठहराया था.
कश्मीर से जम्मू की ओर यातायात बहाल होना कश्मीरी सेब उत्पादकों और व्यापारियों के लिए बड़ी राहत की बात है. शोपियां के एक सेब उत्पादक अब्दुल बारी ने बताया कि हाईवे बाधित होने के कारण उनके सारे सेब बागों में ही पड़े हैं. बारी ने ईटीवी भारत को बताया, "अगर दो हफ्ते तक यातायात सुचारू रूप से चलता रहा, तो हम अपनी उपज मंडियों में भेज सकेंगे."
नेशनल हाईवे बाधित होने के कारण कश्मीर से बाहरी मंडियों तक सेब की ढुलाई का किराया भी दोगुना हो गया है, जिसके लिए व्यापारी सरकार की विफलता को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं.
एप्पल फार्मर्स फेडरेशन कश्मीर के अध्यक्ष जहूर अहमद राठेर ने कहा कि ट्रांसपोर्टर पेटी के वजन के हिसाब से किराया वसूल रहे हैं, जबकि कानून के मुताबिक किराया पेटी के हिसाब से वसूला जाना चाहिए. राठेर ने ईटीवी भारत को बताया, "सी ग्रेड और ए ग्रेड सेब की पेटियों से एक ही किराया लिया जाता है, जबकि उनकी दरें बिल्कुल अलग हैं. सरकार हस्तक्षेप करने और किराए को नियंत्रित करने में विफल रही है."
हालांकि, जम्मू-कश्मीर के बागवानी मंत्री जावेद अहमद डार ने कहा कि उन्होंने परिवहन आयुक्त को किराया वृद्धि के मुद्दे पर परिवहन यूनियनों के साथ चर्चा करने का निर्देश दिया है ताकि किराया शुल्क को नियंत्रित किया जा सके.
