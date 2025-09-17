ETV Bharat / bharat

श्रीनगर-जम्मू हाईवे पर यातायात बहाल, तीन हफ्ते से फंसे सेब लदे ट्रकों को जाने की अनुमति

By ETV Bharat Hindi Team Published : September 17, 2025 at 1:46 PM IST 4 Min Read

मीर फरहत श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर ट्रैफिक पुलिस ने श्रीनगर-जम्मू राष्ट्रीय हाईवे पर सेब से लदे ट्रकों को कश्मीर से जम्मू की ओर जाने की अनुमति दे दी. ये ट्रक हाईवे के क्षतिग्रस्त होने के कारण तीन सप्ताह से फंसे हुए थे. इससे एक दिन पहले केंद्रीय सड़क, परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को ट्रकों की नियमित आवाजाही के बारे में आश्वासन दिया था. हाईवे के काजीगुंड-उधमपुर खंड पर तैनात एक वरिष्ठ यातायात अधिकारी ने ईटीवी भारत को बताया कि पुलिस ने बुधवार सुबह काजीगुंड टोल प्लाजा से जम्मू की ओर हल्के वाहनों की आवाजाही की अनुमति दे दी है. उन्होंने बताया कि पिछले तीन हफ्तों से कश्मीर से आने वाले 6000 से ज्यादा भारी मोटर वाहन, जिनमें से ज्यादातर सेब से लदे ट्रक हैं, फंसे हुए हैं. उन्होंने कहा, "ट्रकों को 11.30 बजे जम्मू की ओर रवाना कर दिया गया. हमें उम्मीद है कि ज्यादातर फंसे हुए ट्रक जम्मू की ओर रवाना हो जाएंगे ताकि फल उत्पादकों और व्यापारियों का संकट दूर हो सके." फल व्यापारी बशीर अहमद बशीर ने ईटीवी भारत को बताया था कि 26 अगस्त से 8000 से अधिक सेब से लदे ट्रक हाईवे पर फंसे हुए हैं, जिसके कारण सेब सड़ रहा है. एसएसपी ट्रैफिक रविंदर पॉल सिंह ने बताया कि कश्मीर से जम्मू की ओर ट्रकों की आवाजाही आज शाम तक जारी रहेगी. उन्होंने ट्रक चालकों और व्यापारियों से ट्रैफिक पुलिस की सलाह का पालन करने का आग्रह किया ताकि ट्रक हाईवे पर न फंसे. जम्मू क्षेत्र के उधमपुर के थराद में कई भूस्खलनों के कारण हुए अवरोध के चलते पिछले तीन हफ्तों से ट्रक हाईवे पर फंसे हुए थे. भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ( NHAI) द्वारा भूस्खलन और मार्ग की बहाली का काम 26 अगस्त से चल रहा है, जब राजमार्ग बाधित हो गया था.