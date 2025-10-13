ETV Bharat / bharat

तमिलनाडु में 15000 करोड़ रु. का निवेश करेगी फॉक्सकॉन, 14000 नई नौकरियां पैदा होंगी

फॉक्सकॉन इंडिया के प्रतिनिधियों नेमुख्यमंत्री एमके स्टालिन से मुलाकात की ( X/ @Guidance_TN )

By ETV Bharat Hindi Team Published : October 13, 2025 at 8:44 PM IST 2 Min Read

चेन्नई: वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक्स दिग्गज और एप्पल की सप्लायर फॉक्सकॉन (Foxconn) ने तमिलनाडु में 15,000 करोड़ रुपये के नए निवेश की घोषणा की है. राज्य के उद्योग मंत्री टीआरबी राजा ने कहा कि इससे राज्य में तकनीकी विनिर्माण में तेजी आएगी और उच्च वेतन वाली 14,000 नई नौकरियां पैदा होंगी. रॉबर्ट ह्यू (Robert Hu) सहित फॉक्सकॉन इंडिया के प्रतिनिधियों के एक समूह ने सोमवार को चेन्नई स्थित सचिवालय में मुख्यमंत्री एमके स्टालिन से मुलाकात की और निवेश योजना पर एक प्रस्तुति दी. राजा ने कहा कि आईटी और औद्योगिक क्षेत्रों में विदेशी निवेश तमिलनाडु की डीएमके सरकार का मुख्य क्षेत्र है. उन्होंने कहा कि सरकार इस संबंध में कई कदम उठा रही है, खासकर निवेशक सम्मेलन और सभी जिलों में टाइडल पार्क (tidal parks).