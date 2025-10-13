तमिलनाडु में 15000 करोड़ रु. का निवेश करेगी फॉक्सकॉन, 14000 नई नौकरियां पैदा होंगी
फॉक्सकॉन इंडिया के प्रतिनिधियों ने चेन्नई स्थित सचिवालय में मुख्यमंत्री एमके स्टालिन से मुलाकात की और निवेश योजना पर प्रस्तुति दी.
चेन्नई: वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक्स दिग्गज और एप्पल की सप्लायर फॉक्सकॉन (Foxconn) ने तमिलनाडु में 15,000 करोड़ रुपये के नए निवेश की घोषणा की है. राज्य के उद्योग मंत्री टीआरबी राजा ने कहा कि इससे राज्य में तकनीकी विनिर्माण में तेजी आएगी और उच्च वेतन वाली 14,000 नई नौकरियां पैदा होंगी.
रॉबर्ट ह्यू (Robert Hu) सहित फॉक्सकॉन इंडिया के प्रतिनिधियों के एक समूह ने सोमवार को चेन्नई स्थित सचिवालय में मुख्यमंत्री एमके स्टालिन से मुलाकात की और निवेश योजना पर एक प्रस्तुति दी.
राजा ने कहा कि आईटी और औद्योगिक क्षेत्रों में विदेशी निवेश तमिलनाडु की डीएमके सरकार का मुख्य क्षेत्र है. उन्होंने कहा कि सरकार इस संबंध में कई कदम उठा रही है, खासकर निवेशक सम्मेलन और सभी जिलों में टाइडल पार्क (tidal parks).
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर राजा ने दावा किया कि यह तमिलनाडु में अब तक का सबसे बड़ा निवेश होगा. उन्होंने कहा कि नई निवेश योजना राज्य के इलेक्ट्रॉनिक्स और उच्च-तकनीकी विनिर्माण क्षेत्र को काफी बढ़ावा देगी.
फॉक्सकॉन द्वारा किए गए 15,000 करोड़ रुपये के इस नए निवेश को उद्योग जगत तमिलनाडु को देश के अग्रणी इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण केंद्र में बदलने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मान रहा है. अधिकारियों ने बताया कि राज्य सरकार जापान और ताइवान की इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनियों को तमिलनाडु में व्यवसाय शुरू करने और निवेश आकर्षित करने के लिए विशेष ध्यान दे रही है.
उन्होंने कहा, "फॉक्सकॉन की निवेश योजना इसी पहल का हिस्सा है. कंपनी ने तमिलनाडु के श्रीपेरंबदूर क्षेत्र में अपना आईफोन बनाने का कारखाना (iPhone factory) पहले ही स्थापित कर लिया है, जिससे हजारों लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा हुए हैं." अधिकारियों के अनुसार, तमिलनाडु में निर्मित आईफोन दुनिया भर में पहुंचाए और बेचे जाते हैं.
