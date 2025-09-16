ETV Bharat / bharat

श्रीनगर-जम्मू हाईवे बंद होने से सेब उद्योग को करोड़ों का नुकसान, सरकार की कार्यशैली पर उठे सवाल

जम्मू-कश्मीर में श्रीनगर-जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग (NH-44) के बार-बार बंद होने से सेब उद्योग को भारी नुकसान हो रहा है.

Apples Rotting In Kashmir
जम्मू-श्रीनगर राजमार्ग बंद होने के बीच सड़े हुए सेब दिखाते किसान. (फाइल) (PTI)
By Mir Farhat Maqbool

Published : September 16, 2025 at 8:35 PM IST

श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर में भारी बारिश और भूस्खलन के कारण श्रीनगर-जम्मू नेशनल हाईवे (NH-44) बार-बार बंद हो जा रहा है. इससे जम्मू-कश्मीर का सेब उद्योग बुरी तरह प्रभावित हुआ है. लाखों पेटियां मंडियों तक नहीं पहुंच पा रहीं, जिससे किसानों को करोड़ों का नुकसान होने की आशंका है. नाराज सेब उत्पादकों और राजनीतिक दलों ने सरकार पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कड़ी आलोचना की है.

मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्लाह ने केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक की, जिसमें राष्ट्रीय राजमार्ग और बुनियादी ढांचा विकास निगम (NHIDCL) के अधिकारी भी शामिल थे. उमर ने कहा कि गडकरी ने कुछ निर्देश दिए हैं, जिनसे ट्रकों की आवाजाही जल्द शुरू होने की उम्मीद है.

Apples Rotting In Kashmir
जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला राजमार्ग की बहाली की समीक्षा बैठक में भाग लेते हुए. (@J&K Govt)

गडकरी ने बताया कि भारी बारिश और भूस्खलन के बावजूद, NH-44 पर दो लेन का अस्थायी रास्ता बनाया गया है. उन्होंने कहा कि NHAI की टीमें 24 घंटे काम कर रही हैं और सड़क को पूरी तरह बहाल करने की कोशिश की जा रही है.

नेशनल कॉन्फ्रेंस के सांसद रूहुल्लाह मेहदी ने शोपियां में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि बागवानी क्षेत्र पर "हमला" हो रहा है. उन्होंने कहा, "हमारी अर्थव्यवस्था का आधार बागवानी और कृषि है, जो पर्यटन से भी बड़ा है. सरकार को सेब से लदे ट्रकों की आवाजाही सुनिश्चित करनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा." मेहदी ने यह भी कहा कि शोपियां-मुगल रोड खुल गया है, लेकिन NH-44 की स्थिति अभी भी खराब है.

वहीं, अवामी इत्तिहाद पार्टी (AIP) के नेता शेख खुर्शीद ने हाईवे की स्थिति को कश्मीर की अर्थव्यवस्था पर हमला बताया. उन्होंने कहा कि सरकार सिर्फ आश्वासन दे रही है, लेकिन हाईवे को बहाल करने में कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा. सीपीआई (एम) के नेता एम.वाई. तारीगामी ने भी NHAI की आलोचना की और कहा कि तीन हफ्तों से हाईवे बंद है, जिससे सेब उत्पादकों को भारी नुकसान हो रहा है.

Apples Rotting In Kashmir
केंद्रीय सड़क एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने जम्मू-श्रीनगर राजमार्ग की बहाली की समीक्षा के लिए बैठक की अध्यक्षता की. (@J&K Govt)

बता दें कि 26 अगस्त को भारी बारिश और भूस्खलन के कारण उधमपुर के थराड इलाके में सड़क और एक पुल क्षतिग्रस्त हो गयी थी. NHAI ने अस्थायी रास्ता बनाया है, लेकिन पूरी तरह बहाली में समय लगेगा. पीडीपी नेता इल्तिजा मुफ्ती ने उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से मुलाकात की, जिन्होंने ट्रकों की आवाजाही जल्द शुरू करने का आश्वासन दिया.

पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष सज्जाद लोन ने उमर अब्दुल्लाह पर निशाना साधते हुए कहा कि वे दिल्ली जाकर हाईवे की बहाली के लिए तुरंत कदम उठा सकते थे. न्यू कश्मीर फ्रूट एसोसिएशन के अध्यक्ष बशीर अहमद बशीर ने बताया कि 8,000-9,000 सेब से लदे ट्रक कश्मीर की तरफ से फंसे हैं. उन्होंने कहा कि सोमवार को शुरु हुई ट्रेन कार्गो सेवा सड़क परिवहन का विकल्प नहीं हो सकती, क्योंकि यह केवल 20 ट्रकों के बराबर माल ले जा सकती है.

Apples Rotting In Kashmir
जम्मू-श्रीनगर राजमार्ग बंद होने के बीच सड़े सेब दिखाए. (PTI)

कश्मीर के मंडलायुक्त अंशुल गर्ग ने शोपियां में फल उत्पादकों और व्यापारियों से मुलाकात की और बताया कि 1,200 से ज्यादा सेब से लदे ट्रक निकाले जा चुके हैं. मुगल रोड और NH-44 पर यातायात को नियंत्रित करने की कोशिश हो रही है. मुख्य सचिव अतुल दुल्लू ने भी अधिकारियों को फल, जरूरी सामान और पेट्रोलियम से लदे ट्रकों को प्राथमिकता देने का निर्देश दिया है.

बशीर ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि बुधवार से सेब के ट्रकों को श्रीनगर-जम्मू हाईवे पर जाने की अनुमति मिलेगी. उपराज्यपाल और सरकार ने आश्वासन दिया है कि हाईवे जल्द बहाल होगा, ताकि सेब उद्योग को और नुकसान न हो.

