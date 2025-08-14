ETV Bharat / bharat

पाकिस्तानी सेना प्रमुक आसिम मुनीर ने अमेरिका यात्रा के दौरान भारत को परमाणु युद्ध की गीदड़भभकी दी थी. भारत ने भी कड़ी चेतावनी दी है.

any misadventure would have painful consequences India warns Pakistan over nuclear war rhetoric
विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल (ANI)
Published : August 14, 2025 at 6:03 PM IST

नई दिल्ली: हाल ही में पाकिस्तान सेना प्रमुख आसिम मुनीर की परमाणु युद्ध की धमकी के बाद भारत ने सख्त संदेश दिया है. भारत ने पाकिस्तान को आगाह किया है कि किसी भी दुस्साहस के "दर्दनाक परिणाम" होंगे, जैसा कि अतीत में दिखा है.

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने गुरुवार को साप्ताहिक ब्रीफिंग में कहा, "हमने पाकिस्तानी नेतृत्व की ओर से भारत के खिलाफ लगातार जारी लापरवाह युद्धोन्माद और घृणास्पद टिप्पणियों के संबंध में कई बयान और रिपोर्ट देखी हैं. पाकिस्तान को हिदायत दी जाती है कि वह अपनी बयानबाजी पर संयम बरते, क्योंकि किसी भी दुस्साहस के परिणाम दुखद होंगे, जैसा कि हाल ही में दिखा."

आसिम मुनीर ने अपनी हालिया अमेरिका यात्रा के दौरान भारत को परमाणु युद्ध की धमकी दी थी. उन्होंने गीदड़भभकी दी थी कि अगर भविष्य में अस्तित्व का खतरा पैदा हुआ तो इस्लामाबाद इस क्षेत्र को विनाशकारी संघर्ष में धकेल सकता है और "लगभग आधी दुनिया को तबाह कर सकता है."

जायसवाल ने कहा कि अपनी विफलताओं को छिपाने के लिए बार-बार भारत विरोधी बयानबाजी करना पाकिस्तानी नेतृत्व की पुरानी हरकत है.

इस सप्ताह की शुरुआत में भी विदेश मंत्रालय ने मुनीर की टिप्पणी के जवाब में कड़ा बयान जारी किया था और परमाणु हथियार की धमकी को "पाकिस्तान की आदत" बताया था. साथ ही विदेश मंत्रालय ने "ऐसी टिप्पणियों में निहित गैरजिम्मेदारी" को उजागर किया था और ऐसे देश में परमाणु हथियार पर नियंत्रण की अखंडता पर सवाल उठाया गया था, "जहां सेना आतंकवादी समूहों के साथ मिली हुई है."

मुनीर ने यह भी कहा कि अगर भारत सिंधु नदी पर बांध निर्माण कार्य जारी रखता है तो इस्लामाबाद "हर कीमत पर" अपने जल अधिकारों की रक्षा करेगा. द डॉन में प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार, मुनीर ने फ्लोरिडा के टाम्पा में पाकिस्तानी-अमेरिकी समुदाय के सदस्यों से कहा, "हम भारत द्वारा बांध बनाने का इंतजार करेंगे और जब वे ऐसा करेंगे तो हम इसे नष्ट कर देंगे."

विदेश मंत्रालय के आधिकारिक प्रवक्ता जायसवाल ने कहा, "हमारा ध्यान पाकिस्तानी सेना प्रमुख द्वारा अमेरिका की यात्रा के दौरान कथित तौर पर की गई टिप्पणियों की ओर आकर्षित हुआ है. परमाणु हथियार की धमकी पाकिस्तान की आदत है."

उन्होंने कहा, "अंतरराष्ट्रीय समुदाय ऐसी टिप्पणियों में निहित गैरजिम्मेदारी के बारे में अपने निष्कर्ष निकाल सकता है, जो ऐसे देश में परमाणु कमान और नियंत्रण की अखंडता के बारे में संदेह को भी मजबूत करता है, जहां सेना आतंकवादी समूहों के साथ मिली हुई है."

