अनूपपुर में मौत का तांडव, बेकाबू स्कॉर्पियो बाइक को उड़ा घर में घुसी, 5 की मौत

अनूपपुर में स्कॉर्पियो ने बाइक को मारी टक्कर, इसके बाद अनियंत्रित होकर एक घर से टकराकर पलट गई. हादसे में पांच लोगों की मौत.

SCORPIO HITTING BIKE IN ANUPPUR
अनूपपुर में भीषण सड़क (ETV Bharat)
Published : August 11, 2025 at 1:10 PM IST

Updated : August 11, 2025 at 2:17 PM IST

अनूपपुर: मध्य प्रदेश के अनूपपुर में सोमवार को भीषण हादसा हो गया, जिसमें पांच लोगों की दर्दनाक मौत हो गई. जिले के रामनगर थाना क्षेत्र में एक तेज रफ्तार स्कार्पियो ने मोटरसाइकल को टक्कर मार दी. एक्सीडेंट करने के बाद तेज रफ्तार स्कार्पियो अनियंत्रित होकर एक घर से जा घुसी. हादसे में बाइक सवार सहित स्कार्पियो में सवार 5 लोगों की घटना स्थल पर ही मौत हो गई. जबकि 4 व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुए हो गए. जिन्हें इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कोतमा में भर्ती कराया गया है.

स्कार्पियो ने बाइक को मारी टक्कर
जानकारी के मुताबिक, रामनगर थाना अंतर्गत भीषण सड़क दुर्घटना में 5 युवकों की मृत्यु हो गई है. स्कॉर्पियो वाहन में सवार होकर 7 लोग कोतमा से बेलिया जा रह थे. रास्ते में स्कॉर्पियो की सामने से आ रही बाइक से टक्कर हो गई. जिसमें बाइक सवार अमृत चौधरी और साथी की मौके पर मौत हो गई. हादसा इतना भीषण था कि बाइक सवारों को चेहरे पूरी तरह बिगड़ गए. इसके बाद भी स्कार्पियो नहीं रुकी और अनियंत्रित होकर सड़क से उतरकर समीप के घर में जा घुसी. जिसमें स्कार्पियो में सवार 3 लोगों की मौत हो गई.

अनूपपुर में भीषण सड़क हादसे में पांच की मौत (ETV Bharat)

मृतकों में कार में सवार शुभम अहिरवार, राहुल केवट और सौरव प्रधान शामिल हैं. घटना में कुल 5 लोग की मौत हुई है. वहीं 4 लोग घायल हुए हैं, जिन्हें कोतमा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया है और जिनका इलाज जारी है. सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंच गई और मामले पर विवेचना कर रही है. मृतकों में एक शख्स उरतान और 4 लोग बेलिया के रहने वाले बताए जा रहे हैं. बताया जा रहा है कि, बाइक चालक निगवानी निवासी अमृत लाल चौधरी अपने साथी के साथ बैड बजाने के काम से मरवाही जा रहा था. वहीं घायलों में विकास सिंह, गुड्डा, कोलन उर्फ छोहरी और आशीष केवट शामिल हैं.

घायलों का अस्पताल में इलाज जारी
रामनगर थाना प्रभारी सुमित कौशिक ने बताया कि, स्कॉर्पियो काफी तेज रफ्तार में थी. नेशनल हाईवे 43 पर झिरिया टोला के पास कार अनियंत्रित हो गई. पहले कार ने बाइक को टक्कर मारी, जिसमें दोनों बाइक सवारों की मौत हो गई. इसके बाद कार सड़क से नीचे उतरकर एक घर में घुस गई. हादसे में कार सवार तीन लोगों की जान चली गई. पांचों शवों को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया है. मामले में जांच पड़ताल की जा रही है.''

