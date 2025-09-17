ETV Bharat / bharat

महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में 2 महिला नक्सली ढेर, AK-47 राइफल, पिस्तौल और गोला-बारूद बरामद

गढ़चिरौली: महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले में बुधवार को पुलिस के साथ मुठभेड़ में दो महिला नक्सली मारी गईं. अधिकारियों ने यह जानकारी दी. एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि सुबह पक्की खबर मिली थी कि माओवादियों के गट्टा एलओएस (स्थानीय संगठन दस्ता) के कुछ सदस्य एटापल्ली तालुका के मोदास्के गांव से सटे जंगल में डेरा डाले हुए हैं. उन्होंने बताया कि गढ़चिरौली पुलिस के विशेष नक्सल-विरोधी कमांडो दस्ते C-60 की पांच इकाइयों के साथ पुलिस ने अहेरी से तत्काल एक अभियान शुरू किया. वरिष्ठ अधिकारी का कहना है कि केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) ने बाहरी घेरा बनाने में इस अभियान दल की मदद की. उन्होंने बताया कि जब सी-60 की टुकड़ी जंगल में तलाशी अभियान चला रही थी, तभी माओवादियों ने उन पर अंधाधुंध गोलीबारी की, जिसका सुरक्षाकर्मियों ने जवाब दिया. अधिकारी ने बताया कि बाद में तलाशी के दौरान दो महिला नक्सलियों के शव बरामद किए गए. उन्होंने बताया कि एक स्वचालित एके-47 राइफल, एक अत्याधुनिक पिस्तौल, गोला-बारूद, भारी मात्रा में नक्सली साहित्य और उनका सामान भी बरामद किया गया है.