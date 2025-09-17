महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में 2 महिला नक्सली ढेर, AK-47 राइफल, पिस्तौल और गोला-बारूद बरामद
माना जा रहा है कि, महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में हुई इस कार्रवाई से नक्सलियों की गतिविधियों को बड़ा झटका लगा है.
Published : September 17, 2025 at 8:18 PM IST
गढ़चिरौली: महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले में बुधवार को पुलिस के साथ मुठभेड़ में दो महिला नक्सली मारी गईं. अधिकारियों ने यह जानकारी दी. एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि सुबह पक्की खबर मिली थी कि माओवादियों के गट्टा एलओएस (स्थानीय संगठन दस्ता) के कुछ सदस्य एटापल्ली तालुका के मोदास्के गांव से सटे जंगल में डेरा डाले हुए हैं.
उन्होंने बताया कि गढ़चिरौली पुलिस के विशेष नक्सल-विरोधी कमांडो दस्ते C-60 की पांच इकाइयों के साथ पुलिस ने अहेरी से तत्काल एक अभियान शुरू किया. वरिष्ठ अधिकारी का कहना है कि केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) ने बाहरी घेरा बनाने में इस अभियान दल की मदद की.
उन्होंने बताया कि जब सी-60 की टुकड़ी जंगल में तलाशी अभियान चला रही थी, तभी माओवादियों ने उन पर अंधाधुंध गोलीबारी की, जिसका सुरक्षाकर्मियों ने जवाब दिया. अधिकारी ने बताया कि बाद में तलाशी के दौरान दो महिला नक्सलियों के शव बरामद किए गए. उन्होंने बताया कि एक स्वचालित एके-47 राइफल, एक अत्याधुनिक पिस्तौल, गोला-बारूद, भारी मात्रा में नक्सली साहित्य और उनका सामान भी बरामद किया गया है.
गोपनीय सूचना के आधार पर की गई कार्रवाई
छत्तीसगढ़ में चल रहे नक्सली अभियान के चलते गढ़चिरौली के सीमावर्ती इलाकों में नक्सली सक्रिय हो गए हैं. 17 सितंबर को गढ़चिरौली पुलिस को गोपनीय सूचना मिली कि गट्टा दलम के कुछ माओवादी छिपे हुए हैं. इसके बाद अहेरी से अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अहेरी सत्य साई कार्तिक के नेतृत्व में एक सी-60 टीम को रवाना किया गया. इस बीच, पुलिस और सीआरपीएफ 191 बटालियन की ई कंपनी ने जंगल के इलाके को घेर लिया.
नक्सली जंगल में भाग निकले
तलाशी अभियान के दौरान, पुलिस बल और रिजर्व पुलिस बल 191 के जवानों ने इलाके को घेर लिया. इस दौरान जंगल में छिपे नक्सलियों ने पुलिस पर अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी. इसके बाद, पुलिस ने भी तुरंत नक्सलियों की गोलीबारी का जवाब दिया. इस दौरान, पुलिस के बढ़ते दबाव के बाद नक्सली जंगल में भाग गए. इसके बाद, जवानों ने इलाके की तलाशी ली और दो महिला नक्सलियों के शव बरामद किए. पुलिस ने बताया कि इलाके में नक्सल विरोधी अभियान जारी है. माना जा रहा है कि इस कार्रवाई से नक्सलियों की गतिविधियों को बड़ा झटका लगा है.
