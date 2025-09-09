ETV Bharat / bharat

राजस्थान में धर्मांतरण विरोधी बिल पारित, 7 से 20 साल तक की हो सकती है सजा

विधानसभा में 'विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक, 2025' हंगामे के बीच पारित हो गया. इसमें 20 साल तक की सजा का प्रावधान रखा है.

Vidhansabha session 2025
धर्मांतरण विरोधी बिल पेश करते मंत्री बेढम (ETV Bharat Jaipur)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 9, 2025 at 6:11 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

जयपुर: राजस्थान में अब लालच, धोखे या डर दिखाकर धर्म परिवर्तन कराने वाली संस्थाओं पर सख्त कार्रवाई का रास्ता साफ हो गया है. भजनलाल सरकार ने मंगलवार को विधानसभा में 'विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक, 2025' हंगामे के बीच पारित करवा दिया. बिल लागू होने के बाद बिना कलेक्टर की अनुमति के किसी का भी धर्म परिवर्तन या शादी के जरिए किया गया धर्म परिवर्तन अपराध माना जाएगा. इसके लिए 7 से 20 साल तक की कैद की सजा हो सकती है. बिल में यह प्रावधान भी है कि गलत तरीके से धर्म परिवर्तन कराने वाले संस्थानों की इमारतों को सील करने और तोड़ने की कार्रवाई की जाएगी.

दोबारा पेश हुआ बिल: 'प्रोहिबिशन ऑफ अनलॉफुल कन्वर्जन ऑफ रिलिजन बिल 2025' को दोबारा विधानसभा में पेश किया गया. इसे बहस के बाद पास कर दिया गया. गृह राज्यमंत्री जवाहर सिंह बेढम ने बिल पेश करते हुए कहा कि संविधान में हर नागरिक को अपने धर्म को मानने और पूजा पद्धति अपनाने का अधिकार है, लेकिन साथ ही यह भी है कि आपके आचरण और व्यवहार से किसी अन्य धर्म के धर्मावलंबी को ठेस न पहुंचे.

मंत्री बेढम ने क्या कहा, सुनिए... (ETV Bharat Jaipur)

उन्होंने कहा कि आजकल अनेक धार्मिक संस्थाओं द्वारा कपट, लोभ-लालच देकर धर्मांतरण करवाने के प्रयास किए जाते हैं. अनेक संस्थाएं और व्यक्ति ऐसा करता है कि दूसरे समुदाय को ठेस पहुंचती है, जिससे कानून-व्यवस्था की दिक्कत आती है. इसलिए धर्म परिवर्तन को परिभाषित किया गया है. इसमें गलत सूचना देना, बलपूर्वक कार्य करना, धोखाधड़ी करना, अन्य तरीके से प्रभाव डालना, जबरदस्ती प्रचार करना, दबाव बनाना और प्रलोभन देना शामिल है. विवाह के जरिए किया गया धर्म परिवर्तन भी कपट की परिभाषा में आएगा.

पढ़ें: हंगामे की भेंट चढ़ा प्रश्नकाल और शून्यकाल, कांग्रेस की महिला विधायकों और मार्शल के बीच धक्का मुक्की

विधेयक के मायने क्या? देश सहित प्रदेश में भी कई ऐसे दर्जनों मामले सामने आए हैं, जहां लड़की या लड़के का जबरन धर्म परिवर्तन कराया गया है. राजस्थान सरकार इन घटनाओं पर रोक लगाने के लिए यह कानून लेकर आई है, जो झारखंड, कर्नाटक, गुजरात और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में पहले से लागू है. गृह राज्यमंत्री बेढम ने कहा कि इस बिल की बड़ी आवश्यकता है, क्योंकि राजस्थान के परिपेक्ष्य में, चाहे आदिवासी क्षेत्र हों या अन्य, इस तरह के मामले सामने आते हैं. इनकी रोकथाम के लिए यह विधेयक लाना आवश्यक था. कई संस्थाएं समूह बनाकर गलत प्रचार करते हैं और आर्थिक प्रलोभन देकर धर्म परिवर्तन करवाते हैं.

विपक्ष का विरोध जारी रहा: विधानसभा में इस विधेयक पर विपक्ष ने चर्चा नहीं की और लगातार हंगामा करते रहे. इस बीच गृह राज्यमंत्री ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष सदन में इस बिल का विरोध कर रहे हैं, जबकि दो दिन पहले उनके अपने गृह जिले में ही धर्मांतरण का मामला सामने आया था. उन्होंने आरोप लगाया कि नेता प्रतिपक्ष को खुद अहसास है कि यह बिल कितना महत्वपूर्ण है, लेकिन दिल्ली से उन्हें (राहुल गांधी का) संदेश मिला है कि इस बिल का विरोध करना है. इसलिए वे ऐसा कर रहे हैं. सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेंकने के लिए ही इस बिल का विरोध किया जा रहा है.

शादी के नाम पर धर्म परिवर्तन भी अपराध: विधेयक में स्पष्ट कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति शादी के बहाने या झूठी जानकारी देकर धर्म बदलवाता है, तो इसे धर्मांतरण माना जाएगा और ऐसे मामलों में सख्त सजा का प्रावधान है. इसे लव जिहाद से भी जोड़कर देखा जा रहा है. दोषी पाए जाने पर 20 साल तक की कैद हो सकती है. किसी ने सिर्फ धर्म परिवर्तन करवाने के मकसद से शादी की है, तो ऐसी शादी को कोर्ट रद्द कर सकेगा. शादी से पहले या बाद में धर्म बदलवाने की स्थिति में यह विवाह अमान्य माना जाएगा.

यह भी पढ़ें: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहुंचे विधानसभा, भाजपा विधायक दल की ली बैठक

सजा के कड़े प्रावधान: विधेयक में नियम तोड़ने पर सजा के कड़े प्रावधान किए गए हैं. जबरन धर्मांतरण अब एक गैर-जमानती अपराध माना जाएगा. अवैध धर्मांतरण पर 7 से 14 साल की जेल और 5 लाख रुपए का जुर्माना लगेगा. नाबालिग, महिला, दिव्यांग, एससी-एसटी का जबरन धर्म परिवर्तन कराने पर 10 से 20 साल की सजा और 10 लाख रुपए का जुर्माना देना होगा. सामूहिक धर्म परिवर्तन पर 20 साल की कैद या उम्रकैद, साथ ही 25 लाख रुपए का जुर्माना. इसी प्रकार विदेशी या अवैध फंडिंग से धर्मांतरण कराने पर 10 से 20 साल जेल और 20 लाख रुपए जुर्माना. बार-बार अपराध करने पर आजीवन कारावास का प्रावधान. अवैध धर्मांतरण कराने वाली संस्थाओं की इमारतों पर कार्रवाई से पहले 72 घंटे का नोटिस दिया जाएगा.

सहमति से धर्म परिवर्तन की प्रक्रिया: विधेयक के अनुसार धर्म में लौटने को 'घर वापसी' कहा गया है. इसे धर्म परिवर्तन की परिभाषा से बाहर रखा गया है. यदि कोई अपनी मर्जी से धर्म बदलना चाहता है, तो उसके लिए भी प्रशासनिक मंजूरी जरूरी होगी. इसके लिए एक सख्त प्रक्रिया निर्धारित की गई है:

  • व्यक्ति को कम से कम 90 दिन पहले कलेक्टर या एडीएम को घोषणा देनी होगी.
  • संबंधित धर्मगुरु को भी दो महीने पहले नोटिस देना होगा.
  • यह घोषणा सार्वजनिक की जाएगी और नोटिस बोर्ड पर चिपकाई जाएगी.
  • इसके बाद 2 महीने तक आपत्तियां मंगाई जाएंगी.
  • सुनवाई और सभी आपत्तियों का निपटारा होने के बाद ही धर्म परिवर्तन मान्य होगा.

For All Latest Updates

TAGGED:

ANTI RELIGIOUS CONVERSION BILLRAJASTHAN ASSEMBLYUPROAR IN VIDHANSABHAराजस्थान में धर्मांतरण विरोधी बिलVIDHANSABHA SESSION 2025

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

आज देश को मिलेगा नया उपराष्ट्रपति, जानें सांसद कैसे डालेंगे वोट

कपड़ों से तेल के दाग कैसे हटाएं? घरेलू उपाय क्या हैं और किन चीजों का इस्तेमाल करें?

explained: क्यों बढ़ रही हैं AC ब्लास्ट की घटनाएं, जानिए इस समस्या से कैसे बचें और क्या सावधानियां बरतें

हिमालय को लांघ तिब्बत पहुंचा मॉनसून! साइंटिस्ट ने किया बड़ा दावा, खतरा भी जताया

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.