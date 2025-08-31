ETV Bharat / bharat

जलपाईगुड़ी (पश्चिम बंगाल): दुर्गा पूजा से ठीक पहले डुआर्स के नागराकाटा क्षेत्र में स्थित बामनडांगा-तुंडु चाय बागान बंद कर दिया गया है. इस अचानक हुई बंदी से लगभग 1200 चाय मजदूरों की रोज़ी-रोटी पर संकट आ गया है. बागान के मालिक पहले ही क्षेत्र छोड़कर जा चुके हैं, जबकि कारखाने में कच्ची पत्तियां अब भी पड़ी हुई हैं.

मजदूरों का विरोध और मालिकों का पलायन
सूत्रों के अनुसार, मजदूर पिछले कई दिनों से बकाया वेतन की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे थे. बीते गुरुवार को उन्होंने चाय बागान प्रबंधक को कार से उतारकर लगभग छह किलोमीटर पैदल चलवाकर बामनडांगा फैक्ट्री तक ले गए. इसके बाद फैक्ट्री परिसर में घेराव कर लंबे समय तक विरोध प्रदर्शन किया गया. बातचीत के बाद तय हुआ था कि शुक्रवार को मजदूरों का बकाया वेतन दिया जाएगा. लेकिन उससे पहले ही बागान को बंद कर दिया गया.

चाय मजदूर अनीता ओरांव ने कहा, “आज हमें वेतन मिलना था. जब हम पहुंचे, तो देखा कि मालिक बागान छोड़कर चले गए.” वहीं, एक अन्य मजदूर अनीशा ओरांव ने कहा, “कल भी हम वेतन लेने आए थे लेकिन खाली हाथ लौटे. आज फिर आए तो देखा बागान बंद हो चुका है. हमारा बकाया वेतन मिलना चाहिए और बागान तुरंत खोला जाए.”

बागान मालिकों का पक्ष
मालिकों की ओर से कहा गया है कि मजदूरों द्वारा प्रबंधक के साथ दुर्व्यवहार किए जाने के कारण उन्हें बागान छोड़ना पड़ा. इस बीच, मजदूरों ने सड़क पर बैठकर विरोध शुरू कर दिया है.

जुलाई में भी बनरहाट अंबरी चाय बागान अचानक बंद कर दिया गया था, जिससे लगभग 2000 मजदूर बेरोजगार हो गए थे (ETV Bharat)

पहले भी बंद हो चुके हैं चाय बागान
यह पहला मौका नहीं है जब डुआर्स क्षेत्र में मजदूरों को ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ा है. बीते जुलाई में भी बनरहाट अंबरी चाय बागान अचानक बंद कर दिया गया था, जिससे लगभग 2000 मजदूर बेरोजगार हो गए थे.

राज्य सरकार की नई व्यवस्था पर सवाल
पिछले साल नवंबर में राज्य सरकार ने एक नई स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (SOP) लागू की थी, ताकि अचानक बंद होने की स्थिति में मजदूरों को दूसरे प्रबंधकों के हवाले बागान सौंपने की प्रक्रिया से राहत मिल सके. दरअसल, पिछले कई वर्षों में देखा गया है कि मालिक अक्सर बिना सूचना दिए बागान बंद कर भाग जाते हैं. इस दौरान लीज़ नवीनीकरण और हस्तांतरण की प्रक्रिया लंबी खिंच जाती है, जिससे मजदूरों को गंभीर आर्थिक संकट का सामना करना पड़ता है.

बावजूद इसके, बामनडांगा-तुंडु बागान की बंदी ने फिर से मजदूरों की दुर्दशा और इस व्यवस्था की कमजोरियों को उजागर कर दिया है. अब देखने वाली बात होगी कि राज्य सरकार इस संकटग्रस्त बागान को चलाने और मजदूरों को राहत देने के लिए क्या कदम उठाती है.

