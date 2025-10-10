ETV Bharat / bharat

कोकरनाग के जंगलों में एक और शव मिला, सेना ने कब्जे में ली डेड बॉडी

श्रीनगर: दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग जिले के अहलान गडोल कोकरनाग के घने जंगलों से शुक्रवार को एक और शव बरामद हुआ. हालांकि, शव की अभी तक पहचान नहीं हो पाई है. अधिकारियों के अनुसार सेना द्वारा चलाए जा रहे तलाशी और बचाव अभियान के दौरान यह शव मिला है.

इससे पहले गुरुवार को भी इसी वन क्षेत्र से एक अज्ञात शव बरामद किया गया था. एक अधिकारी ने बताया कि मृतक की पहचान और मौत के कारणों का अभी पता नहीं चल पाया है. फिलहाल शव को मेडिकल और कानूनी कार्यवाही के लिए कब्जे में ले लिया गया है, ताकि इसकी पहचान की जा सके. उन्होंने बताया कि दोनों शवों की पहचान जल्द ही कर ली जाएगी.

तलाशी अभियान जारी

गौरतलब है कि गडोल कोकरनाग वन क्षेत्र में 6 अक्टूबर को खराब मौसम के दौरान तलाशी अभियान के दौरान दो सैन्यकर्मी लापता हो गए थे, जिसके बाद सेना और पुलिस ने मिलकर लापता जवानों की बरामदगी के लिए गडोल कोकरनाग के घने जंगलों में बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान चलाया. जंगलों में तलाशी अभियान अभी भी जारी है.