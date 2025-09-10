ETV Bharat / bharat

समुद्र जल स्तर में तेज वृद्धि भारत के लिए खतरे की घंटी, नए अध्ययन में दी गई चेतावनी

समुद्र जल स्तर में तेज वृद्धि भारत के लिए खतरे की घंटी, नए अध्ययन में दी गई चेतावनी ( ANI )

By ETV Bharat Hindi Team Published : September 10, 2025 at 8:07 PM IST 4 Min Read

चेन्नई: समुद्र जल स्तर में वृद्धि (SLR) जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न सबसे गंभीर चिंताओं में से एक है, जो मुख्य रूप से ग्लेशियरों के पिघलने और वैश्विक तापमान में वृद्धि के कारण समुद्री जल के ऊष्मीय विस्तार से प्रेरित है. थ्योरेटिकल एंड एप्लाइड क्लाइमेटोलॉजी में प्रकाशित एक हालिया अध्ययन में भारत के 7,500 किलोमीटर लंबे समुद्र तट पर समुद्री जल स्तर (एसएलआर) बढ़ने का अनुमान लगाया गया है. चेन्नई स्थित अन्ना विश्वविद्यालय के जलवायु परिवर्तन एवं आपदा प्रबंधन केंद्र (सीसीसीडीएम) के एमेरिटस प्रोफेसर ए. रामचंद्रन के नेतृत्व में शोधकर्ताओं की एक टीम द्वारा यह अध्ययन किया गया. अध्ययन में भारत के पूर्वी तट पर समुद्र जल स्तर में तीव्र वृद्धि की चेतावनी दी गई है. एमेरिटस प्रोफेसर ए. रामचंद्रन (ETV Bharat) यह अध्ययन आईपीसीसी के ARB साझा सामाजिक-आर्थिक कार्रवाइयों (Shared Socioeconomic Pathways) के तहत ऐतिहासिक रुझानों और भविष्य के अनुमानों की पड़ताल करता है. यह तटीय पारिस्थितिकी प्रणालियों, बुनियादी ढांचे और समुदायों के लिए बढ़ते जोखिमों पर प्रकाश डालता है और क्षेत्र-विशिष्ट रणनीतियों की आवश्यकता पर जोर देता है. यह विश्लेषण औसत समुद्र तल के लिए स्थायी सेवा (PSMSL), NOAA उपग्रह अल्टीमेट्री (1992-2023), और भारतीय मौसम विभाग (IMD) चक्रवात रिकॉर्ड (1991-2023) के आंकड़ों पर आधारित है. अध्ययन के मुख्य निष्कर्ष ऐतिहासिक रुझान: PSMSL के आंकड़ों से स्थानिक और कालिक (spatial and temporal) परिवर्तनशीलता का पता चलता है, जिसकी दर -0.17 मिमी प्रतिवर्ष से लेकर 3.82 मिमी प्रतिवर्ष तक है, जो अरब सागर की तुलना में बंगाल की खाड़ी में उच्च वृद्धि दर्शाता है (1900 के स्तर को आधार रेखा मानकर). पश्चिमी तट पर निगरानी वाले स्थान (5 राज्यों में 6 पीएसएमएसएल स्थान): कांडला और ओखा (गुजरात); मुंबई (महाराष्ट्र); मोरमुगाओ (गोवा), कारवार (कर्नाटक), कोच्चि (केरल).