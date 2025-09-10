ETV Bharat / bharat

समुद्र जल स्तर में तेज वृद्धि भारत के लिए खतरे की घंटी, नए अध्ययन में दी गई चेतावनी

अन्ना विश्वविद्यालय के प्रोफेसर ए. रामचंद्रन के नेतृत्व में किए गए अध्ययन में भारतीय तटों पर समुद्र जल स्तर बढ़ने का अनुमान लगाया गया है.

Anna University Chennai study reveals Rising sea levels pose threat to India
समुद्र जल स्तर में तेज वृद्धि भारत के लिए खतरे की घंटी, नए अध्ययन में दी गई चेतावनी (ANI)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 10, 2025 at 8:07 PM IST

चेन्नई: समुद्र जल स्तर में वृद्धि (SLR) जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न सबसे गंभीर चिंताओं में से एक है, जो मुख्य रूप से ग्लेशियरों के पिघलने और वैश्विक तापमान में वृद्धि के कारण समुद्री जल के ऊष्मीय विस्तार से प्रेरित है.

थ्योरेटिकल एंड एप्लाइड क्लाइमेटोलॉजी में प्रकाशित एक हालिया अध्ययन में भारत के 7,500 किलोमीटर लंबे समुद्र तट पर समुद्री जल स्तर (एसएलआर) बढ़ने का अनुमान लगाया गया है. चेन्नई स्थित अन्ना विश्वविद्यालय के जलवायु परिवर्तन एवं आपदा प्रबंधन केंद्र (सीसीसीडीएम) के एमेरिटस प्रोफेसर ए. रामचंद्रन के नेतृत्व में शोधकर्ताओं की एक टीम द्वारा यह अध्ययन किया गया. अध्ययन में भारत के पूर्वी तट पर समुद्र जल स्तर में तीव्र वृद्धि की चेतावनी दी गई है.

एमेरिटस प्रोफेसर ए. रामचंद्रन
एमेरिटस प्रोफेसर ए. रामचंद्रन (ETV Bharat)

यह अध्ययन आईपीसीसी के ARB साझा सामाजिक-आर्थिक कार्रवाइयों (Shared Socioeconomic Pathways) के तहत ऐतिहासिक रुझानों और भविष्य के अनुमानों की पड़ताल करता है. यह तटीय पारिस्थितिकी प्रणालियों, बुनियादी ढांचे और समुदायों के लिए बढ़ते जोखिमों पर प्रकाश डालता है और क्षेत्र-विशिष्ट रणनीतियों की आवश्यकता पर जोर देता है.

यह विश्लेषण औसत समुद्र तल के लिए स्थायी सेवा (PSMSL), NOAA उपग्रह अल्टीमेट्री (1992-2023), और भारतीय मौसम विभाग (IMD) चक्रवात रिकॉर्ड (1991-2023) के आंकड़ों पर आधारित है.

अध्ययन के मुख्य निष्कर्ष

ऐतिहासिक रुझान: PSMSL के आंकड़ों से स्थानिक और कालिक (spatial and temporal) परिवर्तनशीलता का पता चलता है, जिसकी दर -0.17 मिमी प्रतिवर्ष से लेकर 3.82 मिमी प्रतिवर्ष तक है, जो अरब सागर की तुलना में बंगाल की खाड़ी में उच्च वृद्धि दर्शाता है (1900 के स्तर को आधार रेखा मानकर).

पश्चिमी तट पर निगरानी वाले स्थान (5 राज्यों में 6 पीएसएमएसएल स्थान): कांडला और ओखा (गुजरात); मुंबई (महाराष्ट्र); मोरमुगाओ (गोवा), कारवार (कर्नाटक), कोच्चि (केरल).

पूर्वी तट पर निगरानी वाले स्थान (4 राज्यों में 8 पीएसएमएसएल स्थान): तूतीकोरिन, नागपट्टिनम और चेन्नई (तमिलनाडु); विशाखापट्टनम (आंध्र प्रदेश): पारादीप (ओडिशा); गंगरा, हल्दिया और डायमंड हार्बर (पश्चिम बंगाल).

भविष्य के अनुमान: 39 CMIP6 सामान्य परिसंचरण मॉडलों (PSMSL डेटा के विरुद्ध पूर्वाग्रह-संशोधित) के समूह के साथ SimCLIM का उपयोग करने पर, SLR साल 2100 तक कम उत्सर्जन की स्थिति में 25 सेमी तक या उच्च उत्सर्जन की स्थिति में 110 सेमी तक पहुंच सकता है.

उच्च जोखिम वाले क्षेत्र: विशाखापट्टनम, सुंदरबन और नागपट्टिनम निम्न स्थलाकृति (शून्य औसत समुद्र तल के करीब) और नदी संगम के कारण सबसे अधिक असुरक्षित हैं, जो बाढ़ और कटाव को बढ़ाते हैं.

चक्रवात और तूफानी लहरों के प्रभाव: बंगाल की खाड़ी में बारिश और चक्रवातों की भविष्यवाणियों में भारी अनिश्चितताएं हैं. 1992 और 2023 के बीच, पूर्वी तट (बंगाल की खाड़ी) पर 62 चक्रवात (87%) आए, जबकि पश्चिमी तट (अरब सागर) पर 9 (13%) आए. तूफानी लहरें SLR प्रभावों को बढ़ाती हैं, जिसके कारण अधिक लचीलापन जरूरी हो जाता है.

जोखिम कम करने के लिए सुझाव: सामुदायिक स्वामित्व और प्रतिबद्धता को बढ़ावा देने, परियोजना की स्थिरता में सुधार लाने और आर्थिक सह-लाभ उत्पन्न करने के लिए स्थानीय ज्ञान को एकीकृत करें. रणनीतियों में इंजीनियरिंग समाधान, प्रकृति-आधारित दृष्टिकोण (जैसे, मैंग्रोव पुनर्स्थापन) और हितधारक सहभागिता का जुड़ाव होना चाहिए.

प्रोफेसर रामचंद्रन ने कहा, "यह अध्ययन भारत की तटीय आबादी की सुरक्षा के लिए अनुकूल ढांचे की अनिवार्यता को रेखांकित करता है. वैज्ञानिक अनुमानों को स्वदेशी दूरदर्शिता के साथ मिलाकर, हम तेजी से बढ़ते जलवायु प्रभावों के बीच महत्वपूर्ण पारिस्थितिक तंत्रों और आजीविका के लिए जोखिमों को कम कर सकते हैं."

अध्ययन में इस बात पर बल दिया गया है कि पूर्वी तट असमान रूप से प्रभावित है, तथा सुंदरबन जैसे जैव विविधता वाले हॉटस्पॉट और ओडिशा तथा तमिलनाडु के कृषि क्षेत्रों को खतरा है. अध्ययन में मजबूत प्रारंभिक वार्मिंग प्रणालियों, समावेशी नीति विकास और दीर्घकालिक लचीलापन योजना की वकालत की गई है.

