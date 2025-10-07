ETV Bharat / bharat

कर्नाटक में जानवरों को इंसानों जैसी अंतिम विदाई देने की तैयारी, 1.6 करोड़ की लागत से बना पशु श्मशान गृह

पशु श्मशान गृह. ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Hindi Team Published : October 7, 2025 at 4:43 PM IST 3 Min Read