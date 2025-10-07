कर्नाटक में जानवरों को इंसानों जैसी अंतिम विदाई देने की तैयारी, 1.6 करोड़ की लागत से बना पशु श्मशान गृह
कर्नाटक के हुबली-धारवाड़ में नगर निगम ने लगभग 1.6 करोड़ की लागत से पशु श्मशान गृह इकाइयों का निर्माण कराया है.
Published : October 7, 2025 at 4:43 PM IST
हुबली: मृत पशुओं को दफनाने या दाह संस्कार के लिए आमतौर पर कोई निर्धारित स्थान नहीं होता है. लोग अक्सर शवों को खुली जमीन या सड़क किनारे फेंक देते हैं, जिससे स्वच्छता संबंधी समस्याएं, दुर्गंध और सार्वजनिक असुविधाएं पैदा होती हैं. लेकिन, कर्नाटक के हुबली-धारवाड़ नगर निगम (एचडीएमसी) ने कर्नाटक का पहले पशु श्मशान गृह तैयार किया गया है. यहां, अब मृत पशुओं का वैज्ञानिक और सम्मानजनक अंतिम संस्कार होगा.
नगर निगम ने श्मशान गृह के सभी परीक्षण कार्य पूरे कर लिए हैं. दोनों शहरों के नगर निगम ने लगभग 1.6 करोड़ की लागत से दो श्मशान इकाइयों का निर्माण कराया है. ये सुविधाएं हुबली के कारवार रोड स्थित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन संयंत्रों और धारवाड़ के होसयालपुर के पास स्थित हैं.
क्या कहते हैं अधिकारीः
एचडीएमसी के उपायुक्त विजय कुमार के अनुसार, "हमने इस परियोजना के लिए वित्त आयोग के अनुदान से 1.7 करोड़ रुपये का उपयोग किया है. प्रत्येक इकाई की लागत लगभग 53 लाख है. परियोजना में देरी हुई थी, लेकिन अब सारा काम पूरा हो गया है. सुविधाओं के परीक्षण का काम पूरा हो गया है. महापौर की स्वीकृति के बाद जल्द ही इसका उद्घाटन किया जाएगा."
पर्यावरण अनुकूल है:
यह शवदाह गृह प्रति घंटे 80-100 किलोग्राम तक पशु अवशेषों को जलाने के लिए डिज़ाइन किया गया है. कुत्तों और सूअरों जैसे छोटे जानवरों का कई समूहों में अंतिम संस्कार किया जा सकता है. प्रतिदिन औसतन आठ घंटे चलने वाले इस केंद्र में लगभग 20-30 छोटे शवों का अंतिम संस्कार किया जा सकता है. वायु प्रदूषण और दुर्गंध को रोकने के लिए 30 मीटर ऊंची चिमनी और एयर फिल्टर लगाए गए हैं.
पशुओं की सम्मानजनक विदाईः
यह पहल नागरिकों, विशेषकर पालतू पशुओं के मालिकों को, अपने पशुओं का सम्मानजनक और स्वच्छ तरीके से अंतिम संस्कार करने में मदद करेगी. निवासी सहायता के लिए एचडीएमसी हेल्पलाइन पर संपर्क कर सकते हैं, जिसके बाद निगम का वाहन शव को एकत्र करेगा और श्मशान घाट ले जाएगा. पालतू पशुओं के मालिक अपने पशुओं को सीधे दाह संस्कार के लिए भी ला सकते हैं.
एचडीएमसी के एक अधिकारी ने कहा, "यह परियोजना केवल स्वच्छता के बारे में नहीं है, यह करुणा के बारे में है." उन्होंने आगे कहा, "हम पशुओं, विशेषकर परिवारों द्वारा पशुओं को, मनुष्यों की तरह ही एक सम्मानजनक विदाई देना चाहते थे." यह नई सुविधा कर्नाटक में वैज्ञानिक अपशिष्ट प्रबंधन और पशुओं के साथ मानवीय व्यवहार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो राज्य के अन्य शहरों के लिए एक मिसाल कायम करती है.
