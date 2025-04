ETV Bharat / bharat

आंगनवाड़ी कार्यकर्ता ने मासूम को गर्म चम्मच से दागा, लोगों में आक्रोश - ANGANWADI EMPLOYEE BURN CHILD

बच्ची को गर्म चम्मच से दागा ( ETV Bharat )

डिंडीगुल: छोटी-छोटी बातों पर आंगनवाड़ी बच्चों पर स्टाफ द्वारा हमले की घटनाएं दिन-ब-दिन बढ़ती जा रही हैं. ताजा मामला तमिलनाडु के डिंडीगुल जिले से सामने आया है. कन्नीवाड़ी के पास सुरैकाईपट्टी ईस्ट स्ट्रीट के निवासी राजपंडी ने आरोप लगाया है कि एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता ने उनकी ढाई साल की बेटी को गर्म चम्मच से दाग दिया. राजपंडी, दिहाड़ी मजदूर हैं और उनकी पत्नी स्नेहा के साथ उनकी एक छोटी बेटी है, जो इलाके की आंगनवाड़ी में पढ़ती हैं. रिपोर्टों के अनुसार, बच्ची आमतौर पर अपनी मां के साथ आंगनवाड़ी जाती थी और घर लौटती थी. 15 अप्रैल को, बच्ची आंगनवाड़ी से वापस घर लौटते समय परेशान लग रही थी. जब माता-पिता ने उससे पूछा कि क्या हुआ है, तो उसने रोते हुए बताया कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता ने उसकी गर्दन पर गर्म चम्मच से दाग दिया. गुस्से में, माता-पिता आंगनवाड़ी कार्यकर्ता चेल्लम्माल से शिकायत करने पहुंचे, लेकिन आरोपी महिला अभिभावकों से उलझ पड़ी, अपने बच्चे के साथ हुई क्रूरता से परेशान होकर, माता-पिता ने तुरंत कन्नीवाड़ी पुलिस में चेल्लम्माल के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई. पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और मामले की सक्रिय रूप से जांच कर रही है. यह घटना तिरुवन्नामलाई जिले में हाल ही में हुई एक और घटना के बाद आई है, जहां स्कूल के कर्मचारियों द्वारा पौष्टिक भोजन के साथ अंडे मांगने पर छात्रों पर झाड़ू से हमला किया गया था. इस घटना ने इलाके में तनाव को बढ़ा दिया है. राज्य के विभिन्न हिस्सों से भी निंदा की खबर आ रही है, लोग एक छोटे बच्चे के साथ बेरहमी से किए गए व्यवहार पर अपनी निराशा व्यक्त कर रहे हैं. यह भी पढ़ें- बनारस में पिता के दोस्त ने 4 साल की बच्ची से किया रेप, कब्रिस्तान में छोड़कर भागा, डॉगी ने कुछ मिनट में खोज निकाला

