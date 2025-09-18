ETV Bharat / bharat

बुनकर के बेटे की मेहनत रंग लाई, रेलवे की नौकरी ठुकराई, फिर श्रीनिवासुलु का एक साथ पांच नौकरियों के लिए चयन

अपने परिवार की आर्थिक तंगी के बावजूद, रेलवे की नौकरी के प्रस्ताव भी श्रीनिवासुलु को लुभा नहीं सके, क्योंकि वह छात्रों को पढ़ाना चाहते थे.

Srinivasulu with his mother and father
अपनी माता व पिता के साथ श्रीनिवासुलु (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 18, 2025 at 5:38 PM IST

3 Min Read
उरावकोंडा (आंध्र प्रदेश) : दृढ़ संकल्प और दृढ़ता की एक उल्लेखनीय कहानी में, आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले में स्थित उरावकोंडा के एक गरीब परिवार के युवक श्रीनिवासुलु ने वह कर दिखाया है जिसे कई लोग असंभव मानते हैं. उनका नवीनतम डीएससी भर्ती (District Selection committee Exam) में पांच नौकरियों में सफलता हासिल की हैं.

हथकरघा बुनकर रोड्डा वरलक्ष्मी और एरिस्वामी के पुत्र श्रीनिवासुलु अपने परिवार के संघर्षों को देखते हुए बड़े हुए.

उनके पिता पक्षाघात के कारण वर्षों से बिस्तर पर हैं, और परिवार की आजीविका उनकी मां पर निर्भर थी, जो घर चलाने के लिए बुनाई का काम करती रहीं. इतनी कठिनाइयों के बावजूद, श्रीनिवासुलु ने कभी शिक्षा नहीं छोड़ी. दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से अपनी डिग्री पूरी करने और बाद में श्री कृष्णदेवराय विश्वविद्यालय (SKU) से बी.एड. की डिग्री प्राप्त करने के बाद, उन्होंने डीएससी परीक्षाओं पर ध्यान केंद्रित किया.

2018 में, उन्हें एक बड़ा झटका लगा जब वे सिर्फ़ एक अंक से क्वालिफाई करने से चूक गए. लेकिन उन्होंने उम्मीद छोड़ने के बजाय उस हार को प्रेरणा में बदल दिया और और भी ज्यादा दृढ़ संकल्प के साथ तैयारी की.

हाल ही में घोषित परिणामों में उनकी लगन रंग लाई. श्रीनिवासुलु ने न केवल परीक्षा पास की, बल्कि पांच पदों के लिए उनका चयन हुआ. इसमें स्कूल सहायक (गणित), स्कूल सहायक (भौतिक विज्ञान), टीजीटी गणित (मॉडल स्कूल), टीजीटी भौतिक विज्ञान और टीजीटी विज्ञान.

हालांकि इनमें से उन्होंने गणित में स्कूल सहायक का पद चुना, जो उनका पसंदीदा विषय था. दिलचस्प बात यह है कि श्रीनिवासुलु ने 2018 और 2019 में रेलवे ग्रुप-डी परीक्षा भी पास की थी, लेकिन उन्होंने इसकी नौकरी करने से इनकार कर दिया था.

उनका सपना हमेशा से एक शिक्षक बनने का था, एक ऐसा पेशा जिसका वे गहरा सम्मान करते हैं. उन्होंने गर्व से कहा, "शिक्षण मेरे लिए सिर्फ़ एक नौकरी नहीं है, यह एक जुनून है. मैं युवा मन को आकार देना चाहता था, और आज वह सपना सच हो गया है."

श्रीनिवासुलु अपनी सफलता का श्रेय अपने गुरु, मास्टर राधाकृष्ण के मार्गदर्शन को भी देते हैं, जिन्होंने उन्हें निरंतर प्रशिक्षण और प्रोत्साहन दिया.

परिवार के सदस्य, रिश्तेदार और मित्र उसकी उपलब्धि पर बहुत खुश हैं और इसे न केवल उसकी जीत बता रहे हैं, बल्कि हर उस संघर्षशील छात्र की जीत बता रहे हैं जो हार नहीं मानता.

उनका सफ़र हमें याद दिलाता है कि अगर हिम्मत हो तो हार भी कामयाबी की नींव बन सकती है. एक बुनकर के घर से लेकर एक शिक्षक के पद तक, श्रीनिवासुलु की कहानी कई लोगों को अपने सपनों को पूरी लगन से पूरा करने के लिए प्रेरित करेगी.

