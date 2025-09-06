आंध्र प्रदेश: जेल वार्डन पर हथौड़े से हमला कर दो कैदी फरार

ETV Bharat / bharat

आंध्र प्रदेश जेल से दो कैदियों के भागने के बाद जेल वार्डन वी. वीराराजू का प्राथमिक उपचार किया गया ( ETV Bharat )

उन्होंने बताया कि मौके का फायदा उठाकर रामू ने वार्डन से जेल के गेट की चाबियां और ताले छीन लिए और मुख्य द्वार खोल कर दोनों परिसर से फरार हो गए. दूसरी तरफ घायल जेल वार्डन वीरा राजू को प्राथमिक उपचार दिया गया.

एक अधिकारी ने बताया कि अचानक दोनों व्यक्ति हथौड़े से लैस होकर रसोई से निकले. वहीं जब उप जेल के वार्डन वी. वीरा राजू ने उन्हें रोकने की कोशिश की, तो उन्होंने उन पर हमला कर दिया, जिससे वे घायल हो गए.

पुलिस के अनुसार, रिमांड पर चल रहे दो आरोपियों नक्का रविकुमार और बेजवाड़ा रामू को खाना बनाने के लिए उनके सेल से बाहर रसोईघर में ले जाया गया.

चोडावरम (अनकापल्ली) : आंध्र प्रदेश के अनकापल्ली जिले के चोडावरम उप जेल से दो विचाराधीन कैदी जेल वार्डन पर हथौड़े से हमला करने के बाद फरार हो गए. घटना शुक्रवार को शाम को घटी.

जेल से फरार हुए विचाराधीन कैदी (ETV Bharat)

पता चला है कि रविकुमार को पेंशन राशि के गबन के आरोप में अनंतगिरी में गिरफ्तार किया गया था, जबकि रामू मदुगुला पुलिस स्टेशन में दर्ज चोरी के मामले में जेल में बंद था. घटना के बाद, अनकापल्ली जिले के एसपी तुहिन सिन्हा ने जेल का दौरा किया और स्थिति का जायजा लिया. उन्होंने बताया कि विशाखापत्तनम, अल्लूरी सीतारामाराजू और विजयनगरम जिलों की पुलिस को फरार कैदियों को पकड़ने के लिए सतर्क कर दिया गया है.

अधिकारियों ने फरार विचाराधीन कैदियों को पकड़ने तलाशी अभियान तेज कर दिया है तथा भविष्य में ऐसी चूक को रोकने के लिए अतिरिक्त उपाय करने की योजना बनाई जा रही है.

वहीं घटना के सीसीटीवी फुटेज में एक व्यक्ति एक पुलिसकर्मी पर हथौड़े से हमला करता हुआ दिखाई दे रहा है. जैसे ही पुलिसकर्मी अपना बचाव करने की कोशिश करता है, एक और व्यक्ति उनके साथ आ जाता है. जल्द ही, वे सभी कुछ सेकंड के लिए फ्रेम से बाहर चले जाते हैं, फिर दोनों व्यक्ति फिर से प्रकट होते हैं, एक दरवाज़ा खोलते हैं और भाग जाते हैं.

