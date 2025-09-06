ETV Bharat / bharat

आंध्र प्रदेश: जेल वार्डन पर हथौड़े से हमला कर दो कैदी फरार

आंध्र प्रदेश के चोडावरम उप जेल से दो विचाराधीन कैदी जेल वार्डन पर हमला करने के बाद फरार हो गए.

Jail warden V. Veeraraju receives first aid after two inmates escape from Andhra Pradesh prison
आंध्र प्रदेश जेल से दो कैदियों के भागने के बाद जेल वार्डन वी. वीराराजू का प्राथमिक उपचार किया गया (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 6, 2025 at 5:14 PM IST

2 Min Read

चोडावरम (अनकापल्ली) : आंध्र प्रदेश के अनकापल्ली जिले के चोडावरम उप जेल से दो विचाराधीन कैदी जेल वार्डन पर हथौड़े से हमला करने के बाद फरार हो गए. घटना शुक्रवार को शाम को घटी.

पुलिस के अनुसार, रिमांड पर चल रहे दो आरोपियों नक्का रविकुमार और बेजवाड़ा रामू को खाना बनाने के लिए उनके सेल से बाहर रसोईघर में ले जाया गया.

एक अधिकारी ने बताया कि अचानक दोनों व्यक्ति हथौड़े से लैस होकर रसोई से निकले. वहीं जब उप जेल के वार्डन वी. वीरा राजू ने उन्हें रोकने की कोशिश की, तो उन्होंने उन पर हमला कर दिया, जिससे वे घायल हो गए.

उन्होंने बताया कि मौके का फायदा उठाकर रामू ने वार्डन से जेल के गेट की चाबियां और ताले छीन लिए और मुख्य द्वार खोल कर दोनों परिसर से फरार हो गए. दूसरी तरफ घायल जेल वार्डन वीरा राजू को प्राथमिक उपचार दिया गया.

undertrial prisoner escaped from jail
जेल से फरार हुए विचाराधीन कैदी (ETV Bharat)

पता चला है कि रविकुमार को पेंशन राशि के गबन के आरोप में अनंतगिरी में गिरफ्तार किया गया था, जबकि रामू मदुगुला पुलिस स्टेशन में दर्ज चोरी के मामले में जेल में बंद था. घटना के बाद, अनकापल्ली जिले के एसपी तुहिन सिन्हा ने जेल का दौरा किया और स्थिति का जायजा लिया. उन्होंने बताया कि विशाखापत्तनम, अल्लूरी सीतारामाराजू और विजयनगरम जिलों की पुलिस को फरार कैदियों को पकड़ने के लिए सतर्क कर दिया गया है.

अधिकारियों ने फरार विचाराधीन कैदियों को पकड़ने तलाशी अभियान तेज कर दिया है तथा भविष्य में ऐसी चूक को रोकने के लिए अतिरिक्त उपाय करने की योजना बनाई जा रही है.

वहीं घटना के सीसीटीवी फुटेज में एक व्यक्ति एक पुलिसकर्मी पर हथौड़े से हमला करता हुआ दिखाई दे रहा है. जैसे ही पुलिसकर्मी अपना बचाव करने की कोशिश करता है, एक और व्यक्ति उनके साथ आ जाता है. जल्द ही, वे सभी कुछ सेकंड के लिए फ्रेम से बाहर चले जाते हैं, फिर दोनों व्यक्ति फिर से प्रकट होते हैं, एक दरवाज़ा खोलते हैं और भाग जाते हैं.

ये भी पढ़ें- डॉक्टरों ने कैदी के पेट से कीपैड फोन निकाला! मारिजुआना तस्करी केस में काट रहा था सजा

For All Latest Updates

TAGGED:

CHODAVARAM JAILTWO PRISONERS ESCAPEANDHRA PRADESH JAILCHODAVARAM ANAKAPALLE DISTRICTANDHRA PRADESH JAIL BREAK

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

गणेश उत्सव 2025: 'योद्धा मोड' पर बप्पा, तेजुकया मंडल ने बनाई अनोखी गणेश प्रतिमाएं!

तो ये हैं युवाओं में बढ़ते माइग्रेन के मुख्य कारण, जानिए इस समस्या से कैसे छुटकारा पाएं

पुतिन से हाथ मिलाने के लिए दौड़े शहबाज शरीफ, शी जिनपिंग ने किया 'अनदेखा'

14 वर्षीय भारतीय खिलाड़ी ने जीता विश्व युवा स्क्रैबल चैंपियनशिप का खिताब, हासिल की ये बड़ी उपलब्धि

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.