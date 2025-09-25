ETV Bharat / bharat

मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की 600 फीट ऊंची प्रतिमा, इस राज्य में स्थापित करने की योजना

टीटीडी वोंटीमिट्टा में 600 फीट ऊंची भगवान राम की प्रतिमा स्थापित करने की योजना बना रहा है.

मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की प्रतिमा वोंटीमिट्टा में स्थापित करने की योजना (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 25, 2025 at 11:23 PM IST

वोंटीमिट्टा: तिरुमला तिरुपति देवस्थानम (टीटीडी) ने कडप्पा जिले के वोंटीमिट्टा गांव में में 600 फीट ऊंची भगवान श्री राम की प्रतिमा स्थापित करने की योजना बना रहा है. इस योजना का उद्देश्य मंदिर नगरी को एक प्रमुख आध्यात्मिक-पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करना है.

वोंटीमिट्टा गांव में कोदंडारामा स्वामी मंदिर है जो अपनी वास्तुकला और कला के लिए प्रसिद्ध है. अब वोंटीमिट्टा मंदिर नगरी एक ऐतिहासिक परिवर्तन का गवाह बनने के लिए तैयार है.

टीटीडी के अधिकारियों द्वारा नियुक्त विशेषज्ञों ने वोंटीमिट्टा को एक राष्ट्रीय पर्यटन और आध्यात्मिक केंद्र के रूप में विकसित करने का प्रस्ताव दिया है. इस योजना का मुख्य उद्देश्य नगर के प्रसिद्ध तालाब के मध्य में भगवान राम की एक विशाल प्रतिमा स्थापित करना है.

इस परियोजना से जुड़े एक सीनियर अधिकारी ने कहा कि, लक्ष्य न केवल एक स्मारकीय प्रतिमा का निर्माण करना है, बल्कि वोंटीमिट्टा को एक ऐतिहासिक स्थल के रूप में विकसित करना भी है. यह बनने वाली भगवान राम की प्रतिमा दशकों तक श्रद्धालुओं और पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बनेगा.

विजयवाड़ा स्थित स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर द्वारा हाल ही में प्रस्तुत मास्टर प्लान रिपोर्ट के मुताबिक, प्रस्तावित 600 फीट भगवान राम की मूर्ति दुनिया की सबसे ऊँची मूर्तियों में से एक होगी. यह मूर्ति राम मंदिर के पास तालाब के पानी में भव्य रूप से स्थापित की जाएगी.

इस रिपोर्ट में अगले 30 सालों में श्रद्धालुओं की अपेक्षित आमद को ध्यान में रखा गया है. साथ ही वोंटीमिट्टा को एक विश्वस्तरीय आध्यात्मिक और पर्यटन स्थल बनाने के लिए कई बुनियादी ढाँचे में सुधार की रूपरेखा पेश की गई है.

कडप्पा-रेनिगुंटा राष्ट्रीय राजमार्ग और चेन्नई-मुंबई रेलवे लाइन के बीच स्थित इस शहर की रणनीतिक स्थिति इसे देश भर के पर्यटकों के लिए आसानी से सुलभ बनाती है.

विकास योजना में तालाब के आसपास के क्षेत्र का सौंदर्यीकरण और दर्शन के अनुभव को बेहतर बनाने वाला दृश्यात्मक रूप से मनमोहक वातावरण बनाना शामिल है. शहर के आध्यात्मिक स्वरूप को बनाए रखते हुए आधुनिक सुविधाओं को शामिल करते हुए शहर को बदलने के लिए कई विकास कार्यक्रम प्रस्तावित किए गए हैं.

ये भी पढ़ें: 'राम सेतु' को राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने के लिए सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का केंद्र को नोटिस

