विशाखापट्टनम/अमरावती: आंध्र प्रदेश अब भारत की ग्रीन एनर्जी क्रांति का अग्रदूत बनने की तैयारी कर रहा है. करीब 974 किलोमीटर लंबा समुद्री तट, प्रमुख बंदरगाह और प्रचुर जल संसाधनों के बल पर राज्य तेजी से ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन का केंद्र बन रहा है.

राज्य सरकार के अनुसार, विशाखापट्टनम, कृष्णापट्टनम, काकीनाडा और तिरुपति में चल रही परियोजनाओं में अब तक ₹2.5 लाख करोड़ से अधिक का निवेश सुनिश्चित हुआ है. यदि ये योजनाएँ पूरी तरह साकार होती हैं तो आंध्र प्रदेश न केवल अपनी औद्योगिक जरूरतें पूरी कर सकेगा, बल्कि ग्रीन हाइड्रोजन का बड़ा निर्यातक भी बन सकता है.

ग्रीन हाइड्रोजन क्या है?

पानी (H₂O) से हाइड्रोजन को अलग करने की तकनीकी प्रक्रिया को इलेक्ट्रोलिसिस कहा जाता है. इसमें सौर और पवन ऊर्जा का उपयोग किया जाता है. इस प्रक्रिया से कार्बन उत्सर्जन नहीं होता और वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है. यही कारण है कि ग्रीन हाइड्रोजन को भविष्य का शून्य-कार्बन ईंधन माना जा रहा है.

आंध्र प्रदेश की प्रमुख परियोजनाएं

एनटीपीसी: विशाखापट्टनम के पुडिमडाका में ₹1.85 लाख करोड़ की लागत से ग्रीन हाइड्रोजन हब.

ब्रिटेन की यमना कंपनी: कृष्णापट्टनम में ₹16,000 करोड़ से एक मिलियन टन ग्रीन अमोनिया यूनिट.

पोलैंड की हाईइंफ्रा: ₹35,000 करोड़ का ग्रीन हाइड्रोजन-अमोनिया प्रोजेक्ट, 10,000 नौकरियों का वादा.

एएम ग्रीन अमोनिया इंडिया: काकीनाडा में ₹12,000 करोड़ का निवेश, 2 गीगावॉट इलेक्ट्रोलाइज़र परियोजना.

तिरुपति: हीरो फ्यूचर एनर्जीज़ और रॉकमैन इंडस्ट्रीज के साथ ग्रीन हाइड्रोजन ब्लेंडिंग प्रोजेक्ट की शुरुआत.

चुनौतियां और संभावनाएं

हालांकि ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन संभव है, लेकिन इलेक्ट्रोलाइज़र की ऊँची लागत और भंडारण व परिवहन की कठिनाई अभी बड़ी चुनौतियाँ हैं. वर्तमान में हाइड्रोजन की कीमत करीब ₹400 प्रति किलो है, जिसे राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के तहत घटाकर ₹150-200 प्रति किलो करने का लक्ष्य रखा गया है.

विशेषज्ञों का मानना है कि ग्रीन हाइड्रोजन ऊर्जा, वाहन, कृषि, इस्पात और सीमेंट जैसे क्षेत्रों में क्रांतिकारी बदलाव ला सकता है. आंध्र प्रदेश की भौगोलिक और प्राकृतिक स्थिति उसे इस क्रांति का आदर्श केंद्र बना रही है.

