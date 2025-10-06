ETV Bharat / bharat

मां ने नहीं दिए पैसे तो बेरोजगार बेटे ने ली जान, आराम से बैठकर देखा टीवी

October 6, 2025

प्रोड्डातुर: आंध्र प्रदेश के कडपा जिले में एक कलयुगी बेटे ने रविवार को मां को कथित तौर पर मौत के घाट उतार दिया. यह घटना उस समय घटी जब मां और बेटे में पैसों को लेकर विवाद हुआ. जानकारी के मुताबिक पुलिस ने आरोपी यशवंत कुमार रेड्डी के खिलाफ केस दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस अधिकारी ने बताया कि यहां के 23 साल का युवक यशवंत कुमार रेड्डी बेरोजगार था और अपनी मां से पैसों की मांग कर रहा था. यह वारदात आरोपी के पिता के सामने हुई है. आरोपी यशवंत की 52 साल की मां उप्पलुरु लक्ष्मी देवी पेशे से एक स्कूल में टीचर थीं. आरोपी ने उन पर तब हमला किया जब उन्होंने पैसे देने से इंकार कर दिया था. पुलिस ने आगे बताया कि मृतका लक्ष्मी देवी अपने पति विजयभास्कर रेड्डी और अपने इकलौते बेटे यशवंत के साथ श्रीरामनगर में रहती थीं. यशवंत ने तीन साल पहले चेन्नई से बी.टेक किया और नौकरी की तलाश में हैदराबाद में रह रहा था. नौकरी ना होने से यशवंत अपनी मां से पैसा मांगता था. बेरोजगारी और आर्थिक तंगी से परेशान आरोपी अक्सर अपनी मां से लड़ाई-झगड़ा करता था.