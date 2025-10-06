ETV Bharat / bharat

मां ने नहीं दिए पैसे तो बेरोजगार बेटे ने ली जान, आराम से बैठकर देखा टीवी

23 साल का युवक बेरोजगार था और अपनी मां से खर्चे के लिए पैसे मांगता था. विस्तार से पढ़ें.

PRODDUTURU SON KILLS MOTHER
मां ने नहीं दिए पैसे तो बेरोजगार बेटे ने मां की ली जान (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 6, 2025 at 1:56 PM IST

2 Min Read
प्रोड्डातुर: आंध्र प्रदेश के कडपा जिले में एक कलयुगी बेटे ने रविवार को मां को कथित तौर पर मौत के घाट उतार दिया. यह घटना उस समय घटी जब मां और बेटे में पैसों को लेकर विवाद हुआ. जानकारी के मुताबिक पुलिस ने आरोपी यशवंत कुमार रेड्डी के खिलाफ केस दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया है.

पुलिस अधिकारी ने बताया कि यहां के 23 साल का युवक यशवंत कुमार रेड्डी बेरोजगार था और अपनी मां से पैसों की मांग कर रहा था. यह वारदात आरोपी के पिता के सामने हुई है. आरोपी यशवंत की 52 साल की मां उप्पलुरु लक्ष्मी देवी पेशे से एक स्कूल में टीचर थीं. आरोपी ने उन पर तब हमला किया जब उन्होंने पैसे देने से इंकार कर दिया था.

पुलिस ने आगे बताया कि मृतका लक्ष्मी देवी अपने पति विजयभास्कर रेड्डी और अपने इकलौते बेटे यशवंत के साथ श्रीरामनगर में रहती थीं. यशवंत ने तीन साल पहले चेन्नई से बी.टेक किया और नौकरी की तलाश में हैदराबाद में रह रहा था. नौकरी ना होने से यशवंत अपनी मां से पैसा मांगता था. बेरोजगारी और आर्थिक तंगी से परेशान आरोपी अक्सर अपनी मां से लड़ाई-झगड़ा करता था.

पुलिस ने यह भी बताया कि वैसे आरोपी की मां उसे हर महीने पैसे भेजती थी, जिसमें उसके मकान का किराया 10,000 रुपये भी शामिल था. पुलिस सूत्रों के अनुसार, यशवंत ने हाल ही में अपनी मां को फोन करके 3,000 रुपये की और डिमांड की, जो उन्होंने भेज दिए. उसके बाद में, उसने 10,000 रुपये और मांगे, जिसे देने से उन्होंने इंकार कर दिया. इनकार से नाराज होकर, यशवंत रविवार सुबह बिना किसी को बताए हैदराबाद से प्रोड्डातुर पहुंचा और मां से बहस करने लगा.

कथित तौर पर, झगड़े के दौरान, यशवंत ने अपनी मां पर चाकू से हमला किया और अपने पिता विजयभास्कर को धक्का देकर बेडरूम से बाहर निकाल दिया. लक्ष्मी देवी की मौके पर ही मौत हो गई. बताया जा रहा है कि आरोपी उनके शव को घसीटकर बरामदे में ले गया और फिर घर पर बैठकर टीवी देखने लगा. लक्ष्मी देवी की चीखें सुनकर पड़ोसी घबरा गए और उन्होंने पुलिस को सूचना दी. प्रोड्डातुर की पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी को गिरफ्तार किया. सीआई वेणुगोपाल ने पुष्टि की कि मामला दर्ज कर लिया गया है और आगे की जांच जारी है.

JOBLESS MAN KILLS MOTHERANDHRA PRADESH KADAPA DISTRICTबेटे ने मां को मार डालाआंध्र प्रदेशPRODDUTURU SON KILLS MOTHER

