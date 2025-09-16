ETV Bharat / bharat

आंध्र प्रदेश शराब घोटाला: SIT का खुलासा, YSRCP उम्मीदवारों को उपलब्ध कराया गया काला धन

आंध्र प्रदेश में शराब घोटाला मामले में एसआईटी ने खुलासा किया है कि चुनाव से छह महीने पहले कुल 200-250 करोड़ रुपये बांटे गए थे.

Andhra Pradesh Liquor scam chevireddy facilitates black money to YSRCP Candidates in Elections SIT
वाईएसआरसीपी नेता चेविरेड्डी भास्कर रेड्डी (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 16, 2025 at 1:51 PM IST

अमरावती: आंध्र प्रदेश में शराब घोटाले से हुई काली कमाई का एक हिस्सा वाईएसआरसीपी ने पिछले आम चुनावों में वोट खरीदने में कथित तौर पर खर्च किया था. शराब घोटाले की जांच कर रही एसआईटी ने यह खुलासा किया है. एसआईटी के मुताबिक, वाईएसआरसीपी नेता चेविरेड्डी भास्कर रेड्डी ने यह पैसा पार्टी उम्मीदवारों को हस्तांतरित किया था. चेविरेड्डी के आदेश पर उनके करीबी बालाजी कुमार यादव और निजी सहायक नवीन कृष्ण ने हैदराबाद और ताड़ेपल्ली के विभिन्न ठिकानों से यह पैसा इकट्ठा किया और इसे तिरुपति, पोडिली, ओंगोल और कावली जैसे निर्वाचन क्षेत्रों में पहुंचाया.

जांच में एसआईटी को यह भी पता चला है कि चुनाव से छह महीने पहले, 8-9 करोड़ रुपये की किश्तों में कुल 200-250 करोड़ रुपये बांटे गए थे.

एसआईटी ने सोमवार को 69 पृष्ठों का दूसरा पूरक आरोपपत्र दाखिल किया, जिसमें चेविरेड्डी भास्कर रेड्डी, सीएच वेंकटेश नायडू, बालाजी कुमार यादव और नवीन कृष्ण को उनकी संलिप्तता के लिए आरोपी बनाया गया है. एसआईटी ने कॉल डेटा रिकॉर्ड और फोरेंसिक रिपोर्ट सहित प्रमुख साक्ष्य अदालत में जमा कर दिए गए हैं.

शेल कंपनियों के जरिये काली कमाई को छिपाने का आरोप
पूरक आरोपपत्र के मुताबिक, 2019 में वाईएसआरसीपी के सत्ता में आने के बाद, चेविरेड्डी भास्कर रेड्डी ने अपनी पत्नी चेविरेड्डी लक्ष्मी कांतम्मा, बेटों मोहित रेड्डी और हर्षित रेड्डी, और परिवार के अन्य सदस्यों के नाम पर 12 कंपनियां बनाईं. उन्होंने कल्याण वेंकटेश्वर स्वामी इंफ्रा और सीएमआर इंफ्रा के नाम से शेल कंपनियां बनाईं और बड़ी मात्रा में अचल संपत्ति, कृषि भूमि और भूखंड खरीदे. पंजीकरण मूल्य बाजार मूल्य से काफी कम था, और कुछ संपत्तियां चेविरेड्डी के नाम पर हैं. जबकि कुछ जमीनें अरबिंदो फार्मा सहित कई कंपनियों को भी बेची गईं.

एसआईटी ने कहा कि कल्याण वेंकटेश्वर स्वामी इन्फ्रा के खाते में अक्टूबर 2022 तक भारी मात्रा में धनराशि जमा की गई. इस कंपनी के जरिये कई ऋण दिए गए और चुकाए गए, जिससे संदेह पैदा हुआ. चेविरेड्डी भास्कर रेड्डी ने तंजानिया में एक लौह अयस्क कारखाना स्थापित करने का भी प्रयास किया, और अपने बेटे मोहित के साथ तंजानिया और जिम्बाब्वे की कई यात्राएं कीं.

सिम कार्ड और गुप्त ऑपरेशन
एसआईटी के मुताबिक, शराब घोटाले के प्रमुख आरोपियों, जिनमें राज केसिरेड्डी, डी. वासुदेव रेड्डी, डी. सत्य प्रसाद, सज्जला श्रीधर रेड्डी, बुनेटी चाणक्य और अन्य शामिल हैं, ने अपने लेन-देन छिपाने के लिए नकली दस्तावेजों के साथ दूसरों के नाम पर सिम कार्ड का इस्तेमाल किया.

रामिरेड्डी प्रतापकुमार रेड्डी की भूमिका संदिग्ध
एसआईटी ने कहा है कि शराब घोटाले से हुई काली कमाई के पैसे ठिकाने लगाने के दौरान, कावली निर्वाचन क्षेत्र के वाईएसआरसीपी प्रभारी रामिरेड्डी प्रतापकुमार रेड्डी ने चेविरेड्डी के आदमियों से लगातार संपर्क किया. उन्होंने 11 मार्च, 2024 को बालाजी यादव को कई बार फोन करके पैसे सौंपने की प्रक्रिया में समन्वय स्थापित किया. प्रतापकुमार रेड्डी ने वाईएसआरसीपी के प्रमुख जगन के ओएसडी कृष्णमोहन रेड्डी और अन्य आरोपियों के साथ भी संपर्क किया.

चेविरेड्डी मुख्य लाभार्थी
एसआईटी के मुताबिक, चेविरेड्डी भास्कर रेड्डी शराब घोटाले के मुख्य लाभार्थियों में से एक हैं. चुनाव से छह महीने पहले उनके पास करोड़ों रुपये पहुंचे. उन्होंने इस पैसे का एक हिस्सा वाईएसआरसीपी उम्मीदवारों को वोट खरीदने के लिए उपलब्ध कराया. वाहनों, जिनमें चेविरेड्डी मोहित रेड्डी को आवंटित एक वाहन भी शामिल है, का इस्तेमाल पैसे ले जाने के लिए किया गया और इस ऑपरेशन को छिपाने के लिए लॉगबुक नष्ट कर दी गईं.

ठिकाने और कंपनी की साझेदारियां
ताडेपल्ली पैलेस के पास लैंडमार्क अपार्टमेंट्स के फ्लैट नंबर 312 में शराब की रिश्वत की रकम रखने के लिए एक अड्डा बनाया गया था, जिसका प्रबंधन प्रणय प्रकाश द्वारा किया जाता था. निर्देशानुसार पैसा संबंधित व्यक्तियों को सौंप दिया जाता था. एसआईटी दिसंबर 2021 में गठित भीम स्पेसेस एलएलपी की भी जांच कर रही है, जिसके निदेशक चेविरेड्डी मोहित रेड्डी, सज्जला भार्गव रेड्डी और चंद्रपति प्रद्युम्न (जो विदेश भाग गए) थे.

अन्य संदिग्ध लेन-देन
एसआईटी के मुताबिक, बालाजी कुमार यादव के पिता, मरिबोयिना कुल्लयप्पा ने सीमित वित्तीय साधनों के बावजूद, 2023-24 में जमीनें और प्लॉट खरीदे. जांचकर्ताओं का मानना ​​है कि ये खरीद शराब की रिश्वत की रकम से की गई थीं. आरोपपत्र में चेविरेड्डी भास्कर रेड्डी, उनके सहयोगियों और वाईएसआरसीपी के अन्य पदाधिकारियों की चुनावों को प्रभावित करने के लिए शराब घोटाले के धन को जमा करने और वितरित करने में संलिप्तता का आरोप लगाया गया है.

