आंध्र प्रदेश शराब घोटाला: SIT का खुलासा, YSRCP उम्मीदवारों को उपलब्ध कराया गया काला धन

अमरावती: आंध्र प्रदेश में शराब घोटाले से हुई काली कमाई का एक हिस्सा वाईएसआरसीपी ने पिछले आम चुनावों में वोट खरीदने में कथित तौर पर खर्च किया था. शराब घोटाले की जांच कर रही एसआईटी ने यह खुलासा किया है. एसआईटी के मुताबिक, वाईएसआरसीपी नेता चेविरेड्डी भास्कर रेड्डी ने यह पैसा पार्टी उम्मीदवारों को हस्तांतरित किया था. चेविरेड्डी के आदेश पर उनके करीबी बालाजी कुमार यादव और निजी सहायक नवीन कृष्ण ने हैदराबाद और ताड़ेपल्ली के विभिन्न ठिकानों से यह पैसा इकट्ठा किया और इसे तिरुपति, पोडिली, ओंगोल और कावली जैसे निर्वाचन क्षेत्रों में पहुंचाया.

जांच में एसआईटी को यह भी पता चला है कि चुनाव से छह महीने पहले, 8-9 करोड़ रुपये की किश्तों में कुल 200-250 करोड़ रुपये बांटे गए थे.

एसआईटी ने सोमवार को 69 पृष्ठों का दूसरा पूरक आरोपपत्र दाखिल किया, जिसमें चेविरेड्डी भास्कर रेड्डी, सीएच वेंकटेश नायडू, बालाजी कुमार यादव और नवीन कृष्ण को उनकी संलिप्तता के लिए आरोपी बनाया गया है. एसआईटी ने कॉल डेटा रिकॉर्ड और फोरेंसिक रिपोर्ट सहित प्रमुख साक्ष्य अदालत में जमा कर दिए गए हैं.

शेल कंपनियों के जरिये काली कमाई को छिपाने का आरोप

पूरक आरोपपत्र के मुताबिक, 2019 में वाईएसआरसीपी के सत्ता में आने के बाद, चेविरेड्डी भास्कर रेड्डी ने अपनी पत्नी चेविरेड्डी लक्ष्मी कांतम्मा, बेटों मोहित रेड्डी और हर्षित रेड्डी, और परिवार के अन्य सदस्यों के नाम पर 12 कंपनियां बनाईं. उन्होंने कल्याण वेंकटेश्वर स्वामी इंफ्रा और सीएमआर इंफ्रा के नाम से शेल कंपनियां बनाईं और बड़ी मात्रा में अचल संपत्ति, कृषि भूमि और भूखंड खरीदे. पंजीकरण मूल्य बाजार मूल्य से काफी कम था, और कुछ संपत्तियां चेविरेड्डी के नाम पर हैं. जबकि कुछ जमीनें अरबिंदो फार्मा सहित कई कंपनियों को भी बेची गईं.

एसआईटी ने कहा कि कल्याण वेंकटेश्वर स्वामी इन्फ्रा के खाते में अक्टूबर 2022 तक भारी मात्रा में धनराशि जमा की गई. इस कंपनी के जरिये कई ऋण दिए गए और चुकाए गए, जिससे संदेह पैदा हुआ. चेविरेड्डी भास्कर रेड्डी ने तंजानिया में एक लौह अयस्क कारखाना स्थापित करने का भी प्रयास किया, और अपने बेटे मोहित के साथ तंजानिया और जिम्बाब्वे की कई यात्राएं कीं.

सिम कार्ड और गुप्त ऑपरेशन

एसआईटी के मुताबिक, शराब घोटाले के प्रमुख आरोपियों, जिनमें राज केसिरेड्डी, डी. वासुदेव रेड्डी, डी. सत्य प्रसाद, सज्जला श्रीधर रेड्डी, बुनेटी चाणक्य और अन्य शामिल हैं, ने अपने लेन-देन छिपाने के लिए नकली दस्तावेजों के साथ दूसरों के नाम पर सिम कार्ड का इस्तेमाल किया.