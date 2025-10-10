ETV Bharat / bharat

चंद्रबाबू नायडू को एक घंटे में जान से मारने की धमकी! पुलिस ने किया गिरफ्तार

गुंटूर: आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू को गुंटूर जिले में जान से मारने की धमकी दी गयी है. एक व्यक्ति ने कथित तौर पर मुख्यमंत्री को फोन पर एक घंटे के भीतर जान से मारने की धमकी दी, जिसके बाद प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मच गया. पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए मंगलगिरी के रत्नालाचेरुवु इलाके से इसुनुरी वेंकट नागेश्वर राव (45) नामक व्यक्ति को गुरुवार दोपहर गिरफ्तार कर लिया. उससे पूछताछ की जा रही है.

क्या दी धमकीः

पुलिस सूत्रों के अनुसार, राव ने डायल 100 पर कॉल करके दावा किया था कि वह एक घंटे के भीतर धमकी को अंजाम देगा. कॉल को तुरंत डीजीपी कार्यालय से गुंटूर जिला एसपी नियंत्रण कक्ष तक पहुंचाया गया. जिसके बाद पुलिस ने तुरंत कार्रवाई शुरु की. फोन के मोबाइल टावर लोकेशन के आधार पर, मंगलगिरी ग्रामीण पुलिस को सूचित किया गया. वे तुरंत मौके पर पहुंचे और राव को हिरासत में ले लिया.

अबतक की जांच में क्या पता चलाः

प्रारंभिक जांच में पता चला है कि कॉल के समय राव नशे में थे. पूछताछ के दौरान, उन्होंने कथित तौर पर बताया कि उसने अपनी एक किडनी 30 लाख में बेची थी, लेकिन बिचौलियों ने उसे केवल 4 लाख का भुगतान करके धोखा दिया. उन्होंने वाईएसआरसीपी के कुछ पूर्व मंत्रियों और प्रमुख राजनीतिक नेताओं के नाम भी लिए और वित्तीय विवाद में उनकी संलिप्तता का आरोप लगाया. पुलिस उसके इन दावों की पुष्टि कर रही है.