ETV Bharat / bharat

चंद्रबाबू नायडू को एक घंटे में जान से मारने की धमकी! पुलिस ने किया गिरफ्तार

पुलिस इस बात पर विचार कर रही है कि क्या आतंकवाद निरोधक अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत अतिरिक्त कानूनी कार्रवाई की आवश्यकता है.

N Chandrababu Naidu receives death threat
मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू. (फाइल फोटो) (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 10, 2025 at 1:59 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

गुंटूर: आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू को गुंटूर जिले में जान से मारने की धमकी दी गयी है. एक व्यक्ति ने कथित तौर पर मुख्यमंत्री को फोन पर एक घंटे के भीतर जान से मारने की धमकी दी, जिसके बाद प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मच गया. पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए मंगलगिरी के रत्नालाचेरुवु इलाके से इसुनुरी वेंकट नागेश्वर राव (45) नामक व्यक्ति को गुरुवार दोपहर गिरफ्तार कर लिया. उससे पूछताछ की जा रही है.

क्या दी धमकीः

पुलिस सूत्रों के अनुसार, राव ने डायल 100 पर कॉल करके दावा किया था कि वह एक घंटे के भीतर धमकी को अंजाम देगा. कॉल को तुरंत डीजीपी कार्यालय से गुंटूर जिला एसपी नियंत्रण कक्ष तक पहुंचाया गया. जिसके बाद पुलिस ने तुरंत कार्रवाई शुरु की. फोन के मोबाइल टावर लोकेशन के आधार पर, मंगलगिरी ग्रामीण पुलिस को सूचित किया गया. वे तुरंत मौके पर पहुंचे और राव को हिरासत में ले लिया.

अबतक की जांच में क्या पता चलाः

प्रारंभिक जांच में पता चला है कि कॉल के समय राव नशे में थे. पूछताछ के दौरान, उन्होंने कथित तौर पर बताया कि उसने अपनी एक किडनी 30 लाख में बेची थी, लेकिन बिचौलियों ने उसे केवल 4 लाख का भुगतान करके धोखा दिया. उन्होंने वाईएसआरसीपी के कुछ पूर्व मंत्रियों और प्रमुख राजनीतिक नेताओं के नाम भी लिए और वित्तीय विवाद में उनकी संलिप्तता का आरोप लगाया. पुलिस उसके इन दावों की पुष्टि कर रही है.

क्या कहते हैं अधिकारीः

अधिकारियों ने कहा कि मुख्यमंत्री को किसी भी तरह के तत्काल खतरे का कोई संकेत नहीं है. राव की मानसिक स्थिति और शराब का नशा इस घटना के लिए ज़िम्मेदार प्रतीत होते हैं. पुलिस इस बात पर गंभीरता से विचार कर रही है कि क्या आतंकवाद निरोधक अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत अतिरिक्त कानूनी कार्रवाई की आवश्यकता है.

अधिकारियों ने जनता से किसी भी संदिग्ध कॉल या धमकी की तुरंत सूचना देने का आग्रह किया है ताकि समय पर निवारक कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके, जिससे जन सुरक्षा बनाए रखने में सतर्कता के महत्व पर बल मिलता है.

इसे भी पढ़ेंः

For All Latest Updates

TAGGED:

N CHANDRABABU NAIDUचंद्रबाबू नायडू को धमकीचंद्रबाबू को धमकी गिरफ्तारANDHRA PRADESH CHIEF MINISTERCHANDRABABU NAIDU DEATH THREAT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

इजराइल में अपनी सेना भेज रहा है अमेरिका, जानें क्यों

बिहार चुनाव: इन 12 पहचान पत्रों से भी वोट डाल सकेंगे मतदाता, ECI ने जारी की लिस्ट

सलमान खान के को-एक्टर वरिंदर घुमन के निधन पर बवाल, करीबी दोस्त ने पंजाबी कलाकार की मौत पर उठाए सवाल, की जांच की मांग

महिला विश्व कप 2025 में भारत की पहली हार, रोमांचक मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका ने 3 विकेट से दी मात

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.