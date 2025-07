ETV Bharat / bharat

गरीब पिता ने कभी धैर्य नहीं खोया, एक बेटा बना ISRO वैज्ञानिक और दूसरा ONGC इंजीनियर - FATHER DID EVERYTHING FOR HIS SONS

By ETV Bharat Hindi Team Published : July 3, 2025 at 1:51 PM IST 4 Min Read

कनागनपल्ली: आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले के कनागनपल्ली गांव के एक शख्स ने अपने दो बच्चों को बेहतर जिंदगी देने के लिए रात दिन मेहनत मशक्कत की. आज उनका सपना साकार होता दिख रहा है. हम बात कर रहे हैं ऑटो ड्राइवर नागभूषणम की, जिन्होंने अपने दोनों बेटों को अच्छी शिक्षा दी और उन्हें उनके असल मुकाम तक पहुंचाया. बंजर खेतों से लेकर शानदार भविष्य तक

नागभूषणम शुरू में माल परिवहन चालक थे. बाद में ऑटो चालक बन गए. कहा जाए तो उन्होंने अपने बेटों को जीवन से कहीं ज्यादा दिया, उन्होंने उन्हें पंख दिए. नागभूषणम और उनकी पत्नी उमादेवी, कनगनपल्ली गांव के निवासी हैं. उनके पास बहुत कम जमीन और कम साधन थे. नागभूषणम ने अपनी मेहनत से बच्चों को अच्छी जिंदगी दी (ETV Bharat) उनके चार एकड़ के खेत में कोई फसल नहीं होती थी, लेकिन उनके दोनों बेटे नागप्रदीप और नागासाई के लिए उनकी ख्वाहिशें आसमान से भी ऊंची थीं. उन्होंने अपने बच्चों की किस्मत नहीं लिखी, बल्कि अपनी इच्छाशक्ति से इसे फिर से लिखा. पसीने, त्याग और मौन पीड़ा के जरिए उन्होंने सुनिश्चित किया कि उनके बच्चे उन ऊंचाइयों तक पहुंचें, जो वे कभी नहीं पहुंच पाए. आज, उनका एक बेटा इसरो में वैज्ञानिक है, और दूसरा ओएनजीसी में इंजीनियर है. दोनों बेटे पिता की सोच और उनकी मेहनत की मिसाल बनकर दुनिया के सामने गर्व के साथ खड़े हैं. नागभूषणम को मालूम था कि, अच्छा जीवन जीने के लिए शिक्षा के अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं है. उन्होंने अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए अपनी खुशी का त्याग कर दिया. उन्होंने 25 किलोमीटर दूर धर्मवरम में एक निजी स्कूल में अपने दोनों बच्चों का एडमिशन करवाया. हॉस्टल की फीस देने में असमर्थ होने के कारण उन्होंने उन्हें दिन के छात्रों के रूप में भर्ती कराया, और रोजाना आने-जाने की जिम्मेदारी उठाई. बच्चों को रोजाना स्कूल से घर लाने ले जाने के लिए उन्होंने अपनी ट्रांसपोर्ट वैन बेच दी और एक ऑटो रिक्शा खरीद लिया. 12 साल तक, हर दिन वे अपने बेटों को सुबह स्कूल ले जाते, दिन भर काम करते और रात को घर लाते. रोजाना का यह त्याग उनकी सफलता की नींव बन गया.

नागप्रदीप: अनंतपुर से इसरो तक

अपने पिता की लगन से प्रेरित होकर, नागप्रदीप ने पढ़ाई में बेहतरीन प्रदर्शन किया. EAMCET में अच्छी रैंक हासिल करने के बाद, उन्होंने 2020 में JNTU अनंतपुर से B.Tech की पढ़ाई पूरी की. बाद में उन्हें M.Tech के लिए प्रतिष्ठित भारतीय विज्ञान संस्थान (IISc), बेंगलुरु में प्रवेश मिला. उनकी प्रतिभा ने उन्हें पिछले सितंबर में इटली, फ्रांस, पेरिस और रोम में शोध पत्र प्रस्तुत करने के लिए विदेश ले गया. M.Tech के बाद, उन्हें BARC, ISRO और सेंट्रल इंटेलिजेंस ब्यूरो जैसे प्रतिष्ठित संगठनों से नौकरी के ऑफर मिले. अपने बचपन के सपने को पूरा करते हुए, उन्होंने इस साल फरवरी में ISRO श्रीहरिकोटा में वैज्ञानिक के रूप में काम करना शुरू किया. नागासाई: सिविल सेवा का सपना देखने वाले ONGC इंजीनियर

उनके छोटे भाई नागासाई ने भी अपने पिता के सपने को साकार करने के लिए काफी मन लगाकर पढाई की.एसवी यूनिवर्सिटी से बी.टेक करने के बाद, उन्होंने पहले एनटीपीसी में काम किया और बाद में आईओसीएल और ओएनजीसी से उन्हें ऑफर मिला. नागासाई ने ONGC को चुना. वे वर्तमान में राजमुंदरी में तैनात हैं. दो सप्ताह की नौकरी और दो सप्ताह की छुट्टी के साथ, वे अब सिविल सेवाओं की तैयारी कर रहे हैं. उनकी मां का सपना है कि, उनका दूसरा बेटा नागासाई एसपी बने. पिता ने कभी धैर्य नहीं खोया, मेहनत किया और आज परिणाम सामने है...

नागभूषणम की कहानी सिर्फ गरीबी और कठिनाई के बारे में नहीं है. यह दूरदर्शिता, त्याग और बदलाव के बारे में है. यह इस बात का सबूत है कि दृढ़ निश्चयी माता-पिता संघर्ष की नींव पर सफलता के महल बना सकते हैं. ऑटो से लेकर इसरो और ओएनजीसी तक, यह सिर्फ दो भाइयों की यात्रा नहीं है, बल्कि एक पिता की कहानी है जो अपने दोनों बच्चों के लिए ब्रह्मा बन गए. ये भी पढ़ें: 'गांव की गलियों से राष्ट्रपति भवन तक' : किसान की बेटी को राष्ट्रपति मुर्मु ने किया सम्मानित