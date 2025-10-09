ETV Bharat / bharat

अराकू कॉफी ग्लोबल हुई: आदिवासी किसानों को पहचान देते हुए 'चेंजमेकर ऑफ़ द ईयर-2025' पुरस्कार जीता

अराकू कॉफी ( प्रतीकात्मक फोटो-ETV Bharat )

By ETV Bharat Hindi Team Published : October 9, 2025 at 5:22 PM IST 3 Min Read

विशाखापत्तनम: मान्यम क्षेत्र का गौरव 'अराकू कॉफी' को 'वर्ष 2025 का परिवर्तनकर्ता' के रूप में राष्ट्रीय मान्यता मिली है. गिरिजन सहकारी निगम (GCC) की प्रबंध निदेशक कल्पना कुमारी, जो इस उपलब्धि के पीछे महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं, ने इस सफलता का श्रेय अधिकारियों की वर्षों की कड़ी मेहनत, योजना और दृढ़ता को दिया है. कॉफी, शहद, हल्दी, इमली, साबुन, शर्बत, नन्नारी... शायद ही कोई ऐसा उत्पाद हो जो मान्यम में न बनता हो. फिर भी, पहले इन उत्पादों का मूल्यांकन कम करके आंका जाता था और बिचौलियों द्वारा आदिवासियों का शोषण करने के कारण इन्हें कम दामों पर बेचा जाता था. 1956 में जीसीसी के अस्तित्व में आने के बाद, हालात बदलने लगे. उन्होंने कहा, "हाल के वर्षों में हमने मान्यम उत्पादों के उत्पादन और बिक्री में महत्वपूर्ण सुधार देखा है, जिससे आदिवासियों की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है." कल्पना कुमारी, जीसीसी की एमडी (ETV Bharat) अपनी यात्रा साझा करते हुए, मूल रूप से दिल्ली की रहने वाली कुमारी ने कहा, "इंजीनियरिंग पूरी करने के बाद, मैंने अपने चौथे प्रयास में आईएएस अधिकारी बनने से पहले एक निजी बैंक में प्रोबेशनरी अधिकारी के रूप में कुछ समय तक काम किया. मेरे पति, मयूर अशोक, भी एक आईएएस अधिकारी हैं और वर्तमान में विशाखापत्तनम जिले के संयुक्त कलेक्टर के रूप में कार्यरत हैं. हमने अपने बड़ों की सहमति से प्रेम विवाह किया था. हम दोनों 2018 बैच के हैं.” कॉफी खरीद और विपणन सुधार

जीसीसी के प्रबंध निदेशक का कार्यभार संभालने के बाद से कुमारी ने पूरे वर्ष एक ही मूल्य बनाए रखने के बजाय विभिन्न प्रकार की कॉफी के लिए गतिशील मूल्य निर्धारण लागू किया है.