अराकू कॉफी ग्लोबल हुई: आदिवासी किसानों को पहचान देते हुए 'चेंजमेकर ऑफ़ द ईयर-2025' पुरस्कार जीता
जीसीसी ने विदेशों में जनजातीय उत्पादों को बेचने तथा पूरे भारत में खुदरा शोरूम स्थापित करने ट्राइफेड के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं.
Published : October 9, 2025 at 5:22 PM IST
विशाखापत्तनम: मान्यम क्षेत्र का गौरव 'अराकू कॉफी' को 'वर्ष 2025 का परिवर्तनकर्ता' के रूप में राष्ट्रीय मान्यता मिली है. गिरिजन सहकारी निगम (GCC) की प्रबंध निदेशक कल्पना कुमारी, जो इस उपलब्धि के पीछे महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं, ने इस सफलता का श्रेय अधिकारियों की वर्षों की कड़ी मेहनत, योजना और दृढ़ता को दिया है.
कॉफी, शहद, हल्दी, इमली, साबुन, शर्बत, नन्नारी... शायद ही कोई ऐसा उत्पाद हो जो मान्यम में न बनता हो. फिर भी, पहले इन उत्पादों का मूल्यांकन कम करके आंका जाता था और बिचौलियों द्वारा आदिवासियों का शोषण करने के कारण इन्हें कम दामों पर बेचा जाता था. 1956 में जीसीसी के अस्तित्व में आने के बाद, हालात बदलने लगे.
उन्होंने कहा, "हाल के वर्षों में हमने मान्यम उत्पादों के उत्पादन और बिक्री में महत्वपूर्ण सुधार देखा है, जिससे आदिवासियों की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है."
अपनी यात्रा साझा करते हुए, मूल रूप से दिल्ली की रहने वाली कुमारी ने कहा, "इंजीनियरिंग पूरी करने के बाद, मैंने अपने चौथे प्रयास में आईएएस अधिकारी बनने से पहले एक निजी बैंक में प्रोबेशनरी अधिकारी के रूप में कुछ समय तक काम किया.
मेरे पति, मयूर अशोक, भी एक आईएएस अधिकारी हैं और वर्तमान में विशाखापत्तनम जिले के संयुक्त कलेक्टर के रूप में कार्यरत हैं. हमने अपने बड़ों की सहमति से प्रेम विवाह किया था. हम दोनों 2018 बैच के हैं.”
कॉफी खरीद और विपणन सुधार
जीसीसी के प्रबंध निदेशक का कार्यभार संभालने के बाद से कुमारी ने पूरे वर्ष एक ही मूल्य बनाए रखने के बजाय विभिन्न प्रकार की कॉफी के लिए गतिशील मूल्य निर्धारण लागू किया है.
उन्होंने कहा कि इसका उद्देश्य आदिवासी किसानों को दलालों और निजी व्यापारियों के शोषण से बचाना है, जो नकद अग्रिम राशि देकर पूरी उपज पर अपना हक जताते थे.
“जब भी किसान अपनी उपज जीसीसी में लेकर आए, हमने यह सुनिश्चित किया कि उन्हें खरीद मूल्य में वृद्धि मिले, यहां तक कि सीजन के बीच में भी."
उन्होंने बताया, "शुरू में यह चुनौतीपूर्ण था, लेकिन हमने इस प्रक्रिया को सफलतापूर्वक प्रबंधित किया और साथ ही अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप ब्रांडिंग, मार्केटिंग और उत्पाद पैकेजिंग का भी ध्यान रखा."
पिछले वर्ष केंद्र सरकार की योजनाओं के तहत 135 वन धन विकास केंद्र स्थापित किए गए. अराकू कॉफी पहले ही महाद्वीपों को पार कर चुकी है, और मान्यम से पहली जैविक कॉफी फसल इस वर्ष के शुरू में उपलब्ध हुई. उन्होंने कहा कि अंतर-फसल के रूप में काली मिर्च की खेती आदिवासी किसानों को अतिरिक्त आय प्रदान कर रही है.
वैश्विक पहुंच, भविष्य की योजनाएं
जीसीसी ने आंध्र प्रदेश के भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ लिमिटेड (TRIFED) के साथ साझेदारी में विदेशों में जनजातीय उत्पादों को बेचने और पूरे भारत में खुदरा शोरूम स्थापित करने के लिए समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं.
टाटा अराकू कॉफ़ी की ब्रांडिंग और मार्केटिंग के लिए भी आगे आया है. ऑनलाइन बिक्री बढ़ाने के प्रयास जारी हैं, जबकि जैविक कॉफ़ी की खेती वर्तमान में 6,000 एकड़ से ज़्यादा क्षेत्र में फैली हुई है, जिसे अगले साल 10,000 एकड़ तक बढ़ाने की योजना है.
कुमारी ने कहा, "यह सम्मान सिर्फ मेरे लिए नहीं है, बल्कि उन सभी अधिकारियों और फील्ड स्टाफ के लिए है, जिन्होंने मान्यम उत्पादों को विश्व मंच पर लाने के लिए अथक परिश्रम किया है."
