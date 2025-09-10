ETV Bharat / bharat

नेपाल में फंसे राज्य के सैकड़ों लोगों को वापस लाने आंध्र प्रदेश और तेलंगाना ने शुरू की हेल्पलाइन

अमरावती/हैदराबाद: नेपाल में चल रही अशांति की वजह से वहां पर फंसे आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के सैकड़ों नागरिकों को वापस लाने के लिए दोनों ही सरकारों ने प्रयास शुरू कर दिए हैं. इसी क्र में दोनों ही राज्यों में आपातकालीन हेल्पलाइन शुरू की गई है.

आंध्र प्रदेश के मंत्री नारा लोकेश ने नेपाल में फंसे लोगों को राज्य में वापस लाने के लिए सचिवालय स्थित आरटीजीएस के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की. अधिकारियों ने लोकेश को नेपाल में फंसे तेलुगु लोगों के बारे में जानकारी दी.

मंत्री ने वीडियो कॉल के जरिए कई पीड़ितों से भी बात की और उन्हें अपनी स्थिति बताई. मंत्री ने आंध्र प्रदेश भवन के आयुक्त अर्जा श्रीकांत, कार्तिकेय मिश्रा, मुकेश कुमार मीना, कोना शशिधर, अजय जैन, हिमांशु शुक्ला और जयलक्ष्मी सहित राज्य के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की.

अधिकारियों ने मंत्री को बताया कि प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, लगभग 240 तेलुगु लोग नेपाल में फंसे हुए हैं. इस दौरान बताया गया कि पशुपति नगर में 55 व सिमिलकोट में 12 लोगों के अलावा अन्य क्षेत्रों में 184 लोग फंसे हुए हैं.

मंत्री लोकेश ने काठमांडू से विशाखापत्तनम तक विशेष उड़ान की व्यवस्था करने और उन्हें राज्य वापस लाने का निर्देश दिया. फलस्वरूप काठमांडू से विशाखापत्तनम के लिए एक विशेष उड़ान संचालित की गई. अधिकारियों को प्रभावितों को तत्काल राहत प्रदान करने के निर्देश दिए गए हैं. साथ ही, यह भी स्पष्ट किया गया है कि पीड़ितों की कुशलक्षेम हर दो घंटे में बताई जाए.

उन्होंने यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाने के निर्देश दिए कि आंध्र प्रदेश के निवासी जल्द से जल्द राज्य में पहुंचें. राज्य के अधिकारियों ने मंत्री को बताया कि वे विदेश मंत्रालय के अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में हैं.

मंत्री नारा ने वीडियो कॉल पर तेलुगु लोगों से बातचीत की. दूसरी ओर, मंत्री ने नेपाल में फंसे कई तेलुगु लोगों से वीडियो कॉल पर बात की. महिला सूर्यप्रभा और रोजा रानी ने मंत्री को स्थिति से अवगत कराया.

सूर्यप्रभा ने बताया कि वे मुक्तिनाथ मंदिर दर्शन करने गए थे और फंस गए. लोकेश ने उन्हें होटल के कमरे से बाहर न निकलने की सलाह दी और कहा कि अधिकारी हर दो घंटे में उनसे संपर्क करेंगे. मंत्री ने मंगलागिरी के माचरला हेमसुंदर राव और दामरला नागलक्ष्मी से भी बात की. पीड़ितों ने बताया कि प्रदर्शनकारियों ने मंगलवार को उस बस पर हमला किया जिसमें वे यात्रा कर रहे थे.