नेपाल में फंसे राज्य के सैकड़ों लोगों को वापस लाने आंध्र प्रदेश और तेलंगाना ने शुरू की हेल्पलाइन

नेपाल में चल रहे बवाल की वजह से आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के सैकड़ों लोग फंसे हुए हैं. दोनों राज्यों ने हेल्पलाइन शुरू की है.

Crowd gathered during violence in Nepal
नेपाल में हिंसा के दौरान जुटी भीड़ (ANI)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 10, 2025 at 2:08 PM IST

5 Min Read
अमरावती/हैदराबाद: नेपाल में चल रही अशांति की वजह से वहां पर फंसे आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के सैकड़ों नागरिकों को वापस लाने के लिए दोनों ही सरकारों ने प्रयास शुरू कर दिए हैं. इसी क्र में दोनों ही राज्यों में आपातकालीन हेल्पलाइन शुरू की गई है.

आंध्र प्रदेश के मंत्री नारा लोकेश ने नेपाल में फंसे लोगों को राज्य में वापस लाने के लिए सचिवालय स्थित आरटीजीएस के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की. अधिकारियों ने लोकेश को नेपाल में फंसे तेलुगु लोगों के बारे में जानकारी दी.

मंत्री ने वीडियो कॉल के जरिए कई पीड़ितों से भी बात की और उन्हें अपनी स्थिति बताई. मंत्री ने आंध्र प्रदेश भवन के आयुक्त अर्जा श्रीकांत, कार्तिकेय मिश्रा, मुकेश कुमार मीना, कोना शशिधर, अजय जैन, हिमांशु शुक्ला और जयलक्ष्मी सहित राज्य के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की.

अधिकारियों ने मंत्री को बताया कि प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, लगभग 240 तेलुगु लोग नेपाल में फंसे हुए हैं. इस दौरान बताया गया कि पशुपति नगर में 55 व सिमिलकोट में 12 लोगों के अलावा अन्य क्षेत्रों में 184 लोग फंसे हुए हैं.

मंत्री लोकेश ने काठमांडू से विशाखापत्तनम तक विशेष उड़ान की व्यवस्था करने और उन्हें राज्य वापस लाने का निर्देश दिया. फलस्वरूप काठमांडू से विशाखापत्तनम के लिए एक विशेष उड़ान संचालित की गई. अधिकारियों को प्रभावितों को तत्काल राहत प्रदान करने के निर्देश दिए गए हैं. साथ ही, यह भी स्पष्ट किया गया है कि पीड़ितों की कुशलक्षेम हर दो घंटे में बताई जाए.

उन्होंने यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाने के निर्देश दिए कि आंध्र प्रदेश के निवासी जल्द से जल्द राज्य में पहुंचें. राज्य के अधिकारियों ने मंत्री को बताया कि वे विदेश मंत्रालय के अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में हैं.

मंत्री नारा ने वीडियो कॉल पर तेलुगु लोगों से बातचीत की. दूसरी ओर, मंत्री ने नेपाल में फंसे कई तेलुगु लोगों से वीडियो कॉल पर बात की. महिला सूर्यप्रभा और रोजा रानी ने मंत्री को स्थिति से अवगत कराया.

सूर्यप्रभा ने बताया कि वे मुक्तिनाथ मंदिर दर्शन करने गए थे और फंस गए. लोकेश ने उन्हें होटल के कमरे से बाहर न निकलने की सलाह दी और कहा कि अधिकारी हर दो घंटे में उनसे संपर्क करेंगे. मंत्री ने मंगलागिरी के माचरला हेमसुंदर राव और दामरला नागलक्ष्मी से भी बात की. पीड़ितों ने बताया कि प्रदर्शनकारियों ने मंगलवार को उस बस पर हमला किया जिसमें वे यात्रा कर रहे थे.

मंगलागिरी के निवासियों ने लोकेश को बताया कि पशुपति फ्रंट होटल में उनके साथ 40 तेलुगु लोग थे. यह होटल काठमांडू हवाई अड्डे से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर है. मंत्री ने उन्हें आश्वासन दिया है कि उन्हें सुरक्षित राज्य में लाया जाएगा. राज्य चिकित्सा एवं अवसंरचना निगम के अध्यक्ष चिल्लापल्ली श्रीनिवास राव मंगलागिरी के निवासियों से संपर्क में रहेंगे. लोकेश ने पीड़ितों को आश्वासन दिया कि केंद्र सरकार की मदद से उन्हें सुरक्षित राज्य में लाया जाएगा.

एपी भवन में राज्य सरकार हेल्पलाइन
राज्य सरकार ने नेपाल में फंसे आंध्र प्रदेश के निवासियों के लिए दिल्ली स्थित आंध्र प्रदेश भवन में एक हेल्पलाइन स्थापित की है. राज्य से किसी भी आपातकालीन सहायता के लिए +91 9818395787, APNRTS 24/7 हेल्पलाइन नंबर 0863 2340678, व्हाट्सएप: +91 8500027678, ईमेल: helpline@apnrts.com, info@apnrts.com पर संपर्क किया जा सकता है. काठमांडू स्थित भारतीय दूतावास में भी एक हेल्पलाइन स्थापित की गई है. अधिक जानकारी के लिए +977-980.860.2881 / +977-981.032.6134 पर कॉल करें.

तेलंगाना सरकार ने हेल्पलाइन शुरू की
तेलंगाना सरकार ने मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी के निर्देशन में, नई दिल्ली स्थित तेलंगाना भवन में एक आपातकालीन हेल्पलाइन शुरू की है. इस पहल का उद्देश्य वर्तमान में नेपाल में फंसे तेलंगाना के नागरिकों की सहायता करना तथा उनके चिंतित परिवार के सदस्यों को सहायता प्रदान करना है.

हालांकि तेलंगाना के किसी भी नागरिक के घायल या लापता होने की सूचना नहीं है, फिर भी सरकार अपने नागरिकों की सुरक्षा और शीघ्र वापसी सुनिश्चित करने के लिए विदेश मंत्रालय और काठमांडू स्थित भारतीय दूतावास के साथ समन्वय में सक्रिय एहतियाती उपाय कर रही है.

सहायता के लिए नागरिक निम्नलिखित अधिकारियों से संपर्क कर सकते हैं.

  • वंदना, रेजिडेंट कमिश्नर की निजी सचिव एवं संपर्क प्रमुख. 📞 +91 9871999044.
  • जी. रक्षित नाइक, संपर्क अधिकारी.📞 +91 9643723157.
  • सीएच. चक्रवर्ती, जनसंपर्क अधिकारी.📞 +91 9949351270.

तेलंगाना सरकार सभी नागरिकों से आग्रह किया है कि वे आधिकारिक सलाह का पालन करें तथा असत्यापित जानकारी को साझा करने या उस पर कार्रवाई करने से बचें. तेलंगाना भवन के अधिकारियों ने कहा कि तेलंगाना सरकार इस हालात के दौरान अपने लोगों की सुरक्षा, कल्याण और समय पर सहायता के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है.

ये भी पढ़ें- 19 मौतें, 300 घायल... नेपाल में हिंसक प्रदर्शन से बिगड़ते हालात को लेकर बॉर्डर पर हाई अलर्ट, ममता बोलीं, 'शांति बनाए रखें'

AP AND TELANGANA GOVERNMENTTELUGU PEOPLEMINISTER MINISTER LOKESHCHIEF MINISTER A REVANTH REDDYNEPAL CRISIS

