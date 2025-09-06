आंध्र प्रदेश शराब घोटाला: पूर्व सीएम जगन मोहन के भाई अनिल रेड्डी SIT की जांच के घेरे में

ETV Bharat / bharat

पूर्व सीएम जगन मोहन के भाई अनिल रेड्डी SIT की जांच के घेरे में ( ETV Bharat )

एसआईटी अब इस बात की जांच कर रही है कि केसी रेड्डी से अनिल रेड्डी तक पैसा कैसे पहुंचा. इसके मध्यस्थ कौन थे और आखिर में पैसा कहां पहुंचाया गया.

सूत्रों के मुताबिक, एसआईटी जांच में पाया गया है कि मुख्य आरोपी राज केसी रेड्डी शराब आपूर्ति कंपनियों और डिस्टिलरी से हर महीने 50 से60 करोड़ रुपये की रिश्वत वसूलता था. सूत्रों ने यह भी बताया कि यह पैसा कथित तौर पर अनिल रेड्डी और बालाजी गोविंदप्पा, एमपी मिथुन रेड्डी, विजयसाई रेड्डी , पी. कृष्णमोहन रेड्डी , और के धनंजय रेड्डी सहित अन्य राजनीतिक नेताओं के माध्यम से जगन तक पहुंचाया जाता था. रिमांड रिपोर्ट में भी इसका विवरण दिया गया है.

अमरावती: आंध्र प्रदेश में बहुचर्चित करोड़ों रुपये के शराब घोटाला कांड की जांच कर रही विशेष जांच दल (एसआईटी) ने बड़ा खुलासा किया है. सूत्रों के मुताबिक, पूर्व मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी के भाई वाईएस अनिल रेड्डी की संलिप्तता की ओर इशारा करने वाले महत्वपूर्ण सबूत मिले हैं.

पीए रडार पर

सूत्रों ने आगे खुलासा किया कि एसआईटी ने अनिल रेड्डी के निजी सहायक देवराजू की पहचान इस शराब कांड में एक अहम कड़ी के रूप में की है. चित्तूर जिले के शांतिपुरम मंडल का रहने वाला देवराजू कई आरोपियों के लगातार संपर्क में था. एसआईटी अधिकारियों ने उससे लगातार तीन दिनों तक पूछताछ की है.

सूत्रों ने बताया कि देवराजू ने शुरुआत में घोटाले में किसी भी तरह की संलिप्तता या जानकारी से इनकार किया था. उसके बाद जांचकर्ताओं द्वारा एकत्र किए गए तकनीकी साक्ष्यों का उन्होंने जब सामना किया गया, तो कथित तौर पर वह बेचैन हो गए. अब उनके बयान दर्ज कर लिए गए हैं.

अनिल रेड्डी का प्रोफाइल

अनिल रेड्डी जगन मोहन रेड्डी के भाई हैं. उन्हें जगन का सबसे करीबी विश्वासपात्र भी बताया जाता है. वह चेन्नई में रहते हैं. अफवाह है कि उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री की ओर से वित्तीय लेन-देन का प्रबंधन किया था.

पूर्व में, उन्होंने अफ्रीका में शराब का कारोबार चलाया था. वाईएसआरसीपी शासन के दौरान हुए रेत घोटाले से भी उन पर आरोप लगे हैं. रेत घोटाला कथित तौर पर जेसीकेसी और प्रतिमा कंपनियों के माध्यम से किया गया था. इसके अलावा, उन पर पार्टी के लिए व्यापक चुनाव सर्वेक्षण करने और उम्मीदवारों को नकद राशि वितरित करने का भी आरोप है. एसआईटी को अब संदेह है कि शराब सौदों से प्राप्त रिश्वत की राशि इन्हीं माध्यम से भेजी गई होगी.

