अनंतनाग भूमि विवाद: कश्मीरी पंडितों की जमीन पर उत्तराधिकारियों की याचिका हाई कोर्ट ने खारिज की

श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय ने अनंतनाग में कश्मीरी पंडित प्रवासियों की जमीन पर अतिक्रमण करने के आरोपी के उत्तराधिकारियों द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया है. साथ ही, उन्हें वैधानिक अपील के लिए 30 दिनों का अतिरिक्त समय भी दिया है. बता कि दें अतिक्रमणकारी की मौत हो चुकी है.

जस्टिस राहुल भारती ने अपने 8-पेज के आदेश में कहा कि याचिकाकर्ता जम्मू-कश्मीर प्रवासी अचल संपत्ति (संरक्षण, सुरक्षा और संकटकालीन बिक्री पर रोक) अधिनियम, 1997 के तहत उपलब्ध उपायों को दरकिनार नहीं कर सकते.

प्रवासी अधिनियम 1997 के तहत आदेश को चुनौती

जज ने कहा, "इसमें कोई संदेह नहीं है कि प्रवासी अधिनियम 1997 के तहत आदेश को चुनौती देने के लिए निर्धारित समय सीमा समाप्त हो गई है, जिसके लिए यह कोर्ट याचिकाकर्ताओं के पक्ष में अपना न्यायसंगत क्षेत्राधिकार प्रदान कर सकता है." उन्होंने कहा, "लेकिन निश्चित रूप से याचिकाकर्ताओं को यह कहते हुए नहीं सुना जा सकता कि अपील का वैधानिक उपाय उनके लिए प्रभावी उपाय नहीं है."

जमीन से अतिक्रमण हटाने का निर्देश

यह मामला पांच याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर किया गया था, जो दिवंगत गुलाम हसन मीर के हित-उत्तराधिकारी थे. मीर का अप्रैल 2022 में निधन हो गया था. उन्होंने अनंतनाग के जिला मजिस्ट्रेट द्वारा 1 जनवरी, 2022 को जारी आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें अनंतनाग जिले के सल्लार क्षेत्र में 18 कनाल और 19 मरला जमीन से अतिक्रमण हटाने का निर्देश दिया गया था. यह जमीन उन कश्मीरी पंडित प्रवासियों की है जो 1990 के दशक में घाटी छोड़कर चले गए थे.