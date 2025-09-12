अनंतनाग भूमि विवाद: कश्मीरी पंडितों की जमीन पर उत्तराधिकारियों की याचिका हाई कोर्ट ने खारिज की
हाई कोर्ट में कश्मीरी पंडित प्रवासियों की जमीन पर अतिक्रमण करने के आरोपी के उत्तराधिकारियों द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया है.
Published : September 12, 2025 at 3:17 PM IST
श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय ने अनंतनाग में कश्मीरी पंडित प्रवासियों की जमीन पर अतिक्रमण करने के आरोपी के उत्तराधिकारियों द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया है. साथ ही, उन्हें वैधानिक अपील के लिए 30 दिनों का अतिरिक्त समय भी दिया है. बता कि दें अतिक्रमणकारी की मौत हो चुकी है.
जस्टिस राहुल भारती ने अपने 8-पेज के आदेश में कहा कि याचिकाकर्ता जम्मू-कश्मीर प्रवासी अचल संपत्ति (संरक्षण, सुरक्षा और संकटकालीन बिक्री पर रोक) अधिनियम, 1997 के तहत उपलब्ध उपायों को दरकिनार नहीं कर सकते.
प्रवासी अधिनियम 1997 के तहत आदेश को चुनौती
जज ने कहा, "इसमें कोई संदेह नहीं है कि प्रवासी अधिनियम 1997 के तहत आदेश को चुनौती देने के लिए निर्धारित समय सीमा समाप्त हो गई है, जिसके लिए यह कोर्ट याचिकाकर्ताओं के पक्ष में अपना न्यायसंगत क्षेत्राधिकार प्रदान कर सकता है." उन्होंने कहा, "लेकिन निश्चित रूप से याचिकाकर्ताओं को यह कहते हुए नहीं सुना जा सकता कि अपील का वैधानिक उपाय उनके लिए प्रभावी उपाय नहीं है."
जमीन से अतिक्रमण हटाने का निर्देश
यह मामला पांच याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर किया गया था, जो दिवंगत गुलाम हसन मीर के हित-उत्तराधिकारी थे. मीर का अप्रैल 2022 में निधन हो गया था. उन्होंने अनंतनाग के जिला मजिस्ट्रेट द्वारा 1 जनवरी, 2022 को जारी आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें अनंतनाग जिले के सल्लार क्षेत्र में 18 कनाल और 19 मरला जमीन से अतिक्रमण हटाने का निर्देश दिया गया था. यह जमीन उन कश्मीरी पंडित प्रवासियों की है जो 1990 के दशक में घाटी छोड़कर चले गए थे.
आंशिक भुगतान के साथ बिक्री का समझौता
मीर के उत्तराधिकारियों ने तर्क दिया कि उनके पूर्ववर्ती ने 6 मार्च 2002 को प्रवासी मालिकों के साथ आंशिक भुगतान के साथ बिक्री का समझौता किया था, लेकिन फिर भी जिला प्रशासन ने भूस्वामियों द्वारा दायर एक शिकायत के बाद उन्हें अनधिकृत कब्जा में घोषित कर दिया.
अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ताओं के लिए उचित रास्ता प्रवासी अधिनियम की धारा 7 के तहत सक्षम प्राधिकारी के समक्ष अपील दायर करना है. आदेश में कहा गया है, "अगर कोई पीड़ित पक्ष अपील के वैधानिक उपाय को छोड़ देता है तो न्यायिक समीक्षा क्षेत्राधिकार के तहत इस न्यायालय को अपीलीय प्राधिकारी के दृष्टिकोण को जानने का लाभ नहीं मिल सकता है."
तदनुसार, रिट याचिका खारिज कर दी गई. हालांकि, अदालत ने याचिकाकर्ताओं को 30 दिनों के भीतर अपील दायर करने की छूट दी. जस्टिस भारती ने निर्देश दिया, "अगर उक्त अपील निर्धारित समय के भीतर दायर की जाती है, तो यह सीमा याचिकाकर्ताओं की अपील को जारी रखने में आड़े नहीं आएगी और अपीलीय प्राधिकारी अपील की सुनवाई गुण-दोष के आधार पर करेगा."
